Thú vị hình ảnh Li Hao thời ‘xa lắc’, thầy cũ hé lộ nhiều chuyện về thủ môn U.23 Trung Quốc

Thủ môn Li Hao đang trở thành hiện tượng đáng chú ý tại VCK U.23 châu Á 2026, khi liên tiếp có những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là pha cản phá luân lưu trước U.23 Uzbekistan giúp U.23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào bán kết. Theo sohu, phía sau sự thăng hoa ấy là một quá trình rèn giũa dài hơi, bắt đầu từ những sân bóng trẻ ở Quảng Châu.

Tố chất thủ môn của Li Hao bộc lộ từ rất sớm

Theo trang tin Sohu, Li Hao không phải là cầu thủ sớm lựa chọn vị trí trấn giữ khung thành. Tuy nhiên, ngay từ khi còn học tiểu học, anh đã cho thấy những phẩm chất đặc biệt: phản xạ nhanh, sự gan dạ trong tranh chấp và khả năng tiếp thu chỉ đạo rất tốt.

Thủ môn Li Hao khi được đào tạo ở CLB Atletico Madrid Tây Ban Nha

HLV Lin Jiemin, nay đã ngoài 70 tuổi, là người từng đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ gốc Quảng Châu, trong đó không ít người khoác áo các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Riêng với Li Hao, ông là người trực tiếp phát hiện và hướng dẫn từ những ngày đầu.

HLV Lin Jiemin và Li Hao

Theo Sohu, bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Li Hao đến khi anh vượt qua vòng tuyển chọn để sang Tây Ban Nha đào tạo tại CLB Atletico Madrid.

HLV Lin kể: “Họ nhìn thấy năng khiếu và tư duy bóng đá. Li Hao có thể băng ra tới cách khung thành 30 m để cắt bóng, chẳng khác nào một hậu vệ bổ sung. Khi còn học tiểu học, đã có nhiều địa phương muốn ‘giật’ cậu ấy".

Thầy cũ không ngạc nhiên với thành công của Li Hao

Sau khi trở về Trung Quốc và thi đấu chuyên nghiệp, Li Hao được trao cơ hội bắt chính thường xuyên, qua đó tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Những yếu tố ấy được thể hiện rõ tại VCK U.23 châu Á 2026, khi anh giữ sạch lưới tất cả các trận và trở thành điểm tựa lớn nhất nơi hàng phòng ngự U.23 Trung Quốc.

Li Hao hé lộ bí kíp bắt luân lưu, U.23 Việt Nam cần tìm phương án hóa giải

Việc Li Hao cản phá luân lưu trước Uzbekistan để đưa U.23 Trung Quốc vào bán kết không khiến người thầy cũ bất ngờ.

“Khi còn thi đấu cho quận Lệ Loan và đại diện Quảng Châu, Li Hao đã nhiều lần bắt penalty ở các trận quan trọng. Năm 2015, tôi dẫn đội U.11 Quảng Châu dự giải toàn quốc tại Trùng Khánh, bán kết đá luân lưu, Li Hao cản phá 2 quả. Cả giải cậu ấy giữ sạch lưới bảy trận. Khi đó, nhiều CLB đã chú ý tới cậu ấy dù mới 11 tuổi", người thầy cũ của Li Hao kể lại.

Nói về tương lai học trò, HLV Lin tin Li Hao đủ khả năng vươn tới đội tuyển quốc gia, song cũng nhấn mạnh anh cần tiếp tục hoàn thiện thể hình để đối phó với các tiền đạo cao to. Khép lại câu chuyện, ông chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về bóng đá Trung Quốc cho rằng đào tạo trẻ cần chú trọng hơn vào kỹ năng cá nhân và sự sáng tạo, thay vì quá sớm đặt nặng chiến thuật và thể lực.

Ở trận bán kết sắp tới, U.23 Việt Nam chắc chắn cần dành sự chú ý đặc biệt cho Li Hao. Thực tế tại giải cho thấy Li Hao không chỉ nổi bật ở khả năng phản xạ và cứu thua trong khu vực cấm địa, mà còn rất chủ động băng ra cắt bóng, thu hẹp không gian dứt điểm của đối phương. HLV Kim Sang-sik chắc chắn cũng phải tính đến phương án trận đấu bị kéo đến loạt sút luân lưu và cách biến hóa để Li Hao không "nắm thóp" được lối đá như cách thủ thành này đã làm ở trận tứ kết với U.23 Uzbekistan.