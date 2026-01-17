Truyền thông Trung Quốc vỡ òa, khen nức nở đội nhà lập kỳ tích khi vào bán kết gặp Việt Nam

Báo Trung Quốc không tin nổi vào kỳ tích của đội nhà

U.23 Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn nhất tại sân chơi U.23 châu Á 2026. Sau khi có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng, các học trò HLV Antonio tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại U.23 Uzbekistan, ứng viên vô địch số một, để thẳng tiến vào bán kết.

"Chiến thắng của U.23 Trung Quốc đã tạo nên đêm kỳ diệu ở U.23 châu Á", trang tin Sohu khẳng định.

Sohu phân tích: "U.23 Trung Quốc đã sạch lưới ở vòng bảng, giành 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Hàng phòng ngự kiên cường đã giúp các cầu thủ U.23 tự tin chiến đấu hết mình trước đối thủ. Trong khi đó, U.23 Uzbekistan đoạt ngôi đầu với thành tích ghi bàn tốt. Có thể dự đoán hàng phòng ngự của U.23 Trung Quốc sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Thủ kiên cường - luân lưu bản lĩnh, U.23 Trung Quốc bản vào bán kết gặp U.23 Việt Nam

U.23 Trung Quốc đánh bại đương kim á quân U.23 Uzbekistan trên chấm luân lưu ẢNH: AFC

Tuy nhiên, U.23 Trung Quốc đã chơi kiên cường. Thủ môn Li Hao chơi hay với pha cứu thua ở loạt đá luân lưu, giúp U.23 Trung Quốc thắng 4-2 để vào bán kết. Có thể tin, thủ môn Li Hao đã cứu vãn bóng đá Trung Quốc với những pha cứu thua trải dài từ thời gian thi đấu chính thức đến loạt đá phạt đền".

Truyền thông Trung Quốc chia sẻ thêm: "Không gì là không thể. U.23 Trung Quốc đã tạo nên kỳ tích. Lần đầu tiên vào đến bán kết. U.23 Trung Quốc đã cầm hòa U23 Uzbekistan với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, rồi giữ vững tỷ số hòa trong hiệp phụ. Trong loạt sút luân lưu, các cầu thủ đã dứt điểm rất hay. Chất lượng các cú sút của họ rất cao, và ngay cả khi bị chấn thương, thủ môn Li Hao vẫn tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc 'thần thánh' ở vị trí thủ môn. Tất nhiên, những chỉ đạo của ban huấn luyện cũng quan trọng.

U.23 Trung Quốc duy trì cường độ phòng ngự rất cao, buộc đối thủ phải dựa vào khả năng đột biến cá nhân, khiến chất lượng tấn công suy giảm. Với bức tường phòng ngự vững chắc và sự hiện diện của Li Hao, U.23 Uzbekistan, đội bóng tấn công xuyên suốt trận đấu, đã chơi những phút cuối trận bất an".

Highlight U.23 Trung Quốc - U.23 Uzbekistan: Phòng ngự kiên cường, bản lĩnh trên chấm luân lưu

Thủ môn Trung Quốc nhận mưa lời khen

Cũng theo Sohu, tấm vé vào chơi trận bán kết với U.23 Việt Nam là kỳ tích của bóng đá trẻ Trung Quốc. Còn thủ môn Li Hao, tác giả của 8 pha cứu thua đưa U.23 Trung Quốc vượt "ải" U.23 Uzbekistan, được ngợi ca là "vị thần".

"Li Hao là huyền thoại thực sự chỉ sau bốn trận đấu. Bốn trận, không để thủng lưới bàn nào, và cản phá được hai quả phạt đền. 'Vị thánh' Li Hao đã xuất hiện để cứu vãn bóng đá Trung Quốc", một CĐV bày tỏ.

Ở trận bán kết diễn ra ngày 20.1, U.23 Trung Quốc sẽ chạm trán U.23 Việt Nam. Đây là lần đầu hai đội gặp nhau ở giải U.23 châu Á. Trong khi U.23 Việt Nam đã có 2 lần vào bán kết, thì đây mới là lần đầu tiên, U.23 Trung Quốc lọt đến vòng này.

Ở lần gần nhất chạm trán (Panda Cup 2025), U.23 Việt Nam của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã vượt qua U.23 Trung Quốc với tỷ số 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Phạm Minh Phúc. Chính Minh Phúc cũng là tác giả bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho U.23 Việt Nam trước U.23 UAE ở tứ kết.