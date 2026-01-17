Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi 'phép màu Kim Sang-sik tiếp tục càn quét châu Á'

HLV Kim Sang-sik đọc trận đấu như thần

Theo trang tin Nate Sports của Hàn Quốc, chiến thắng 3-2 của U.23 Việt Nam trước U.23 UAE ở tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là một kết quả ấn tượng về mặt tỷ số, mà còn được xem là minh chứng rõ nét cho tài cầm quân và dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Nate Sports mô tả màn so tài tại Jeddah là “trận chiến sinh tử kéo dài 120 phút”, nơi U.23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh đáng nể trước một đối thủ mạnh đến từ Tây Á. Bài viết nhấn mạnh việc đội bóng áo đỏ 3 lần vượt lên dẫn trước và cuối cùng giành chiến thắng trong hiệp phụ cho thấy sự ổn định về tâm lý, thể lực và khả năng điều chỉnh chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik luôn có những điều chỉnh nhân sự khiến người ta phải nhắc tới

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý tới cách HLV Kim Sang-sik đọc trận đấu và đưa ra những thay đổi đúng thời điểm. Việc tung Đình Bắc vào sân từ hiệp 1 thay Lê Viktor, điều chỉnh lối chơi nhằm gia tăng sức ép ở phần sân đối phương và duy trì cường độ pressing trong suốt trận đấu được đánh giá là những quyết định mang tính bước ngoặt.

Bài viết cũng nhắc lại cột mốc lịch sử khi U.23 Việt Nam lần đầu tiên trở lại bán kết U.23 châu Á kể từ giải đấu năm 2018 tại Trung Quốc. Theo Nate Sports, sau 8 năm chờ đợi, bóng đá trẻ Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục, lần này dưới sự dẫn dắt của một chiến lược gia người Hàn Quốc khác là Kim Sang-sik.

Nate Sports cho rằng chuỗi thành công liên tiếp của HLV Kim Sang-sik tại Đông Nam Á, từ các giải đấu khu vực cho tới sân chơi châu Á, đang cho thấy “phép màu” thực sự của nhà cầm quân này không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực. Việc đưa U.23 Việt Nam vượt qua những đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm như U.23 UAE được xem là bằng chứng rõ ràng cho năng lực tổ chức, quản trị con người và bản lĩnh thi đấu mà ông xây dựng cho đội bóng. Bài viết dùng từ "phép màu Kim Sang-sik tiếp tục càn quét bóng đá châu Á".

Trang tin của Hàn Quốc cũng nhận định rằng U.23 Việt Nam hiện không còn được nhìn nhận như một đội bóng “ngựa ô”, mà đã trở thành đối thủ thực sự đáng gờm tại U.23 châu Á 2026. Với những gì đã thể hiện, HLV Kim Sang-sik và các học trò được đánh giá là đủ khả năng tiếp tục tiến xa, thậm chí mơ tới những cột mốc lớn hơn ở chặng đường còn lại của giải đấu.

Theo Nate Sports, “phép màu Kim Sang-sik” không chỉ là những chiến thắng đơn lẻ, mà là quá trình xây dựng một tập thể kỷ luật, lì lợm và biết cách chiến thắng trong những thời điểm khắc nghiệt nhất. Và tại U.23 châu Á 2026, hành trình ấy của U.23 Việt Nam vẫn đang tiếp diễn.

