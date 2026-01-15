Thanh Nhàn trở lại, 'gà son vòng knock-out' của U.23 Việt Nam

Thanh Nhàn vỡ òa khi ghi bàn cho U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thanh Nhàn trở lại…

Phút 90+1, khi U.23 Ả Rập Xê Út không còn gì để mất đang dốc sức tạo ra sức ép khủng khiếp, bất ngờ đội tuyển U.23 Việt Nam có sự thay đổi người. Tiền đạo Ngọc Mỹ được rút ra và thay bằng Thanh Nhàn.

Đó là một chi tiết rất nhỏ trong rất nhiều cảm xúc đã được tạo ra trong ngày lịch sử 12.1, khi U.23 Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng VCK giải U.23 châu Á 2026 bằng thành tích toàn thắng 3 trận.

‘HLV Kim Sang-sik là cỗ máy chiến thắng, U.23 Việt Nam rộng cửa vào chung kết’

Nhưng đối với HLV Kim Sang-sik thì việc Thanh Nhàn là rất quan trọng. Trong mắt nhà cầm quân người Hàn Quốc, chân sút của CLB PVF-CAND là một trong những nhân tố đặc biệt có thể tạo ra đột biến trên hàng công U.23 Việt Nam.

Thanh Nhàn trở lại sẽ tạo ra động lực lớn cho U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Ở SEA Games 33, Thanh Nhàn đã đi sau về trước, từ chỗ dự bị trở thành người hùng với 2 bàn thắng góp công lớn trong chiến thắng trong 2 trận bán kết với U.23 Philippines và chung kết U.23 Thái Lan.

Tiếc rằng chấn thương trong trận chung kết SEA Games và sau đó trước thềm trận giao hữu với U.23 Syria đã khiến Thanh Nhàn chưa thể đóng góp nhiều cho U.23 Việt Nam.

… sẽ lợi hại vô cùng

Nhưng vài phút bù giờ ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út sẽ là khởi đầu đầy tiềm năng, báo hiệu sự trở lại vô cùng kịp lúc cho Thanh Nhàn khi U.23 Việt Nam bước vào vòng knock-out ở VCK U.23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn sẽ là "gà son" vòng knock-out của U.23 Việt Nam? ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sự sẵn sàng của cầu thủ quê ở tỉnh Tây Ninh sẽ giúp HLV Kim có thêm một phương án trên hàng công, bổ sung chất lượng chơi bóng từ sức mạnh cho đến kỹ chiến thuật, như cách anh khoét tung hàng thủ U.23 Philippines và U.23 Thái Lan ở SEA Games 33.

Trong cảnh sức khỏe của Đình Bắc vẫn đang phải chờ đánh giá từ các bác sĩ (lý do anh ngồi dự bị ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út), U.23 Việt Nam sẽ có thể tiếp tục xuất phát với bộ 3 tấn công Ngọc Mỹ - Lê Phát - Văn Khang.

Trên băng ghế dự bị, ông Kim sẽ có Thanh Nhàn sẵn sàng xung trận trước U.23 UAE, bên cạnh Lê Viktor, Quốc Việt, Văn Thuận và tất nhiên là Đình Bắc. Hãy chờ xem liệu Thanh Nhàn có lại một lần nữa đóng vai "gà son" vòng knock-out cho U.23 Việt Nam hay không!