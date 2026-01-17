Bầu Đức treo thưởng tiền tỉ cho U.23 Việt Nam: 'Chú Ba giờ mạnh lại rồi’

Bầu Đức cùng HLV Kim Sang-sik dự khán trận đấu của HAGL ảnh: Minh Trần

Bầu Đức thưởng U.23 Việt Nam

Ngày 17.1, khi ra sân bóng xem các cầu thủ HAGL tập luyện, bầu Đức và Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đã được thủ môn Trung Kiên gọi điện video call từ Ả Rập Xê Út hỏi thăm.

Trong số này Trung Kiên xuất thân từ lớp năng khiếu HAGL vẫn đang thi đấu cho HAGL, Quốc Cường hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM trong khi Quốc Việt, Quốc Cường, Nhật Minh xuất thân từ lò HAGL JMG sau đó được chuyển giao cho Học viện Nutifood và trưởng thành đến như bây giờ.

Ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã thưởng nóng 5 cầu thủ trên mỗi người 50 triệu đồng kèm mức thưởng nóng 100 triệu đồng/người cho Quốc Việt, Lý Đức, Quốc Cường, Trung Kiên và Nhật Minh nếu hòa trong 90 phút ở trận bán kết U.23 châu Á.





HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

U.23 Việt Nam sẽ bơi trong tiền thưởng nếu thắng bán kết ảnh: Ted Trần



Không chỉ động viên cho "gà nhà", ông Ba Đức cũng cho Trung Kiên hay về quyết định của mình về việc thưởng nóng cho U.23 Việt Nam 1 tỉ đồng, hứa sẽ tặng thêm 2 tỉ đồng nếu thắng ở bán kết để lọt vào chung kết VCK U.23 châu Á 2026.

Ngoài ra, ông Ba Đức cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến Trung Kiên và các cựu cầu thủ từng ăn học, lớn lên và trưởng thành tại Hàm Rồng, để tiếp tục cống hiến cho U.23 Việt Nam.

Thủ môn Trung Kiên lễ phép nói qua điện thoại: "Chúc chú Ba năm mới nhiều sức khỏe, nhiều tiền!". Nghe thế bầu Đức nói vui "cháu không chúc, chú cũng nhiều tiền lắm rồi!'".