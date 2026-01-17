Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam mỗi trận lại xuất hiện thêm ‘siêu anh hùng’, đối thủ làm sao bắt bài đây?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
17/01/2026 11:23 GMT+7

Sau 4 trận đã qua tại giải U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam đã ghi 8 bàn thắng, được thực hiện bởi 5 cầu thủ khác nhau. Ngoại trừ Đình Bắc, không cầu thủ nào của U.23 Việt Nam ghi nhiều hơn 1 bàn.

Sự đa dạng nhân tố quyết định, U.23 Việt Nam quá hay

Đình Bắc là chân sút chủ lực của U.23 Việt Nam tại giải năm nay, anh đang có 3 bàn thắng. 5 bàn thắng còn lại của U.23 Việt Nam được thực hiện bởi 5 người khác nhau. Các cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Lê Phát và Phạm Minh Phúc mỗi người ghi 1 bàn. Bàn còn lại của U.23 Việt Nam tại giải năm nay do đối thủ đá phản lưới nhà.

U.23 Việt Nam mỗi trận lại xuất hiện thêm ‘siêu anh hùng’, đối thủ làm sao bắt bài đây? - Ảnh 1.

Lê Phát mở tỷ số trận thắng U.23 UAE

U.23 Việt Nam mỗi trận lại xuất hiện thêm ‘siêu anh hùng’, đối thủ làm sao bắt bài đây? - Ảnh 2.

Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2 cho U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò ‘đã nghe lời dặn dò’, HLV U.23 UAE tiếc nuối

U.23 Việt Nam mỗi trận lại xuất hiện thêm ‘siêu anh hùng’, đối thủ làm sao bắt bài đây? - Ảnh 3.

Minh Phúc ghi bàn quyết định cho U.23 Việt Nam trước U.23 UAE

Ảnh: TED Trần

Mỗi trận, đội bóng của HLV Kim Sang-sik lại xuất hiện 1 cầu thủ mới ghi bàn thắng quyết định, đưa đội nhà đến chiến thắng. Đầu tiên, người ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan ngày 6.1 là trung vệ Hiểu Minh. Tiếp đến, người ấn định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1 dù là trung vệ Brauzman của đội bóng Trung Á, nhưng bàn thắng này có đóng góp rất lớn của Lê Văn Thuận, sau khi pha bay người đánh đầu đẹp mắt của cầu thủ này dội vào chân Brauzman, rồi vào lưới.

Ở trận cuối vòng bảng gặp U.23 Ả Rập Xê Út, người ấn định chiến thắng 1-0 cho U.23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Còn trong trận đấu tứ kết với U.23 UAE đêm 16.1, Phạm Minh Phúc là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Càng thi đấu càng khó đoán

Việc đội tuyển U.23 Việt Nam rất đa dạng về nhân sự ghi những bàn thắng quyết định, cho thấy lực lượng của chúng ta rất đồng đều, đồng thời U.23 Việt Nam có thể ghi bàn từ nhiều hướng khác nhau, có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn đối phương.

U.23 Việt Nam mỗi trận lại xuất hiện thêm ‘siêu anh hùng’, đối thủ làm sao bắt bài đây? - Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik luôn có phương án mới cho U.23 Việt Nam

Ảnh: TED Trần

Điều này khiến cho đối thủ hầu như không thể bắt bài U.23 Việt Nam. Bởi, nếu họ tập trung phong tỏa người này, chúng ta sẽ có người khác sẵn sàng thay thế, sẵn sàng trở thành "ngòi nổ", giúp U.23 Việt Nam có bàn thắng.

Ví dụ như cầu thủ đã góp công tạo nên bàn thắng quyết định vào lưới U.23 Kyrgyzstan đã nêu ở trên là Lê Văn Thuận, chưa hề xuất hiện trở lại trong 2 trận đấu gần nhất gặp U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 UAE. Lê Văn Thuận vẫn rất hay, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn còn những người khác hay không kém, phù hợp hơn Lê Văn Thuận trong việc chọc thủng lưới các đối thủ gần nhất của chúng ta.

Có thể Văn Thuận sẽ xuất hiện trở lại trong trận bán kết và xa hơn nữa. Chưa hết, U.23 Việt Nam còn có thêm Nguyễn Thanh Nhàn từng là người hùng ở SEA Games 33 cách đây chỉ ít tuần. Thanh Nhàn chưa tỏa sáng từ đầu giải đến giờ vì anh mới chỉ trở lại sau chấn thương chưa lâu. Nhưng Thanh Nhàn vẫn sẽ là "của để dành" đáng giá của U.23 Việt Nam. Anh có thể sẽ là nhân tố quyết định trong những ngày tới. Nếu điều đó xảy ra, U.23 Việt Nam sẽ còn khó đoán hơn nữa!

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh Khuất Văn Khang Minh Phúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận