Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Văn Thuận rất đáng yêu sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan: 'Tôi cứ tưởng mình ghi bàn, hóa ra…’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/01/2026 01:09 GMT+7

Sau pha đánh đầu góp công vào bàn thắng ấn định tỷ số giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Kyrgyzstan, Lê Văn Thuận đã có những chia sẻ rất chân thành.

Lê Văn Thuận tiết lộ điều thầy Kim dặn đi dặn lại

Chia sẻ trên kênh Ted Trần TV, Lê Văn Thuận thừa nhận anh đã nghĩ mình là người trực tiếp ghi bàn ở phút 87. Tuy nhiên, với tiền đạo trẻ này, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả chung của toàn đội.

“Tôi cứ tưởng mình là người ghi bàn nhưng khi nhìn lên thì không phải. Nhưng không sao. Chỉ cần đội mình thắng là mọi thứ đều ok”, Văn Thuận nói.

Lê Văn Thuận rất đáng yêu sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan: 'Tôi cứ tưởng mình ghi bàn, hóa ra…’- Ảnh 1.

Lê Văn Thuận trả lời phỏng vấn kênh Ted Trần TV sau trận

ảnh: ted trần

Lê Văn Thuận rất đáng yêu sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan: 'Tôi cứ tưởng mình ghi bàn, hóa ra…’- Ảnh 2.

Lê Văn Thuận đã không phụ sự kỳ vọng của thầy Kim

ẢNH: TED TRẦN

Cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị nhấn mạnh chiến thắng là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội sau 90 phút thi đấu căng thẳng.

“Thật sự anh em đã cố gắng rất nhiều và đó là thành quả xứng đáng”, anh chia sẻ thêm.

Nói về quãng thời gian thi đấu trên sân, Lê Văn Thuận cho biết anh luôn ý thức rõ vai trò của mình khi vào sân từ hiệp 2, đặc biệt là trong việc tuân thủ đấu pháp và yêu cầu chiến thuật từ Ban huấn luyện. Tiền đạo này tiết lộ HLV Kim Sang-sik đã có những dặn dò rất cụ thể trước khi anh được tung vào sân.

“Tôi hay phạm lỗi nên thầy Kim Sang-sik dặn tôi không được phạm lỗi trong vòng cấm”, Văn Thuận cho biết. 

Theo cầu thủ này, việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật và giữ được sự tập trung là yếu tố quan trọng giúp U.23 Việt Nam đứng vững trước sức ép, trước khi tạo ra khác biệt ở những phút cuối.

Lê Văn Thuận rất đáng yêu sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan: 'Tôi cứ tưởng mình ghi bàn, hóa ra…’- Ảnh 3.

Lãnh đạo VFF ăn mừng cùng toàn đội U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

 Lý giải về các điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, HLV Kim Sang-sik cho biết Nguyễn Đình Bắc gặp vấn đề về thể trạng nên Ban huấn luyện chủ động tính toán thời điểm sử dụng, đồng thời đánh giá cao hiệu quả của Lê Văn Thuận khi được tung vào sân, cả trong hỗ trợ phòng ngự lẫn ghi bàn.

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng các Ủy viên Ban chấp hành VFF đã trực tiếp chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam. Chủ tịch VFF biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội và thay mặt Thường trực Ban chấp hành thưởng động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik 600 triệu đồng. Trước đó, ở trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng đội tuyển 500 triệu đồng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

FIFA bất ngờ ‘so sánh’ Văn Thuận với Bellingham: Siêu dự bị cực chất của thầy Kim

FIFA bất ngờ ‘so sánh’ Văn Thuận với Bellingham: Siêu dự bị cực chất của thầy Kim

Văn Thuận lại chứng tỏ cái duyên khi vào sân từ ghế dự bị, với việc góp công lớn giúp U.23 Việt Nam hạ U.23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1.

Chiến thắng ngọt ngào của U.23 Việt Nam

Báo Đông Nam Á khen tới tấp: ‘U.23 Việt Nam ngày càng hoàn hảo dưới tài của HLV Kim Sang-sik’

Khám phá thêm chủ đề

Lê Văn Thuận HLV Kim Sang-sik U.23 Việt Nam U.23 Kyrgyzstan VCK U.23 Châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận