Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nếu vô địch U.23 châu Á, U.23 Việt Nam cũng không được ‘bê’ cúp nguyên bản về nước: Vì sao?

Quỳnh Phương
17/01/2026 15:49 GMT+7

Theo điều lệ của AFC, ngay cả khi đăng quang tại VCK U.23 châu Á, đội vô địch cũng không được mang cúp nguyên bản về nước.

Cúp nguyên bản chỉ mang tính nghi thức, luôn thuộc sở hữu của AFC

Theo điều lệ chính thức của AFC áp dụng cho các giải đấu trẻ, trong đó có VCK U.23 châu Á, cúp vô địch nguyên bản không thuộc quyền sở hữu lâu dài của bất kỳ đội tuyển nào. Cụ thể, điều 51.1 quy định cúp nguyên bản chỉ được trao mang tính nghi thức cho đội vô địch trong lễ trao giải sau trận chung kết.

Nếu vô địch U.23 châu Á, U.23 Việt Nam cũng không được ‘bê’ cúp nguyên bản về nước: Vì sao?- Ảnh 1.

Cúp vô địch giải U.23 châu Á

ẢNH: AFC

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, chiếc cúp này phải được hoàn trả cho AFC và luôn nằm trong quyền sở hữu của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Đội vô địch sẽ không giữ lại cúp nguyên bản mà chỉ được AFC trao một bản sao để lưu giữ lâu dài. Cách làm này nhằm bảo đảm tính biểu tượng, lịch sử và sự thống nhất của giải đấu ở cấp châu lục.

Cúp vô địch U.23 châu Á bản sao cũng chịu sự quản lý chặt chẽ của AFC

Không chỉ cúp nguyên bản, bản sao trao cho đội vô địch cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Theo điều 51.2, cúp bản sao phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của đội vô địch và không được rời khỏi lãnh thổ của Liên đoàn thành viên nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Ban Tổng thư ký AFC.

HLV Kim Sang-sik cảm ơn học trò ‘đã nghe lời dặn dò’, HLV U.23 UAE tiếc nuối

Bên cạnh đó, đội vô địch không được phép sử dụng cúp bản sao trong các hoạt động mang tính thương mại hay quảng bá cho bên thứ ba, bao gồm nhà tài trợ hoặc đối tác thương mại, nếu điều đó tạo ra mối liên hệ trực tiếp với cúp và giải đấu. AFC cũng có quyền ban hành thêm các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng cúp mà đội vô địch buộc phải tuân thủ.

Giá trị danh hiệu quan trọng hơn việc sở hữu chiếc cúp gốc

Ngoài chiếc cúp, AFC chỉ trao các phần thưởng mang tính ghi nhận thành tích. Điều lệ giải quy định rõ các danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và giải Fair Play. Song song đó, mỗi đội vô địch, á quân và hạng ba sẽ nhận 43 huy chương.

Lễ trao giải được AFC trực tiếp quản lý và tổ chức ngay sau trận chung kết VCK, phối hợp cùng Liên đoàn chủ nhà và các đối tác thương mại của AFC, bảo đảm mọi khâu đều tuân thủ đúng điều lệ.

Vì vậy, nếu U.23 Việt Nam lên ngôi tại VCK U.23 châu Á 2026, việc không thể mang cúp nguyên bản về nước là quy định chung áp dụng cho mọi đội vô địch. Giá trị lớn nhất không nằm ở việc sở hữu chiếc cúp gốc, mà ở danh hiệu châu Á và dấu mốc lịch sử cho bóng đá trẻ.

