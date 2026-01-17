HLV Kim Sang-sik tự hào về U.23 Việt Nam

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho toàn đội U.23 Việt Nam vì tinh thần thi đấu bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông rất tự hào khi các học trò duy trì được cường độ thi đấu cao trong suốt 120 phút, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như theo dõi và cổ vũ đội qua truyền hình. Theo HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã thể hiện được lối chơi chất lượng và xứng đáng với chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò ‘đã nghe lời dặn dò’, HLV U.23 UAE tiếc nuối

HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ rằng trước khi bước vào hiệp phụ, ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ gia tăng sức ép lên đối thủ, dựa trên lợi thế thể lực so với U.23 UAE. Ông bày tỏ sự hài lòng khi các cầu thủ thực hiện tốt chỉ đạo chiến thuật này, qua đó tạo ra khác biệt để định đoạt trận đấu.

Khi được hỏi về khả năng tái lập thành tích vào chung kết như U.23 Việt Nam từng làm được năm 2018, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh rằng thành quả hiện tại là kết quả của sự cố gắng rất lớn từ các cầu thủ. Theo ông, toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chặng đường phía trước, trước mắt là theo dõi và phân tích trận tứ kết còn lại giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết. HLV Kim Sang-sik cho biết ông tin tưởng U.23 Việt Nam sẽ có thêm những màn trình diễn tích cực và kêu gọi người hâm mộ chờ đợi trận đấu tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik luôn có những điều chỉnh nhân sự khiến người ta phải nhắc tới ẢNH: TED TRẦN

HLV U.23 UAE tiếc nuối

Ở chiều ngược lại, U.23 UAE chính thức dừng bước tại giải sau thất bại 2-3 trong hiệp phụ. Đội bóng Tây Á 3 lần bị U.23 Việt Nam vượt lên dẫn bàn nhưng chỉ 2 lần gỡ hòa. Dù tận dụng khá tốt các tình huống bóng bổng để ghi bàn, U.23 UAE vẫn không thể duy trì lối chơi mạch lạc và hiệu quả như đối thủ.

HLV U.23 UAE không trách học trò sau trận thua

HLV Marcelo Broli cho rằng các học trò đã thi đấu đúng với kế hoạch đề ra, đặc biệt là trong việc hạn chế những pha phản công của U.23 Việt Nam, vốn được đánh giá là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, chiến lược gia người Uruguay không giấu được sự tiếc nuối khi mục tiêu vào bán kết không thể hoàn thành. Dù vậy, ông khẳng định vẫn tự hào về tinh thần thi đấu và sự cống hiến của các cầu thủ U.23 UAE trong suốt trận đấu.