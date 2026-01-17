U.23 Việt Nam mỗi trận lại xuất hiện thêm ‘siêu anh hùng’, đối thủ làm sao bắt bài đây?

Sự đa dạng nhân tố quyết định, U.23 Việt Nam quá hay

Đình Bắc là chân sút chủ lực của U.23 Việt Nam tại giải năm nay, anh đang có 3 bàn thắng. 5 bàn thắng còn lại của U.23 Việt Nam được thực hiện bởi 5 người khác nhau. Các cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Lê Phát và Phạm Minh Phúc mỗi người ghi 1 bàn. Bàn còn lại của U.23 Việt Nam tại giải năm nay do đối thủ đá phản lưới nhà.

Lê Phát mở tỷ số trận thắng U.23 UAE

Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2 cho U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò ‘đã nghe lời dặn dò’, HLV U.23 UAE tiếc nuối

Minh Phúc ghi bàn quyết định cho U.23 Việt Nam trước U.23 UAE Ảnh: TED Trần

Mỗi trận, đội bóng của HLV Kim Sang-sik lại xuất hiện 1 cầu thủ mới ghi bàn thắng quyết định, đưa đội nhà đến chiến thắng. Đầu tiên, người ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan ngày 6.1 là trung vệ Hiểu Minh. Tiếp đến, người ấn định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1 dù là trung vệ Brauzman của đội bóng Trung Á, nhưng bàn thắng này có đóng góp rất lớn của Lê Văn Thuận, sau khi pha bay người đánh đầu đẹp mắt của cầu thủ này dội vào chân Brauzman, rồi vào lưới.

Ở trận cuối vòng bảng gặp U.23 Ả Rập Xê Út, người ấn định chiến thắng 1-0 cho U.23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Còn trong trận đấu tứ kết với U.23 UAE đêm 16.1, Phạm Minh Phúc là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Càng thi đấu càng khó đoán

Việc đội tuyển U.23 Việt Nam rất đa dạng về nhân sự ghi những bàn thắng quyết định, cho thấy lực lượng của chúng ta rất đồng đều, đồng thời U.23 Việt Nam có thể ghi bàn từ nhiều hướng khác nhau, có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn đối phương.

HLV Kim Sang-sik luôn có phương án mới cho U.23 Việt Nam Ảnh: TED Trần

Điều này khiến cho đối thủ hầu như không thể bắt bài U.23 Việt Nam. Bởi, nếu họ tập trung phong tỏa người này, chúng ta sẽ có người khác sẵn sàng thay thế, sẵn sàng trở thành "ngòi nổ", giúp U.23 Việt Nam có bàn thắng.

Ví dụ như cầu thủ đã góp công tạo nên bàn thắng quyết định vào lưới U.23 Kyrgyzstan đã nêu ở trên là Lê Văn Thuận, chưa hề xuất hiện trở lại trong 2 trận đấu gần nhất gặp U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 UAE. Lê Văn Thuận vẫn rất hay, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn còn những người khác hay không kém, phù hợp hơn Lê Văn Thuận trong việc chọc thủng lưới các đối thủ gần nhất của chúng ta.

Có thể Văn Thuận sẽ xuất hiện trở lại trong trận bán kết và xa hơn nữa. Chưa hết, U.23 Việt Nam còn có thêm Nguyễn Thanh Nhàn từng là người hùng ở SEA Games 33 cách đây chỉ ít tuần. Thanh Nhàn chưa tỏa sáng từ đầu giải đến giờ vì anh mới chỉ trở lại sau chấn thương chưa lâu. Nhưng Thanh Nhàn vẫn sẽ là "của để dành" đáng giá của U.23 Việt Nam. Anh có thể sẽ là nhân tố quyết định trong những ngày tới. Nếu điều đó xảy ra, U.23 Việt Nam sẽ còn khó đoán hơn nữa!