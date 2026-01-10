Đình Bắc, Văn Khang không quên nỗi đau U.20 châu Á: Đừng đưa U.23 Việt Nam vào thế khó

Bài học thất bại của U.20 Việt Nam tại giải châu Á 3 năm trước vẫn còn nguyên giá trị

Tại vòng chung kết giải U.20 châu Á năm 2023 tổ chức tại Uzbekistan, đội tuyển U.20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, khi đó trong đội hình có Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và thủ môn Cao Văn Bình là những người đang là thành viên của đội U.23 Việt Nam hiện nay đã khởi đầu rất hay.

U.23 Việt Nam mừng chiến thắng ẢNH; VFF

U.20 Việt Nam ở nhóm B đã khởi đầu bằng chiến thắng oai hùng 1-0 trước Úc với bàn thắng duy nhất của Quốc Việt. Sau đó thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn thắng tiếp Qatar 2-1 với 2 bàn thắng lại do Quốc Việt và Văn Trường ghi. Với 6 điểm sau 2 chiến thắng, U.20 Việt Nam khi đó cũng được ca ngợi rất nhiều và cửa vào tứ kết gần như rộng mở cho chúng ta.

Thế nhưng trận Úc thắng Iran 3-2 ở lượt thứ 2 đã đặt U.20 Việt Nam vào tình thế ít nhất phải có 1 điểm ở lượt cuối với Iran mới đi tiếp. Vì nếu thua trận quyết định này, dù cùng 6 điểm với Iran và Úc, nhưng chúng ta thua đối đầu sẽ bị loại. Hiểu như vậy nên các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn cũng đầy quyết tâm ở trận cầu sinh tử này.

Khuất Văn Khang đột phá ẢNH: VFF

Quyết tâm đó thể hiện qua bàn gỡ hòa của Khuất Văn Khang ở đầu hiệp 2 sau khi bị dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Nhưng rồi thể lực đi xuống, tâm lý có phần lúng túng khi bị áp lực dữ dội của Iran ở nửa cuối hiệp 2 khiến 15 phút cuối chúng ta nhận thêm 2 bàn thua. Thất bại 1-3 khiến U.20 Việt Nam phải dừng bước đáng tiếc dù đã sớm có 6 điểm.

Đây là bài học quá cay đắng cho bóng đá trẻ Việt Nam khi "đi trước lại về sau" ở sân chơi U.20 châu Á. Nhưng đó cũng là kinh nghiệm quý báu cho Khuất Văn Khang và đồng đội vì khi đó chúng ta vẫn còn một số hạn chế nhất định, nên đã không thể đứng vững đến giờ chót để vượt qua vòng bảng. Bài học đó đến nay vẫn còn nóng hổi cho U.23 Việt Nam.

Đình Bắc đột phá mang lại cảm hứng ẢNH: VFF

Phải quyết tâm có điểm trước chủ nhà, U.23 Việt Nam đừng để rơi vào thế khó

Có nhiều kịch bản xảy ra khi U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê Út ở trận cuối bảng A. Nếu thắng hoặc hòa thì chắc chắn chúng ta đứng đầu bảng, thua 0-1 thì chúng ta vẫn vào với tư cách nhất bảng vì hơn đối đầu so với Ả Rập Xê Út và Jordan (nếu đội này thắng Kyrgyzstan). Nếu thua 0-2 thì chúng ta vẫn vào nhưng sẽ nhì bảng sau chủ nhà. Còn nếu thua 0-3 trở lên nguy cơ bị loại rất lớn, trừ phi thua ba bàn nhưng Việt Nam phải có bàn thắng, tức thua 1-4, 2-5, 3-6.

Quốc Việt cần được thi đấu nhiều mới tìm lại cảm giác ẢNH: VFF

Nghĩa là sai số cho phép Việt Nam vào tứ kết là thua trận cuối vòng bảng dưới 3 bàn. Điều này khác một phần với U.20 ở giải châu Á năm 2023 khi Việt nam thua 1 bàn là đã bị loại. Vì thua 1 bàn sẽ áp lực hơn là thua 3 bàn. Nhưng trong bóng đá mọi toan tính trên lý thuyết phải được đặt ra.

Dù Ả Rập Xê Út có thể thi đấu chưa thật tốt qua 2 trận khi thắng chật vật Kyrgyzstan và thua Jordan, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ. Trong thế không còn gì để mất cộng với lợi thế sân nhà, chắc chắn đội đăng cai giải U.23 châu Á lần này quyết tâm không để bị rời cuộc chơi sớm. Họ sẽ dồn sức để thắng chúng ta càng nhiều càng tốt để lên đầu bảng, tránh gặp U.23 Nhật Bản ở tứ kết.

U.23 Việt Nam cần cẩn trọng nhiều hơn trước chủ nhà ẢNH: VFF

Chình vì vậy hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải cẩn trọng và sẽ vận dụng lối chơi một cách chủ động và an toàn. Trận ra quân, chúng ta đã chơi pressing quá hay, đánh úp đối thủ bằng một lối đá đầy quả cảm và tự tin, gây bất ngờ cho Jordan. Nhưng trận thứ 2 thắng Kyrgyzstan, ý đồ của ông Kim là đề cao sự phòng ngự nên cất mũi tấn công chủ lực Đình Bắc. Lối đá này dù cũng rất chủ động phong tỏa cách chơi của Kyrgyzstan, nhưng bàn thua bất ngờ từ sai sót của Hiểu Minh cuối hiệp 1 khiến chúng ta phải thay đổi, đẩy lên tấn công quyết liệt để tìm 3 điểm ở hiệp 2.

Hiểu Minh và Lý Đức cần cẩn trọng nhiều hơn ẢNH: TED TRẦN

Rất có thể Ả Rập Xê Út sẽ tràn lên chơi pressing để tìm bàn thắng sớm. Vậy thì cách phòng ngự của Việt Nam cần phải đề cao sự an toàn và tập trung, tuyệt đối không để khinh suất xảy đến. Vì chỉ cần mắc một sai sót thì sẽ ảnh hưởng đến cách chơi, nhất là khi đẳng cấp của chủ nhà thì khác với Kyrgyzstan. Họ thắng 1 bàn thì tinh thần dâng cao dễ thắng tiếp. Nên thầy Kim chắc chắn sẽ phải củng cố lại cho tốt thế thủ và xây dựng lối đá chắc chắn hơn. Làm được như vậy thì U.23 Việt Nam sẽ không rơi vào vết xe đổ của U.20 3 năm trước để hiên ngang bước vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng A.