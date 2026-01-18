Thủ môn U.23 Trung Quốc hé lộ bí kíp bắt luân lưu, hàng công Việt Nam phải ‘lấy giấy bút’ ra ghi

Theo AFC, sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng, hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, Li Hao đã đoán đúng hướng và cản phá thành công cú đá của Dilshod Abdullaev, góp phần giúp U.23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2.

"Tôi có ghi chép và đã chuẩn bị cho mọi tình huống"

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn 21 tuổi tiết lộ anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản luân lưu, cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống và đúng vậy, tôi có ghi chép về các cầu thủ. Tôi đã nói với Abdullaev rằng tôi biết cậu ấy sẽ sút vào đâu, nhưng cậu ấy không tin", Li Hao nói với AFC.

Li Hao cản phá thành công 1 quả luân lưu

Li Hao đang nổi lên là ứng viên số 1 cho danh hiệu cá nhân "Thủ môn xuất sắc nhất" của giải lần này

Trước đó, Li Hao cũng là chốt chặn vững chắc trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Thủ môn cao 1,87 m phải liên tục đối mặt với sức ép lớn từ hàng công U.23 Uzbekistan, thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua, trong đó có những tình huống bay người cản phá các cú sút xa nguy hiểm của Asilbek Jumaev và Sardorbek Bakhromov.

Đáng chú ý, đây đã là trận giữ sạch lưới thứ tư liên tiếp của Li Hao tại giải, góp phần giúp U.23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng và tiến vào bán kết sau năm lần tham dự trước đó.

HLV U.23 Trung Quốc: "Đây là khoảnh khắc lịch sử với chúng tôi"

HLV Antonio Puche cũng không giấu được sự xúc động khi nói về chiến thắng trước U.23 Uzbekistan, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng của ông gặp bất lợi về thời gian hồi phục và điều kiện thời tiết.

"Đây là một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Sau trận đấu ở Riyadh, đội chỉ có ba ngày để hồi phục, trong khi Uzbekistan có bốn ngày.

U.23 Trung Quốc (áo cam) gần như "đổ bê tông" phòng ngự

"Khoảnh khắc này thực sự rất giàu cảm xúc. Trong sự nghiệp của cầu thủ và HLV, không có nhiều lần được trải qua cảm giác như thế này. Chúng tôi rất hạnh phúc cho các cầu thủ, bởi đây là lịch sử của U.23 Trung Quốc", ông chia sẻ.

Thủ kiên cường - luân lưu bản lĩnh, U.23 Trung Quốc bản vào bán kết gặp U.23 Việt Nam

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết đội bóng của ông buộc phải chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian, khi U.23 Uzbekistan sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của các học trò trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Hàng công U.23 Việt Nam trong hành trình vừa qua đã thi đấu rất tốt, nhiều miếng tấn công đa dạng và thực tế chúng ta đã ghi được tới 8 bàn thắng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả 4 đối thủ mà U.23 Việt Nam đã gặp trước đó đều không tổ chức phòng ngự theo kiểu “đổ bê tông” như cách U.23 Trung Quốc đã làm trước Uzbekistan. Bên cạnh đó, cũng chưa đội nào sở hữu một thủ môn vừa có phong độ cao, vừa cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, đặc biệt là khả năng ghi chép, nghiên cứu thói quen dứt điểm và chủ động đấu trí tâm lý như Li Hao. Điều này đặt ra một thử thách hoàn toàn khác cho hàng công U.23 Việt Nam ở trận bán kết, khi đối thủ không chỉ phòng ngự số đông, kỷ luật mà còn có một chốt chặn phía sau đã chứng minh khả năng tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Trận tứ kết với U.23 Uzbekistan, U.23 Trung Quốc không giấu ý đồ đưa trận đấu đến loạt sút may rủi - nơi họ có lợi thế là Li Hao. Và vì vậy, U.23 Việt Nam cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho phương án này.

Theo lịch thi đấu, U.23 Trung Quốc sẽ đối đầu U.23 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 20.1 (theo giờ Việt Nam).