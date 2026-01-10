U.23 Việt Nam quá bản lĩnh, khác biệt hẳn với U.23 Thái Lan: Vì chúng ta có thầy Kim!

U.23 Việt Nam xứng đáng nhận được… may mắn

Theo công bố của AFC, bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam trước U.23 Kyrgyzstan trong đêm qua (9.1), do trung vệ Brauzman của U.23 Kyrgyzstan đá phản lưới nhà (Văn Thuận đánh đầu dội vào chân Brauzman đổi hướng bay vào lưới). May mắn góp phần giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik chiến thắng. Tuy nhiên, may mắn đấy không tự nhiên mà đến.

HLV Kim vừa giỏi vừa may

Chiến thắng xứng đáng của U.23 Việt Nam Ảnh: TED Trần

Để có được bàn thắng nói trên ở phút 87, U.23 Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường. Chúng ta kiên trì ép sân đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Đồng thời, trước khi có bàn thắng đấy, U.23 Việt Nam tạo ra không ít cơ hội ghi bàn, của Nguyễn Lê Phát, hoặc của Nguyễn Thái Sơn. Tức là áp lực mà U.23 Việt Nam tạo ra bên phần sân của U.23 Kyrgyzstan khá đều đặn.

Điều này phản ánh các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik không hề xuống tinh thần, sau bàn gỡ của U.23 Kyrgyzstan ở cuối hiệp 1, trong 1 tình huống mà hàng thủ của chúng ta mắc sai lầm. Chỉ có kinh nghiệm dày dặn, cộng với bản lĩnh lớn mới có thể giúp cho toàn đội giữ được sự bình tĩnh và kiên trì lâu như thế.

U.23 Việt Nam một lần nữa thể hiện tốt hơn U.23 Thái Lan

Đây là khác biệt rất lớn giữa U.23 Việt Nam với đội bóng cùng khu vực U.23 Thái Lan. Đội tuyển U.23 Thái Lan ghi được bàn mở tỷ số từ rất sớm vào lưới U.23 Úc ở trận ra quân của mình tại giải U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi chọc thủng lưới đội bóng trẻ xứ sở chuột túi, U.23 Thái Lan nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo nhằm vào đối thủ. Tiếp đến, đến giữa hiệp 1, cầu thủ U.23 Thái Lan lại phạm lỗi với đối thủ trong khu vực cấm địa, dẫn đến việc bị phạt đền và bị thủng lưới.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik quá bản lĩnh Ảnh: TED Trần

Trái ngược với U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam chỉ được hưởng lợi từ những tình huống tương tự, chúng ta được nhận đến 2 quả phạt đền qua 2 trận, chứ chưa lần nào bị thổi phạt đền. Đây cũng không phải là chi tiết ngẫu nhiên. Cầu thủ U.23 Việt Nam không xử lý ẩu trong khu vực cấm địa của đội nhà, luôn biết cách tránh các pha va chạm không cần thiết ở khu vực này, chứ không vụng về lao vào phạm lỗi với đối thủ như cầu thủ U.23 Thái Lan.

Việc 2 đội cùng khu vực Đông Nam Á gồm U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan đang nhận những kết quả trái ngược tại giải U.23 châu Á năm nay, hoàn toàn có lý do. U.23 Việt Nam thăng hoa nhờ năng lực chuyên môn, nhờ bản lĩnh và sự điềm tĩnh trong những thời điểm khó khăn nhất. Còn U.23 Thái Lan vất vả vì cầu thủ của họ chưa biết điều tiết cảm xúc, quá thiếu kinh nghiệm để giữ sự bình tĩnh trước các đối thủ có đẳng cấp châu Á.