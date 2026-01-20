Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết bằng sự biến ảo, trang phục đỏ đấu U.23 Trung Quốc

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
20/01/2026 10:00 GMT+7

U.23 Trung Quốc đặt chân đến bán kết mà chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tìm ra cách vượt qua Li Hao, thủ môn được đánh giá hay nhất VCK U.23 châu Á 2026 tính đến thời điểm này.

U.23 Việt Nam RẤT KHÓ ĐOÁN

Trên đất Ả Rập Xê Út, U.23 VN đã ghi được 8 bàn thắng, nhiều thứ 2 giải đấu, chỉ sau Nhật Bản (11 bàn). Bên cạnh các phương án dàn xếp tình huống cố định rất đa dạng, các học trò HLV Kim Sang-sik còn có nhiều "bài" tấn công đặc sắc, được thể hiện rõ rệt trong chiến thắng 3-2 trước UAE ở tứ kết. Như Thanh Niên đã nhiều lần phân tích, U.23 VN cực nguy hiểm trong các bài đánh ở nách trung lộ. Ở bàn thắng đầu tiên, hậu vệ trái Văn Khang có đường chọc khe thông minh, đưa bóng qua khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. Sau đó, Đình Bắc băng xuống, thực hiện một loạt động tác giả để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi kiến tạo cho Lê Phát lập công.

U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết bằng sự biến ảo, trang phục đỏ đấu U.23 Trung Quốc- Ảnh 1.

U.23 VN có thể tạo ra bất ngờ từ mọi tuyến

ẢNH: TED TRẦN

Tiếp theo, đến lượt hậu vệ phải Minh Phúc lên tiếng bằng pha ngoặt bóng rồi tạt bóng hoàn hảo, tạo điều kiện cho Đình Bắc đánh đầu ngược thành bàn. Đến bàn cuối cùng, trung vệ Nhật Minh dâng cao tấn công, đi bóng qua 2 người, tung cú sút xa quyết đoán. Ngay sau đó, Minh Phúc dứt điểm rất nhanh, ấn định chiến thắng cho U.23 VN. 3 bàn thắng, 3 kịch bản khác nhau, 3 hướng tấn công (trái - phải - trung lộ), Văn Khang và các đồng đội cho thấy mình không chỉ biết trông đợi vào phạt góc và phạt đền. Ngoài ra, khả năng pressing, chuyển trạng thái của U.23 VN cũng dần cải thiện. Có 2 tình huống Lê Phát đã cướp bóng ngay trên phần sân đối phương để chuyền cho Đình Bắc băng xuống. Nếu chân sút quê Nghệ An đạt thể trạng lý tưởng, anh đã có thể lập công ở các pha bóng đó.

Cách "dụng binh" của HLV Kim Sang-sik cũng rất ấn tượng. Dù U.23 VN vẫn còn các tiền đạo như Văn Thuận, Quốc Việt, ông lại cho hậu vệ phải Anh Quân vào sân thay Ngọc Mỹ. Cầu thủ của CLB PVF-CAND tưởng chừng chỉ đảm nhận nhiệm vụ tăng cường "chất thép" lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi U.23 VN tổ chức tấn công. Phút 88, anh bất ngờ xâm nhập vòng cấm địa, đón đường tạt bóng chính xác của Thanh Nhàn từ biên trái. Mọi thứ gần như hoàn hảo, chỉ tiếc là cú đánh đầu quyết định của Anh Quân đã bị thủ môn UAE ngăn chặn. 7 phút sau, anh có thêm một pha dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những pha bóng đó cho thấy U.23 VN đang có nhiều phương án tấn công, và mọi cầu thủ đều đủ khả năng trở thành người định đoạt trận đấu.

Báo Hàn Quốc ví bán kết U.23 Việt Nam - Trung Quốc là cuộc đối đầu 'ngọn giáo và tấm khiên'

KIÊN NHẪN SẼ LÀ CHÌA KHÓA

Điểm mạnh nhất của U.23 Trung Quốc chính là khả năng phòng ngự lì lợm và thủ môn Li Hao quá xuất sắc. HLV, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ với PV Thanh Niên: "U.23 Trung Quốc không cần thi đấu đẹp mắt, họ sẵn sàng lùi sâu đội hình từ đầu đến cuối và chờ đợi các tình huống cố định. Điểm yếu của họ là khả năng kiểm soát bóng kém và thường xuyên để mất bóng khi bị pressing. Đây là cơ hội để U.23 VN triển khai lối chơi áp đặt. Dù vậy, U.23 VN cũng cần đặc biệt lưu ý bài đánh biên của đối phương. Hai bàn thua trong trận gặp UAE là lời cảnh báo đanh thép khi các wing-back và tiền đạo cánh của chúng ta chưa áp sát đủ nhanh, để đối thủ tạt bóng quá dễ dàng. Trung Quốc rất mạnh ở các pha không chiến và bóng hai, do đó, hàng thủ của HLV Kim Sang-sik cần sự tập trung tuyệt đối".

Điểm tựa lớn nhất của U.23 VN lúc này chính là bản lĩnh. Chúng ta đã cho thấy sự tự tin khi dám cầm bóng phối hợp nhóm nhỏ, biết cách điều chỉnh nhịp độ trận đấu và đặc biệt là không hề bị rối ngay cả khi bị gỡ hòa đến 2 lần ở trận gặp UAE. Trong trận bán kết tới, HLV Tuấn Phong đánh giá sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa. U.23 VN cần duy trì cự ly đội hình để ngăn chặn các pha phản công, đồng thời chờ đợi thời điểm đối phương bộc lộ sai lầm để tăng tốc đột ngột. Với một hàng công đang đạt điểm rơi phong độ và sự biến ảo trong các mảng miếng chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, người hâm mộ có quyền tin rằng Li Hao sẽ lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng tại giải đấu năm nay và đội U.23 VN sẽ giành chiến thắng.

Trận đấu bán kết vào 22 giờ 30 tối 20.1, U.23 Việt Nam sẽ mặc trang phục đỏ quen thuộc.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

