U.19 HAGL thắng ngược rất ngoạn mục, đánh bại Đồng Tháp với tỷ số khó tin

U.19 Đồng Tháp mở tỷ số nhưng...

Trận đấu tâm điểm của bảng C diễn ra đầy bất ngờ. U.19 Đồng Tháp là đội mở tỷ số trước ở phút 12 nhờ công của Đoàn Quốc Huy. Tuy nhiên, lợi thế sớm không giúp đại diện miền Tây duy trì được thế trận trước sức ép ngày càng gia tăng từ U.19 HAGL.

U.19 HAGL thắng rất đậm Ảnh: VFF

Phút 27, Trần Đắc Lộc ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố núi. Chỉ hơn 10 phút sau, Võ Trần Minh Vũ lập công, giúp U.19 HAGL vượt lên dẫn 2-1, khép lại hiệp 1 với lợi thế nghiêng về thầy trò HLV Bùi Xuân Hiếu.

Sang hiệp 2, U.19 HAGL tiếp tục kiểm soát thế trận. Trần Đắc Lộc hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1. Khi U.19 Đồng Tháp buộc phải dâng cao đội hình, hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống và phải trả giá. Trần Gia Bảo – gương mặt trẻ đang thi đấu ở đội một HAGL – tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, đưa cách biệt lên 5-1.

Phút 83, Dương Ngọc Hiếu ghi bàn rút ngắn tỷ số cho U.19 Đồng Tháp, nhưng ở phút bù giờ thứ 3, Vũ Phong không may phản lưới nhà. Chung cuộc, U.19 HAGL giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trong ngày ra quân.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.19 SHB Đà Nẵng không thể tạo bất ngờ trước U.19 Sông Lam Nghệ An – một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ bùng nổ trong hiệp 2. Hồ Hữu Nhật Sang mở tỷ số ở phút 56, trước khi Minh Hợi và Quốc Thông lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U.19 Sông Lam Nghệ An.