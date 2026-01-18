Chuyên gia Trung Quốc ca ngợi U.23 Việt Nam chơi quá hay, 'bức tường' Li Hao lộ điểm yếu

U.23 Việt Nam được đánh giá rất cao

Sau chiến thắng lịch sử trước U.23 Uzbekistan ở tứ kết U.23 châu Á tối 17.1, cảm xúc bao trùm báo chí Trung Quốc là sự xúc động và nhẹ nhõm. Phóng viên Wang Tao thừa nhận ông “đã rơi nước mắt” khi chứng kiến các cầu thủ U.23 Trung Quốc ăn mừng: “Bóng đá Trung Quốc đang ở giai đoạn khó khăn. Chỉ ghi một bàn sau bốn trận, nhưng lần đầu tiên vào bán kết mà không thủng lưới bàn nào đã là thành tích rất đáng nể. Đó không chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng của thủ môn Li Hao, mà còn là kết tinh của tinh thần không khuất phục của cả tập thể”.

Giới chuyên môn Trung Quốc đồng thuận rằng hàng phòng ngự chính là nền tảng của hy vọng. Bình luận viên Lu Yang cho rằng chiến thắng trước U.23 Uzbekistan “đậm chất khoa học”, khi kịch bản kéo đối thủ vào 120 phút rồi phân định bằng loạt luân lưu được tính toán kỹ lưỡng.

Trong khi đó, chuyên gia, người dẫn chương trình kỳ cựu Han Qiaosheng cũng nhấn mạnh: “Không có gì xấu xí trong phòng ngự. Trước tiên không để thua, rồi mới nghĩ đến cách chiến thắng – đó là sức mạnh của U.23 Trung Quốc”.

U.23 Trung Quốc khiến truyền thông lẫn CĐV nước này tự hào vì thành tích xuất sắc ẢNH: AFC

Với màn trình diễn xuất sắc, thủ thành Li Hao tiếp tục trở thành tâm điểm của những lời khen. Phóng viên Wang Di bày tỏ: “Li Hao có tới 8 pha cứu thua, kiệt sức đến mức chuột rút nhưng vẫn đứng vững trong khung thành và trực tiếp cản phá phạt đền quyết định. Anh chính là huyền thoại sau bốn trận và hiện Li Hao đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội tuyển trẻ Trung Quốc”.

Bên cạnh niềm hân hoan vì kỳ tích lịch sử, truyền thông Trung Quốc cũng nhanh chóng hướng sự chú ý tới đối thủ ở bán kết – U.23 Việt Nam. Dù đặt niềm tin vào đội nhà, các chuyên gia Trung Quốc đều thống nhất rằng U.23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Bài phân tích trên trang QQ mô tả U.23 Việt Nam là “ngựa ô lớn nhất” của giải đấu, khi lần đầu tiên đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn – một cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo QQ: “U.23 Việt Nam gây ấn tượng không chỉ bởi kết quả mà còn ở kỷ luật chiến thuật và khả năng thích ứng. Đội bóng này sẵn sàng chơi lùi sâu, phòng ngự chặt chẽ trước các đối thủ Tây Á, rồi tung ra những đòn phản công sắc bén. Các chiến thắng trước U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan và đặc biệt là trận hạ chủ nhà Ả Rập Xê Út dù chỉ kiểm soát bóng 40% được xem là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và sự hiệu quả”.

Giới phân tích Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho từng tuyến của U.23 Việt Nam. “Thủ môn Trần Trung Kiên có 11 pha cứu thua ở vòng bảng, chỉ kém Li Hao. Hàng thủ được đánh giá gắn kết, kỷ luật, trong khi hàng công sở hữu những nhân tố có thể tạo khác biệt như Nguyễn Đình Bắc, cùng chiều sâu đội hình cho phép U.23 Việt Nam duy trì cường độ thi đấu cao”, Sina Sports bình luận.

Tuy vậy, chính sự toàn diện ấy lại khiến nhiều chuyên gia Trung Quốc tin rằng trận bán kết sẽ không có thế trận một chiều. Bình luận viên Han Qiaosheng phân tích: “Phòng ngự không phải lúc nào cũng đem lại thành công cho bóng đá Trung Quốc trong quá khứ, nhưng lối chơi thực dụng của HLV Antonio đang tỏ ra phù hợp với lực lượng hiện tại. Đây là chiến thuật khách quan, khoa học và có thể sẽ dẫn đến chiến thắng cho U.23 Trung Quốc trước U.23 Việt Nam”, trang QQ nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam được giới chuyên môn Trung Quốc đánh giá rất cao ẢNH: AFC

Điểm yếu của thủ thành Li Hao được tiết lộ

Trong bài phỏng vấn với trang 163 Sports chiều 18.1, HLV Lin Jiemin – người thầy đầu tiên và cũng là người gắn bó lâu nhất với Li Hao cho rằng điểm hạn chế đáng chú ý nhất của thủ môn U.23 Trung Quốc hiện nay không nằm ở kỹ năng hay bản lĩnh thi đấu, mà chủ yếu đến từ thể hình và nền tảng thể lực.

HLV Lin Jiemin thẳng thắn: “Nếu cậu ấy muốn đạt được thành công lớn hơn, tôi hy vọng Li Hao có thể tăng cường thể lực. Hiện tại, tôi nghĩ cậu ấy hơi gầy. Hạn chế này sẽ bộc lộ rõ ràng hơn khi Li Hao phải đối mặt với các trung phong cao lớn, giàu sức mạnh – điều thường xuyên xảy ra ở bóng đá đỉnh cao châu Á và quốc tế. Việc chống bóng bổng, tranh chấp trong vòng cấm hay chịu áp lực va chạm liên tục là những thử thách đòi hỏi thủ môn không chỉ có phản xạ tốt mà còn phải sở hữu nền tảng thể chất vững vàng. Sắp tới, khả năng của Li Hao sẽ được kiểm chứng khi U.23 Trung Quốc có trận gặp U.23 Việt Nam - đội được biết đến với khả năng tổ chức các tình huống cố định rất tốt”.

Ông Lin Jiemin là cựu HLV của Trường Thể thao Liwan (Quảng Châu), người trực tiếp phát hiện, thuyết phục và đào tạo Li Hao từ khi cậu mới học tiểu học, đồng thời theo sát sự trưởng thành của học trò suốt nhiều năm, từ các giải trẻ địa phương cho đến khi vươn ra sân chơi châu lục.