Đội trưởng Khuất Văn Khang: 'Cụ' thủ lĩnh trầm lặng, rất đáng tin cậy của U.23 Việt Nam

Văn Khang đã có 1 bàn thắng,1 kiến tạo sau 2 trận tại VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Khuất Văn Khang tỏa sáng đúng lúc

Sau gần 2 năm trời thống trị Đông Nam Á và toàn thắng ở vòng loại U.23 châu Á, lần đầu tiên đội tuyển U.23 Việt Nam của Khuất Văn Khang trải qua trận đấu gian khổ và nhiều áp lực như vậy trước U.23 Kyrgyzstan chơi đầy quả cảm, với thứ bóng đá mạnh mẽ.

Trong trận đấu Đình Bắc bị đau chỉ vào sân từ nửa sau hiệp 2, Văn Khang đã lĩnh ấn hành công hàng công U.23 Việt Nam đã phải đảm nhiệm vai trò rất nặng nề để san sẻ áp lực với hàng thủ.

Bộ 3 tiền đạo đá cao nhất Quốc Việt, Lê Phát và Văn Khang đã cùng nhau tham gia đánh chặn từ xa, thoát pressing rất rát của hàng thủ mà vẫn tung ra được những miếng đánh sắc bén cảnh cáo đối phương.

Quả phạt đền bản lĩnh của Khuất Văn Khang ảnh: Ted Trần

Trên chấm 11 m ở phút 19, người đội trưởng (vẫn thường được các đồng đội U.23 Việt Nam gọi vui là "cụ" bởi kinh nghiệm dày dặn và sự chững chạc trước tuổi) lạnh lùng đánh lừa thủ môn để mở tỷ số 1-0.

Giá trị của cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham gia đá chính trong cả 3 kỳ U.23 châu Á 2026 được thể hiện quá rõ.

Ngoài bàn thắng, tiền vệ CLB Thể Công Viettel thường xuyên khuấy đảo trên hàng công. Bất chấp luôn bị kèm cặp bởi ít nhất 2 hậu vệ Kyrgyzstan, Văn Khang thường xuyên qua người và căng vào, nếu may mắn hơn Xuân Bắc đã có thể băng lên từ tuyến 2 ghi bàn.

Người giữ cân bằng cho U.23 Việt Nam

Xem Khuất Văn Khang thi đấu, người ta thấy rõ anh có sự bùng nổ hơn so với SEA Games 33. Thực tế, nó đến từ những điều chỉnh trong cách nhập cuộc của HLV Kim Sang-sik, giúp anh có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 2 trận tại VCK U.23 châu Á.

Khuất Văn Khang đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ U.23 Kyrgyzstan ảnh: Ted Trần

Văn Khang thường được cầu thủ U.23 Việt Nam gọi vui là "cụ" ảnh: Ted Trần

Trên đất Thái Lan, đội U.23 Việt Nam thường chơi áp đặt trước những hàng phòng ngự số đông nên phải chơi thứ bóng đá "mài sức" đối thủ, trong khi tại VCK U.23 châu Á chúng ta chơi hạ thấp đội hình hơn, ngược lại có không gian cho các pha phản công hơn.

Thực tế, trong cả 2 trạng thái chơi bóng này thì Văn Khang đều đảm nhận rất tốt vai trò khá nặng nề trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Việc được HLV Kim Sang-sik liên tục trui rèn trước đó ở vị trí hậu vệ trái đã giúp anh cải thiện rất nhiều kỹ năng phòng ngự.

Nhờ đó, Văn Khang đã luôn được ông Kim sử dụng một cách toàn diện như điểm cân bằng trong lối chơi của U.23 Việt Nam, khi Đình Bắc hay một vài đồng đội khác sẽ có lúc được đá chậm lại chờ bung sức vì tin rằng sẽ luôn có sự bảo trợ từ sau lưng của người đội trưởng của mình.

