Lê Văn Thuận rất đáng yêu sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan: 'Tôi cứ tưởng mình ghi bàn, hóa ra…’

Lê Văn Thuận tiết lộ điều thầy Kim dặn đi dặn lại

Chia sẻ trên kênh Ted Trần TV, Lê Văn Thuận thừa nhận anh đã nghĩ mình là người trực tiếp ghi bàn ở phút 87. Tuy nhiên, với tiền đạo trẻ này, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả chung của toàn đội.

“Tôi cứ tưởng mình là người ghi bàn nhưng khi nhìn lên thì không phải. Nhưng không sao. Chỉ cần đội mình thắng là mọi thứ đều ok”, Văn Thuận nói.

Lê Văn Thuận trả lời phỏng vấn kênh Ted Trần TV sau trận ảnh: ted trần

Lê Văn Thuận đã không phụ sự kỳ vọng của thầy Kim ẢNH: TED TRẦN

Cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị nhấn mạnh chiến thắng là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội sau 90 phút thi đấu căng thẳng.

“Thật sự anh em đã cố gắng rất nhiều và đó là thành quả xứng đáng”, anh chia sẻ thêm.

Nói về quãng thời gian thi đấu trên sân, Lê Văn Thuận cho biết anh luôn ý thức rõ vai trò của mình khi vào sân từ hiệp 2, đặc biệt là trong việc tuân thủ đấu pháp và yêu cầu chiến thuật từ Ban huấn luyện. Tiền đạo này tiết lộ HLV Kim Sang-sik đã có những dặn dò rất cụ thể trước khi anh được tung vào sân.

“Tôi hay phạm lỗi nên thầy Kim Sang-sik dặn tôi không được phạm lỗi trong vòng cấm”, Văn Thuận cho biết.

Theo cầu thủ này, việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật và giữ được sự tập trung là yếu tố quan trọng giúp U.23 Việt Nam đứng vững trước sức ép, trước khi tạo ra khác biệt ở những phút cuối.

Lãnh đạo VFF ăn mừng cùng toàn đội U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Lý giải về các điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, HLV Kim Sang-sik cho biết Nguyễn Đình Bắc gặp vấn đề về thể trạng nên Ban huấn luyện chủ động tính toán thời điểm sử dụng, đồng thời đánh giá cao hiệu quả của Lê Văn Thuận khi được tung vào sân, cả trong hỗ trợ phòng ngự lẫn ghi bàn.

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng các Ủy viên Ban chấp hành VFF đã trực tiếp chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam. Chủ tịch VFF biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội và thay mặt Thường trực Ban chấp hành thưởng động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik 600 triệu đồng. Trước đó, ở trận ra quân thắng U.23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng đội tuyển 500 triệu đồng.