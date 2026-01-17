Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Trung Quốc cực thích Đình Bắc và Minh Phúc, quả quyết U.23 Việt Nam thắng UAE vì sự lì lợm

Văn Trình
Văn Trình
17/01/2026 08:00 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE sau 120 phút nghẹt thở ở tứ kết U.23 châu Á 2026 không chỉ đưa U.23 Việt Nam vào bán kết, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về đẳng cấp, bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt.

Tờ Sohu mở đầu bài viết bằng dòng tít đầy cảm xúc: “3-2 sau hiệp phụ! U.23 Việt Nam thắng cả bốn trận và trở lại bán kết U.23 châu Á”. Theo Sohu, việc U.23 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận từ vòng bảng đến tứ kết là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định và đẳng cấp của đội bóng, trong bối cảnh giải đấu năm nay có tính cạnh tranh rất cao. 

Sohu cũng nhấn mạnh: "So với nhiều đội bóng trẻ khác trong khu vực Đông Nam Á hoặc U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam đã là gương mặt quen thuộc ở các vòng knock-out, từng vào chung kết năm 2018 và liên tục tiến sâu ở những kỳ gần đây".

Không chỉ nhìn vào kết quả, Sohu đánh giá cao cách U.23 Việt Nam giải quyết trận đấu trước UAE. 

"Dù đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và biết cách trừng phạt sai lầm. Pha phản công ở phút 39, bắt nguồn từ tình huống xử lý khéo léo của Nguyễn Đình Bắc trước khi kiến tạo cho Nguyễn Lê Phát ghi bàn chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự sắc bén của đội bóng trẻ Việt Nam. Đúng như nhận định của nhiều chuyên gia, U.23 Việt Nam thật sự rất đáng sợ ở khả năng trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương", Sohu nhận định.

Báo Trung Quốc cực thích Đình Bắc và Minh Phúc, quả quyết U.23 Việt Nam thắng UAE vì sự lì lợm- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE, xuất sắc vào bán kết

ẢNH: AFC

"Đình Bắc xuất sắc, HLV Kim Sang-sik tài năng và U.23 Việt Nam tuyệt vời"

Trong khi đó, trang Dongqiudi tập trung ca ngợi màn trình diễn của những cá nhân nổi bật, đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc. Trang báo của Trung Quốc viết: “Nguyễn Đình Bắc vừa vào sân đã kiến tạo và sau đó lại ghi bàn, còn Phạm Minh Phúc đóng vai trò là người "kết liễu", ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Họ là những cá nhân tiêu biểu cho sức mạnh của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Với riêng Đình Bắc, cầu thủ số 7 này không chỉ đóng vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của U.23 Việt Nam mà còn cho thấy sự trưởng thành về tâm lý, khi liên tục xuất hiện ở những thời điểm đội bóng cần bàn thắng".

Đình Bắc lần thứ hai là ‘cầu thủ xuất sắc nhất trận’, cảm ơn khán giả bằng tiếng Nghệ

Báo Trung Quốc cực thích Đình Bắc và Minh Phúc, quả quyết U.23 Việt Nam thắng UAE vì sự lì lợm - Ảnh 2.

Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2 cho U.23 Việt Nam

Dongqiudi cũng nhấn mạnh chi tiết đáng chú ý: "Mỗi lần bị U.23 UAE gỡ hòa, U.23 Việt Nam đều nhanh chóng tái lập thế dẫn trước. Điều đó phản ánh tinh thần thi đấu lì lợm và khả năng duy trì sự tập trung cao độ suốt 120 phút. Bàn thắng ở phút 101 của Phạm Minh Phúc cũng là kết quả của sự kiên trì và niềm tin vào lối chơi đã được tổ chức chặt chẽ từ HLV Kim Sang-sik tài năng”.

Ký giải trang 163 Sports bình luận: "U.23 Việt Nam không nhờ may mắn để giành chiến thắng! Từ vòng bảng đến tứ kết, U.23 Việt Nam luôn biết cách tận dụng cơ hội, duy trì kỷ luật chiến thuật và đặc biệt là giữ được cái đầu lạnh ở những thời điểm quyết định. Với 4 trận toàn thắng, U.23 Việt Nam bước vào bán kết với hình ảnh của một đội bóng trẻ nhưng già dặn, đủ sức thách thức bất kỳ đối thủ nào".

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Xem thêm bình luận