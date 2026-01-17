Thái Sơn và Lê Viktor đi thử doping, thầy Kim mong muốn U.23 Việt Nam vào chung kết châu Á

Sau mỗi trận đấu ở giải U.23 châu Á, AFC sẽ chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 2 cầu thủ của mỗi đội để thử doping. Đây là thủ tục y tế luôn được thực hiện ở các giải đấu lớn. Với U.23 Việt Nam, 2 cầu thủ được đưa đi thử doping là Xuân Bắc - Đình Bắc sau trận gặp U.23 Kyrgyzstan. Còn Nguyễn Phi Hoàng thử doping sau trận thắng U.23 Ả Rập Xê Út (dù anh không đá phút nào).

Còn sau trận thắng U.23 UAE ở tứ kết, AFC đã chọn hai cầu thủ U.23 Việt Nam là Thái Sơn và Lê Viktor đi thử doping.

Lê Viktor được đá chính trận tứ kết đấu U.23?UAE Ảnh: Ted Trần

U.23 Việt Nam đã đổ mồ hôi, công sức để hưởng thành quả xứng đáng

Trở lại với trận tứ kết thắng U.23 UAE, HLV Kim Sang-sik cho biết yếu tố thể lực và tinh thần đã đóng vai trò quyết định: “Trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt, nhưng tôi nhận thấy thể trạng của chúng tôi nhỉnh hơn đối thủ. Vì vậy, tôi chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật”.

Ông cũng lý giải những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt: “Tôi đưa Anh Quân vào sân từ hiệp hai để tăng cường khả năng phòng ngự biên, hạn chế các quả tạt của đối phương và cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nhận thấy một số cầu thủ UAE, đặc biệt ở hai biên, đã xuống sức, vì vậy tôi tung vào sân những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh để tận dụng thời cơ. Điều đó đã phát huy hiệu quả”.

Theo HLV Kim Sang-sik, thành công của U23 Việt Nam là kết quả của sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ: “Chúng tôi có mặt ở vòng bán kết hôm nay nhờ mồ hôi, công sức và tinh thần cống hiến của toàn đội. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để đón nhận thử thách mới và vượt qua những giới hạn của chính mình”.

Hướng tới vòng bán kết, HLV Kim Sang-sik cho biết BHL sẽ theo dõi, phân tích kỹ lưỡng cặp đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc để xác định đối thủ: “Toàn đội đang có thể trạng khá tốt. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin rằng U.23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết”.