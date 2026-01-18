U.23 Việt Nam thành tích đối đầu vượt trội U.23 Trung Quốc, thầy Kim sẽ lại viết nên lịch sử

U.23 Việt Nam tự tin hướng đến trận bán kết với U.23 Trung Quốc ảnh: Ted Trần

Ưu thế lịch sử của U.23 Việt Nam

Bóng đá luôn có những quy luật riêng và rất nhiều logic khác không thể áp dụng tương ứng vào môn chơi vua này. Ví dụ như một thực tế từ nhiều năm qua, U.23 Việt Nam nhỏ bé nhưng luôn có thành tích đối đầu vượt trội đối thủ U.23 Trung Quốc.

Dù đổ rất nhiều tiền bạc vào bóng đá, nhưng ở thành tích cấp châu lục của bóng đá Trung Quốc vẫn không ấn tượng bằng Việt Nam. Riêng ở cấp đội tuyển U.23 thì Việt Nam đang có lợi thế đối đầu rất rõ ràng.

Thống kê cho thấy trong vòng 1 thập niên qua kể từ năm 2016, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có 5 lần chạm trán với các đội U.23 Trung Quốc với thành tích đối đầu trực tiếp là 2 thắng, 2 hòa và chỉ để thua 1 lần.

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

U.23 Việt Nam lần thứ 2 lọt vào chung kết VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Cụ thể gần nhất, ở Panda Cup 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Minh Phúc. Trước đó năm 2019, HLV Park Hang-seo cũng từng giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 Trung Quốc 2-0 với cú đúp của Tiến Linh, cú sốc khiến sau đó HLV huyền thoại Guus Hiddink phải rời ghế.

Những năm gần đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đều rất tôn trọng về thực lực của U.23 Việt Nam, thể hiện qua liên tục mời tham dự các giải giao hữu bên cạnh các ông lớn Hàn Quốc, Uzbekistan.

Bản thân dư luận xứ tỉ dân cũng có cái nhìn đặc biệt đến U.23 Việt Nam, nổi bật với bản sắc tập thể đoàn kết, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không từ bỏ để đối chiếu với đội nhà vốn thường chơi không nổi bật ở các giải lớn.

Con nhà người ta U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày ảnh: Ted Trần

Nhiều người hâm mộ và cây viết nổi tiếng Trung Quốc thường lấy "con nhà người ta" U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân năm 2018, có 3 kỳ liên tiếp lọt vào vòng knock-out so với "con ruột" U.23 Trung Quốc trong 6 VCK U.3 châu Á gần nhất thì có đến 5 lần bị loại sớm từ vòng bảng và 1 lần vắng mặt.

Tất nhiên, bóng đá Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ kể từ sau khi chính phủ quyết liệt thanh tra và trừng phạt nghiêm khắc những "con sâu" cỡ bự đã kéo lùi giấc mơ World Cup của nền bóng đá giàu tham vọng này.

Việc U.23 Trung Quốc vào đến bán kết sau khi đánh bại U.23 Uzbekistan cho thấy đội bóng này cũng đang lột xác dần nhờ những ngôi sao chất lượng và cách tiếp cận chiến thuật đúng đắn.

U.23 Trung Quốc đang gây tiếng vang khi loại Uzbekistan để vào bán kết ảnh: Ted Trần

Tất nhiên, trong một trận đấu quan trọng như bán kết, thì những thống kê lịch sử sẽ có ý nghĩa tinh thần. Nhung khi bước ra sân, tất cả sẽ chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Sự chuẩn bị về kỹ chiến thuật, tâm lý và ý chí sẽ mang tính quyết định.

Tin rằng bản thân thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có đủ tỉnh táo và khôn ngoan để phát huy điểm mạnh, bảo vệ các điểm yếu để có chiến thắng và chạm đến cột mốc mà HLV Park Hang-seo và lứa Thường Châu đã làm được năm 2018.