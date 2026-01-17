Chuyên gia Tây Á: ‘U.23 Việt Nam không phải hiện tượng nhất thời, không hề đá kiểu phô trương’

Trên các mặt báo lớn của UAE và Ả Rập Xê Út, nhiều cây bút, chuyên gia đều chung quan điểm: U.23 Việt Nam đang sở hữu “mẫu đội tuyển hiện đại” mà bóng đá châu Á ngày càng hướng tới. Nhà báo Ehab Zahdi của Al Bayan cho rằng điểm khác biệt lớn nhất của U.23 Việt Nam nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu bằng chiến thuật, chứ không phải bằng sức mạnh thể chất.

Ông Ehab Zahdi nhận định: “U.23 Việt Nam không cần áp đảo đối thủ trong thời lượng kiểm soát bóng, nhưng luôn biết cách làm chủ không gian, giữ cự ly đội hình hợp lý và buộc đối phương phải chơi theo nhịp độ mà mình mong muốn. Đó là dấu hiệu của một đội bóng được tổ chức tốt và có tư duy chiến thuật rõ ràng".

U.23 Việt Nam có lần thứ 2 lọt vào VCK U.23 châu Á ẢNH: AFC

U.23 Việt Nam xứng đáng vào bán kết

Trên trang Emarat Al Youm, nhà báo, chuyên gia Mansour Al-Sindi nhấn mạnh đến bản lĩnh tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ông Mansour Al-Sindi phân tích: “Để tiến vào vòng bán kết, U.23 Việt Nam đã loại đến 3 đại diện mạnh của bóng đá Tây Á. Đứng trước áp lực từ U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út và mới nhất là U.23 UAE - nơi tốc độ, va chạm và cảm xúc luôn được đẩy lên rất cao, U.23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy. U.23 Việt Nam không vội vàng, không hoảng loạn, và đặc biệt rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi khoảnh khắc quyết định”.

“Đây là yếu tố then chốt giúp U.23 Việt Nam thường xuyên vượt qua những thời điểm khó khăn. Cũng vì thế, họ có mặt ở vòng bán kết U.23 châu Á 2026 là điều hoàn toàn xứng đáng”, ông Mansour Al-Sindi nhấn mạnh.

Một điểm chung khác được các chuyên gia Tây Á đánh giá cao là tính hiệu quả trong lối chơi của U.23 Việt Nam. Theo phân tích của trang Emarat Al Youm: “U.23 Việt Nam không phô trương, không đá theo kiểu “tiêu hao năng lượng”, mà tập trung vào việc tối ưu từng pha bóng. Mỗi đợt lên bóng đều có mục đích rõ ràng, trong khi khả năng tận dụng cơ hội lại ở mức rất cao so với mặt bằng chung của giải. Điều này phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật và khả năng đọc trận đấu tốt của ban huấn luyện”.

Ở góc nhìn rộng hơn, chuyên gia Ả Rập Xê Út, Saad bin Abdullah Al-Qarni đánh giá thành công của U.23 Việt Nam là kết quả của một quá trình phát triển có chiều sâu, chứ không chỉ gói gọn trong một giải đấu. Ông chỉ ra rằng bóng đá Việt Nam đã xây dựng được bản sắc rõ ràng cho các đội trẻ: chơi kỷ luật, đề cao tính tập thể, giàu năng lượng nhưng không thiếu sự tỉnh táo.

“Khi một đội bóng trẻ có thể duy trì sự ổn định trước nhiều đối thủ khác nhau, đó là dấu hiệu của một nền tảng bền vững”, chuyên gia Saad bin Abdullah Al-Qarni nhận định.

U.23 Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia Tây Á ẢNH: TED TRẦN

Ngoài ra, truyền thông Tây Á cũng nhắc nhiều đến chiều sâu lực lượng của U.23 Việt Nam. Trang Al Bayan bày tỏ: “Không có sự chênh lệch lớn giữa đội hình chính và các phương án thay thế của U.23 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của họ đều thể hiện được vai trò khi được trao cơ hội. Đây là chi tiết đáng lưu ý, mà không ít đội bóng mạnh trong khu vực vẫn còn thiếu, khi quá phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật”.