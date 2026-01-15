Truyền thông Thái Lan cay đắng: 'Chúng ta cần nhìn lại mình qua tấm gương bóng đá Việt Nam'

Bóng đá Việt Nam đi lên nhờ tính kế thừa và chiến lược dài hạn

Trang tin Naewna của Thái Lan đã dành bài phân tích dài để so sánh con đường phát triển bóng đá của Việt Nam và Thái Lan, coi đây là “tấm gương phản chiếu” cho bức tranh chung của bóng đá Đông Nam Á. Theo Naewna, việc U.23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, trong khi U.23 Thái Lan sớm dừng bước, không đơn thuần là kết quả của một giải đấu, mà là hệ quả của cả một quá trình chuẩn bị và định hướng phát triển khác biệt.

Ở VCK U.23 châu Á 2026, chỉ có U.23 Việt Nam và U.23 Nhật Bản toàn thắng cả 3 trận vòng bảng ẢNH: AFC

Bài viết nhấn mạnh rằng U.23 Việt Nam đã tuân thủ chặt chẽ kế hoạch chuyên môn và gặt hái thành quả ấn tượng khi lần lượt đánh bại Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Thành tích này giúp U.23 Việt Nam giành vé vào tứ kết, đồng thời rơi vào nhánh đấu được đánh giá thuận lợi hơn - mở ra cơ hội tiến sâu tại giải. Trong khi đó, U.23 Thái Lan dù nỗ lực nhưng không thể đi tiếp, phản ánh rõ những hạn chế trong công tác chuẩn bị.

Theo phân tích của Naewna, một trong những điểm then chốt tạo nên sự khác biệt của U.23 Việt Nam nằm ở tính kế thừa lực lượng. Đội hình hiện tại sử dụng phần lớn cầu thủ từng giành HCV SEA Games và vô địch U.23 Đông Nam Á, với bộ khung đã chơi cùng nhau trong thời gian dài. Sự ổn định này giúp U.23 Việt Nam duy trì được lối chơi gắn kết, kỷ luật và hiệu quả ngay cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh ở châu Á.

Trang tin Thái Lan cũng đề cập đến cách làm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), coi đây là nền tảng cho thành công hiện tại. Việc đầu tư liên tục cho bóng đá trẻ, tổ chức nhiều đợt tập huấn quốc tế, sẵn sàng điều chỉnh lịch thi đấu trong nước để phục vụ đội tuyển được xem là minh chứng cho chiến lược dài hạn. Naewna dẫn lại các thống kê cho thấy Việt Nam đang có nhiều đội tuyển góp mặt ở các VCK châu Á - điều mà trước đây chỉ Nhật Bản từng làm được.

Ngược lại, Naewna thẳng thắn chỉ ra những khó khăn của bóng đá Thái Lan. U.23 Thái Lan bước vào giải trong bối cảnh lực lượng không đầy đủ, nhiều cầu thủ chưa có thời gian thi đấu cùng nhau, phải chinh chiến trong điều kiện bất lợi về thể lực, kinh nghiệm và không có đội hình mạnh nhất. Dù kết quả hòa 2 trận, thua 1 trận được đánh giá là đáng khích lệ, trang tin này cho rằng tiềm năng cầu thủ Thái Lan không hề kém, nhưng vấn đề lớn nằm ở khâu quản lý và tổ chức.

Naewna cho rằng sự khác biệt cốt lõi giữa hai nền bóng đá không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà ở cách vận hành hệ thống. Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng lên kế hoạch dài hạn, sự nhất quán giữa các cấp độ đội tuyển và sự phối hợp chặt chẽ giữa liên đoàn, giải đấu trong nước và đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan nhiều lần lỡ cơ hội vì không triệu tập được lực lượng tốt nhất - đặc biệt ở các giải đấu quan trọng.

U.23 Thái Lan (áo xanh) đã dừng bước ở vòng bảng U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Câu chuyện Việt Nam - Thái Lan tại U.23 châu Á 2026 không chỉ là so sánh kết quả thi đấu, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bóng đá khu vực. Naewna kết luận rằng nếu Đông Nam Á muốn tiến xa hơn ở sân chơi châu lục, sự thành công của Việt Nam là ví dụ điển hình cho thấy đầu tư đúng hướng, kiên trì và có hệ thống sẽ mang lại “lợi nhuận” lớn, cả về thành tích lẫn nền tảng phát triển lâu dài.