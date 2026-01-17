U.23 Việt Nam dưới thời thầy Kim cứ đá là thắng, đánh bại 3 chủ nhà: Thế lực châu Á!

Bản lĩnh của U.23 Việt Nam

Chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE đã giúp U.23 Việt Nam nối dài chuỗi trận toàn thắng ở các giải chính thức lên con số 15. Đây là chuỗi thắng dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, cũng là một trong những chuỗi thắng ấn tượng nhất châu Á cấp độ U.23.

Cụ thể, chuỗi thắng bắt đầu ở giải U.23 Đông Nam Á, diễn ra vào tháng 7.2025. U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Lào (3-0), U.23 Campuchia (2-1) ở vòng bảng, rồi hạ U.23 Philippines (2-1) và U.23 Indonesia (1-0) lần lượt tại bán kết và chung kết để bước lên ngai vàng.

U.23 Việt Nam sau đó vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, lần lượt hạ gục U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore (1-0) và U.23 Yemen (1-0) để dẫn đầu bảng C, đoạt vé trực tiếp tới Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam đã đá là thắng ẢNH: TED TRẦN TV

Tại SEA Games 33, U.23 Việt Nam nối dài chuỗi thắng từ 7 lên 11 trận, khi đánh bại U.23 Lào (2-1) và U.23 Malaysia (2-0) ở vòng bảng, vượt qua U.23 Philippines (2-0) ở bán kết, rồi thực hiện màn lội ngược dòng ấn tượng bậc nhất ở các trận chung kết SEA Games, khi thắng U.23 Thái Lan (3-2) để đoạt tấm HCV thứ ba trong lịch sử.

Đến giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam lại thắng U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1), U.23 Ả Rập Xê Út (1-0) ở vòng bảng, trước khi đánh bại U.23 UAE (3-2) tại tứ kết để ghi danh vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Trong chuỗi 15 chiến thắng trên mọi đấu trường, U.23 Việt Nam đã thắng 4 đội Tây Á (Yemen, Jordan, Ả Rập Xê Út, UAE), 1 đội Trung Á (Kyrgyzstan), 1 đội Nam Á (Bangladesh), cùng 7 đội Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia).

Như vậy, trong 7 tháng qua, học trò ông Kim đã đánh bại các đội đến từ mọi khu vực tại châu Á, chỉ còn trừ Đông Á (nơi có sự hiện diện của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc).

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

'Hung thần' của chủ nhà

Ấn tượng hơn cả, U.23 Việt Nam đã đánh bại tất cả các đội chủ nhà ở mọi giải đấu hiện diện. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, học trò Kim Sang-sik hạ chủ nhà U.23 Indonesia ngay trên sân Gelora Bung Karno ở chung kết với tỷ số 1-0.

Đến SEA Games 33, U.23 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U.23 Thái Lan trên sân Rajamangala. Còn tại giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam tiếp tục hạ chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 trên sân khách, khiến đối thủ ngậm ngùi rời giải ở vòng bảng.

Lứa cầu thủ mang bản lĩnh 'kim cương' ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, 12 trong số 15 trận thắng của U.23 Việt Nam diễn ra trên sân khách. Việc thích nghi với thời tiết, mặt sân, điều kiện ăn ở và đối đầu với sức ép khán giả không còn là vấn đề với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Một lứa cầu thủ bản lĩnh đang hiện diện.

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Kim, các cấp độ bóng đá Việt Nam đều trưởng thành về tâm lý thi đấu. Đội tuyển Việt Nam chỉ duy nhất một lần mất điểm trên sân khách, đó là trận hòa 1-1 trước Philippines tại Rizal Memorial (vòng bảng AFF Cup 2024). Còn thất bại 0-4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 (sân Bukit Jalil) sắp đảo ngược thành chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam, khi bằng chứng gian lận nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã rõ ràng.