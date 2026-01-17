AFC cũng rất ‘mê’ Đình Bắc, đặt danh hiệu đặc biệt: Cầu thủ mang dấu ấn vàng của U.23 Việt Nam

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời khen đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc sau chiến thắng 3-2 của U.23 Việt Nam trước U.23 UAE ở tứ kết VCK U.23 châu Á 2026. Theo AFC, tiền đạo sinh năm 2004 đang dần khẳng định vai trò của một “cầu thủ mang dấu ấn vàng”, người liên tục tạo ra khác biệt ở những thời điểm mang tính bước ngoặt.

Vào sân từ ghế dự bị, tạo khác biệt ngay lập tức

Ở trận đấu thứ hai liên tiếp tại giải, Đình Bắc không đá chính nhưng lại trở thành nhân tố xoay chuyển cục diện. Trước đó, chính bàn thắng quyết định của anh vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út đã giúp U.23 Việt Nam đứng đầu bảng A. Đến trận tứ kết gặp U.23 UAE, kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại.

Đình Bắc và pha ăn mừng kiểu siu của Ronaldo

Được tung vào sân thay Lê Viktor khi hiệp 1 còn khoảng 10 phút, Đình Bắc chỉ mất ít phút để ghi dấu ấn. Từ pha xử lý khéo léo bên cánh trái, anh tạo ra khoảng trống và thực hiện đường căng ngang thuận lợi, giúp Nguyễn Lê Phát băng vào đệm bóng mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. AFC đánh giá đây là tình huống thể hiện rõ khả năng đọc trận đấu, tốc độ và sự hiệu quả trong lối chơi của tiền đạo trẻ này.

Bản lĩnh ở thời điểm then chốt của Đình Bắc

Không dừng lại ở vai trò kiến tạo, Đình Bắc còn trực tiếp ghi bàn ở hiệp 2 bằng pha đánh đầu ngược tinh tế từ đường tạt của Phạm Minh Phúc, đưa U.23 Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Pha lập công này được AFC nhấn mạnh như một minh chứng cho sự nhạy bén và cảm giác không gian rất tốt của cầu thủ mang áo số 7.

Dù U.23 UAE hai lần gỡ hòa, Đình Bắc cùng các đồng đội vẫn giữ được sự bình tĩnh để kiểm soát thế trận và giành chiến thắng chung cuộc trong hiệp phụ. Theo AFC, đóng góp của Đình Bắc không chỉ nằm ở 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, mà còn ở khả năng gây sức ép, giữ nhịp chơi bóng và truyền sự tự tin cho toàn đội trong những thời điểm khó khăn nhất. Lần thứ hai liên tiếp, tiền đạo sinh năm 2004 được bình chọn là "cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Đình Bắc lần thứ hai là ‘cầu thủ xuất sắc nhất trận’, cảm ơn khán giả bằng giọng Nghệ

AFC dẫn lại chia sẻ của Đình Bắc sau trận: “HLV nói với tôi rằng đối thủ sẽ lùi sâu, vì vậy chúng tôi cần kiểm soát khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của họ, đồng thời gây sức ép. Tôi đã làm đúng điều đó và thực hiện đường căng ngang để Lê Phát ghi bàn.

Khi bàn thắng thứ ba đến, chúng tôi quyết tâm bảo vệ lợi thế tốt hơn so với trước và toàn đội đã làm được điều đó. Tôi biết người hâm mộ rất hạnh phúc với chiến thắng tuyệt vời này. Trước mắt, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, sau đó phân tích lại trận đấu để xem những điểm làm tốt và chưa tốt, nhằm cải thiện cho trận bán kết gặp U.23 Uzbekistan hoặc U.23 Trung Quốc", Đình Bắc nói.