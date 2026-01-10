Kiểm tra doping sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan, Đình Bắc chân trần co ro vì lạnh

Đình Bắc than lạnh, vẫn quan tâm trận U.23 Ả Rập Xê Út - U.23 Jordan

Sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan 2-1 vào tối 9.1, U.23 Việt Nam có 2 cầu thủ được lựa chọn kiểm tra doping là Đình Bắc và Xuân Bắc. Đây là thủ tục bình thường tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, khi sau mỗi trận sẽ có một số cầu thủ được chọn ngẫu nhiên để thực hiện kiểm tra doping.

Đình Bắc (đi trước) và Xuân Bắc (áo đỏ đi sau) cùng bác sĩ của đội U.23 Việt Nam rời phòng kiểm tra doping lúc khoảng 21 giờ 30 phút ẢNH: TV360

Đình Bắc đi chân trần, co ro vì lạnh ẢNH: TV360

Đình Bắc liên tục kêu lạnh ẢNH: TV360





2 cầu thủ lên xe về khách sạn ẢNH: TV360

HLV Kim Sang-sik dùng người "cao tay"

Tại VCK U.23 châu Á 2026, cả Đình Bắc lẫn Xuân Bắc đều đang cho thấy phong độ tích cực. Ở trận ra quân gặp U.23 Jordan, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và trở thành mũi tấn công được đối phương theo kèm chặt chẽ nhất. Đến trận gặp U.23 Kyrgyzstan, do gặp vấn đề về thể lực, tiền đạo này được HLV Kim Sang-sik bố trí ngồi dự bị và chỉ vào sân trong hiệp 2 nhằm làm mới hàng công.

Sự điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik tiếp tục phát huy hiệu quả khi U.23 Việt Nam ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở những phút cuối trận, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A sau 2 lượt đấu.

U.23 Jordan ngược dòng hạ U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp

Với Xuân Bắc, tiền vệ này từng không có nhiều cơ hội đá chính tại SEA Games tổ chức trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, ở cả 2 trận vừa qua, anh được HLV Kim Sang-sik bố trí đá cặp cùng Thái Sơn trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam. Xuân Bắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp đội tuyển cải thiện khả năng đánh chặn và phòng ngự từ xa.

Nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của Xuân Bắc và Thái Sơn ở tuyến giữa, U.23 Việt Nam hình thành được 2 lớp phòng ngự rõ rệt tại khu trung lộ, gồm lớp pressing từ hàng tiền vệ và lớp bọc lót của hàng hậu vệ phía sau, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho những kết quả tích cực của U.23 Việt Nam tại giải đấu.

Còn về Đình Bắc, nếu thể trạng hồi phục tốt, anh chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng mà HLV Kim Sang-sik tin tưởng để tạo khác biệt trong lượt trận cuối bảng A gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út. Chỉ cần một kết quả hòa để U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng nhưng chắc chắn trận đấu này sẽ vô cùng khó khăn vì đội chủ nhà đã bị dồn vào thế chân tường trong khi ở trận còn lại, U.23 Jordan vẫn còn cơ hội.