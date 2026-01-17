Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc ‘nghẹt thở’ khi tường thuật trận thắng kinh điển của U.23 Việt Nam, ngợi ca ông Kim!

Văn Trình
Văn Trình
17/01/2026 10:41 GMT+7

Chiến tích lọt vào bán kết giải U.23 châu Á 2026 của U.23 Việt Nam đang tạo ra tiếng vang lớn tại Hàn Quốc. Nhiều tờ báo xứ kim chi, trong đó có Nate Sports, đã dành sự quan tâm đặc biệt và không ngần ngại dùng những lời ngợi ca mạnh mẽ để nói về đội U.23 Việt Nam.

Theo truyền thông Hàn Quốc, những gì U.23 Việt Nam thể hiện không đơn thuần là một chiến thắng, mà là dấu mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, tư duy chiến thuật và vị thế ở đấu trường châu lục.

Nate Sports gọi hành trình của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay là “phép màu của HLV Kim Sang-sik”, nhấn mạnh vai trò trung tâm của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong việc xây dựng một tập thể kỷ luật, giàu năng lượng và có khả năng thích ứng cao trước các đối thủ mạnh. Dưới sự dẫn dắt của ông, U.23 Việt Nam không còn bị nhìn nhận là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản công, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng, chủ động và đầy tự tin trước các đại diện hàng đầu của châu Á.

Truyền thông Hàn Quốc ‘nghẹt thở’ khi tường thuật trận thắng kinh điển của U.23 Việt Nam, ngợi ca ông Kim!- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có trận đấu rất hay trước U.23 UAE (áo trắng)

ẢNH: AFC

"U.23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các đội mạnh"

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với cách U.23 Việt Nam vượt qua U.23 UAE – đội bóng giàu thể lực và kinh nghiệm của Tây Á trong một trận tứ kết kéo dài tới 120 phút tối 16.1. Theo Nate Sports: “Đây là màn so tài căng thẳng đến nghẹt thở, nơi U.23 Việt Nam liên tục bị đặt vào thế khó nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và tổ chức chiến thuật rõ ràng. Việc hai lần bị gỡ hòa không làm đội bóng áo đỏ rơi vào hoảng loạn, trái lại còn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng kiểm soát cảm xúc rất đáng khen ngợi.

Một điểm nhấn khác được truyền thông Hàn Quốc đề cao là tính ổn định trong cách vận hành lối chơi của U.23 Việt Nam. Dù phải đối mặt với áp lực lớn về thể lực lẫn tâm lý ở giai đoạn knock-out, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì được cự ly đội hình, sự gắn kết giữa các tuyến và tinh thần tập thể xuyên suốt trận đấu. Theo Nate Sports, đây là yếu tố then chốt giúp U.23 Việt Nam đứng vững trước sức ép của U.23 UAE và tạo ra sự khác biệt trong những thời khắc quyết định.

Việc U.23 Việt Nam trở lại bán kết U.23 châu Á sau 8 năm cũng được truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý. Nate Sports bình luận: “Lần gần nhất U.23 Việt Nam làm được điều này là vào năm 2018, dưới sự dẫn dắt của một HLV người Hàn Quốc là ông Park Hang-seo. Giờ đây HLV Kim Sang-sik lại làm được điều tương tự. Sự trùng hợp ấy không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh sự gắn kết bền chặt giữa bóng đá Việt Nam với triết lý huấn luyện đến từ Hàn Quốc”.

Trong khi đó, trang Chosun Sports nhận định: “Thành công của U.23 Việt Nam tại giải đấu lần này không phải là may mắn mà đó là kết quả của một quá trình tích lũy, từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho đến sự phát triển trong tư duy chiến thuật và tâm thế nhập cuộc. U.23 Việt Nam giờ đây đã bước ra khỏi hình ảnh “ẩn số khó chịu” để trở thành một tập thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu châu Á”.

Truyền thông Hàn Quốc ‘nghẹt thở’ khi tường thuật trận thắng kinh điển của U.23 Việt Nam, ngợi ca ông Kim!- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân người Hàn Quốc thứ 2, sau HLV Park Hang-seo giúp U.23 Việt Nam có mặt ở bán kết U.23 châu Á

ẢNH: TED TRẦN

“Hành trình của U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2026 vẫn chưa dừng lại. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc lọt vào bán kết đã đủ để khẳng định: dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, bóng đá trẻ Việt Nam đang tiến những bước vững chắc, đầy thuyết phục”, trang Chosun Sports nhận xét.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

