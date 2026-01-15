Đội trưởng U.23 UAE nói điều cực bất ngờ về U.23 Việt Nam, không bị chi phối bởi…

"Ở loạt trận knock-out, mọi lợi thế bị xóa nhòa"

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết diễn ra chiều 15.1, Ali Al Memari - đội trưởng và cũng là trụ cột quan trọng của U.23 UAE - cho biết toàn đội đang hướng tới cuộc đối đầu với U.23 Việt Nam bằng tinh thần tập trung cao độ và không bị chi phối bởi hành trình vòng bảng của đối thủ.

Theo tiền vệ này, việc U.23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng chỉ mang ý nghĩa tham khảo khi bước vào loạt trận knock-out, nơi mọi lợi thế trước đó đều có thể bị xóa nhòa.

“Chúng tôi muốn đi sâu nhất có thể tại giải đấu này. Có thể U.23 UAE không thi đấu ấn tượng như U.23 Việt Nam ở vòng bảng, nhưng điều đó không còn quan trọng. Trước mắt chúng tôi là một trận đấu sòng phẳng”, Ali Al Memari nhấn mạnh.

Đội trưởng của U.23 UAE là tiền vệ giàu kinh nghiệm ẢNH: TED TRẦN

Cầu thủ này cũng kêu gọi các đồng đội giữ sự tập trung và tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo từ ban huấn luyện, coi đó là yếu tố then chốt để hướng tới mục tiêu vào bán kết.

Ali Al Memari là gương mặt được HLV Marcelo Broli tin tưởng tại VCK U.23 châu Á 2026. Tiền vệ này từng để lại dấu ấn ở vòng bảng khi góp công vào bàn thắng giúp U.23 UAE gia tăng cách biệt trong trận gặp U.23 Qatar.

Với vai trò quan trọng ở tuyến giữa, Al Memari không chỉ tham gia tổ chức lối chơi mà còn tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương. Những màn thể hiện ổn định giúp tiền vệ này trở thành một trong các nhân tố giàu kinh nghiệm và là cái tên U.23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong trận tứ kết sắp tới.

‘HLV Kim Sang-sik là cỗ máy chiến thắng, U.23 Việt Nam rộng cửa vào chung kết’

U.23 Việt Nam có lợi thế tinh thần

Trong khi đó, HLV Marcelo Broli của U.23 UAE cho biết ban huấn luyện đã theo dõi và phân tích kỹ lối chơi của U.23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Uruguay đánh giá cao khả năng phòng ngự có tổ chức, phản công nhanh cũng như sự nguy hiểm của U.23 Việt Nam ở các tình huống cố định.

“Tôi biết U.23 Việt Nam rất mạnh ở các pha phạt góc. Nhưng đừng nghĩ chỉ Việt Nam mới nguy hiểm ở những tình huống cố định. U.23 UAE cũng làm tốt điều đó và chúng tôi sẽ cố gắng khai thác tối đa”, HLV Broli chia sẻ.

HLV Marcelo Broli của U.23 UAE đã phân tích lối chơi của U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Ông cũng cho biết các cầu thủ U.23 UAE đã hồi phục tốt về thể lực và được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý cho trận đấu mang tính loại trực tiếp.

Ở phía đối diện, HLV trưởng Kim Sang-sik cùng đội trưởng Khuất Văn Khang đại diện U.23 Việt Nam tham dự buổi họp báo và thể hiện niềm tin lớn vào sự chuẩn bị của toàn đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận U.23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, tốc độ và kỹ thuật tốt, nhưng nhấn mạnh U.23 Việt Nam có lợi thế rõ rệt về tổ chức lối chơi và tinh thần tập thể.

“Về mặt cá nhân, cầu thủ UAE có thể trội hơn ở thể chất và tốc độ. Tuy nhiên, về tính tổ chức và tinh thần tập thể, tôi tin U.23 Việt Nam được chuẩn bị tốt. Chúng tôi cũng có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày để hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam thận trọng nhưng vẫn tự tin trước cuộc đối đầu quan trọng vào tối mai ẢNH: TED TRẦN

Theo HLV Kim, ba chiến thắng ở vòng bảng là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của U.23 Việt Nam tại đấu trường châu Á, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu.

“Ba chiến thắng ở vòng bảng cho thấy U.23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Tuy nhiên, hành trình của chúng tôi chưa dừng lại. Toàn đội sẽ tiếp tục thách thức những giới hạn mới”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE sẽ diễn ra vào tối 16.1, được dự báo là màn so tài cân não giữa một tập thể giàu tính tổ chức, kỷ luật và một đội bóng sở hữu nhiều cá nhân giàu thể lực, tốc độ.