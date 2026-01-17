AFC ‘mắt tròn mắt dẹt’ khi nghe HLV Kim Sang-sik tiết lộ về chiến thuật tuyệt đỉnh của U.23 Việt Nam

Những thay đổi nhân sự tạo nên khác biệt

Theo bài viết trên trang chủ của AFC, U.23 UAE 2 lần gỡ hòa, buộc trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tiếp tục yêu cầu các học trò tiếp tục gia tăng sức ép trong 30 phút thi đấu thêm đã phát huy hiệu quả rõ rệt, khi Phạm Minh Phúc ghi bàn quyết định. Với chiến thắng này, chiến lược gia người Hàn Quốc tái hiện thành tích của đồng hương Park Hang-seo khi đưa U.23 Việt Nam vào bán kết.

HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho các học trò sau trận tứ kết với U.23 UAE ẢNH: AFC

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự trân trọng đối với các cầu thủ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì sự cống hiến và nỗ lực của họ. Tôi rất tự hào về cách các cầu thủ đã thi đấu trong suốt 120 phút. Từ trận đấu hôm nay, tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết trước khi bước vào hiệp phụ, ông đã yêu cầu các cầu thủ đẩy mạnh cường độ chơi bóng bởi nhận thấy U.23 Việt Nam có lợi thế thể lực so với đối thủ. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng khi các cầu thủ thực hiện đúng chỉ đạo đó.

HLV Kim và bại tướng của mình - HLV người Uruguay của đội U.23 UAE Ảnh: Ted Trần

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò ‘đã nghe lời dặn dò’, HLV U.23 UAE tiếc nuối

Sau khi chứng kiến đội nhà 2 lần bị gỡ hòa chỉ ít phút sau khi vượt lên dẫn trước, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng đưa ra điều chỉnh để kịch bản này không lặp lại lần thứ 3. Ông quyết định rút Nguyễn Thanh Nhàn - cầu thủ vào sân từ hiệp 2 - để thay bằng Nguyễn Phi Hoàng, nhằm hạn chế các pha tạt bóng của U.23 UAE.

AFC ấn tượng với khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik cho biết về mặt thể lực, U.23 Việt Nam có ưu thế. Ông tiết lộ rằng trong hiệp 2, ban huấn luyện đã tung hậu vệ Phi Hoàng vào sân và giao nhiệm vụ cụ thể là kiểm soát các tình huống tạt bóng của đối phương, đồng thời theo kèm chặt cầu thủ mang áo số 2 của U.23 UAE là Mubarak Zamah. Theo ông, Phi Hoàng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, qua đó giúp U.23 Việt Nam không để thủng lưới thêm.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik nhận định, các hậu vệ biên của U.23 UAE bắt đầu xuống sức, vì vậy quyết định tung vào sân những cầu thủ có tốc độ cao hơn đã phát huy tác dụng, buộc đối phương phải lùi sâu phòng ngự. Trước những phát biểu của ông Kim, cũng như trước thực tế diễn ra trên sân, AFC đã đánh giá rất cao sự linh hoạt trong vận hành chiến thuật của U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik luôn có những điều chỉnh nhân sự khiến người ta phải nhắc tới Ảnh: TED TRẦN

Ở chiều ngược lại, HLV Marcelo Broli của U.23 UAE dù tiếc nuối khi đội nhà dừng bước vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ. Ông thừa nhận: "U.23 Việt Nam đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Họ chơi phản công rất nhanh, có tốc độ và đã thể hiện rất tốt trong trận đấu này". Đồng thời, HLV Broli cũng khẳng định ông tự hào về nỗ lực của các cầu thủ U.23 UAE dù không thể giành vé vào bán kết.

Sau trận tứ kết, AFC nhận định rằng khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật của HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục được thử thách ở trận bán kết vào ngày 20.1, khi U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Uzbekistan hoặc U.23 Trung Quốc. Ông Kim đang hướng tới mục tiêu tiếp tục tái hiện dấu ấn của HLV Park Hang-seo, bằng việc đưa U.23 Việt Nam tiến vào trận chung kết và biết đâu sẽ còn tiến xa hơn thành tích của ông Park, đó là điều hoàn toàn có thể.