Thống kê 'bí ẩn' của U.23 Trung Quốc: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng, đừng chủ quan!

U.23 Trung Quốc: Đội bóng kỳ lạ

Nhật báo Sohu đã gọi tấm vé lọt vào bán kết U.23 châu Á 2026 của U.23 Trung Quốc là "kỳ diệu". Phép màu truyền thông Trung Quốc đề cập không chỉ đến bởi bóng đá nước này đang trong giai đoạn khó khăn, mà còn bởi cách U.23 Trung Quốc đã tiến đến bán kết, với những thống kê khó tin.

U.23 Trung Quốc trở thành đội đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết, dù chỉ ghi 1 bàn từ đầu giải. Thầy trò HLV Antonio đứng nhì bảng D với 5 điểm sau 3 trận, lần lượt thắng U.23 Úc (1-0), hòa U.23 Iraq và U.23 Thái Lan (0-0).

Đến trận tứ kết gặp U.23 Uzbekistan, U.23 Trung Quốc thủ hòa 0-0 trong 12 phút, rồi đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2 trên chấm đá luân lưu.

U.23 Trung Quốc lần đầu lọt vào bán kết U.23 châu Á ẢNH: AFC

Học trò ông Antonio là đội bóng ghi ít bàn nhất lịch sử từng lọt vào bán kết U.23 châu Á. Xét về số lượng bàn thắng ghi được, U.23 Trung Quốc xếp áp chót ở giải này, chỉ hơn U.23 Iran và U.23 Qatar (hai đội bị loại với 0 bàn thắng), sánh ngang U.23 Kyrgyzstan, đội đứng cuối bảng đấu có U.23 Việt Nam.

Bí quyết thành công của U.23 Trung Quốc nằm ở hàng thủ, với 4 trận sạch lưới. U.23 Trung Quốc là đội bóng duy nhất đến thời điểm này chưa phải vào lưới nhặt bóng. Tính cả vòng loại, Li Hao cùng đồng đội mới chỉ 1 lần lọt lưới, ở trận gặp U.23 Timor Leste.

Như vậy, U.23 Timor Leste đã làm được điều mà U.23 Uzbekistan hay U.23 Úc cũng không làm được, đó là xuyên thủng lưới U.23 Trung Quốc.

U.23 Trung Quốc đã sạch lưới 6/7 trận chính thức gần nhất. Ở khuôn khổ giao hữu, Li Hao cùng đồng đội cũng lọt lưới rất ít, khi thắng U.23 Kyrgyzstan 1-0, U.23 Thái Lan 3-1 và hòa Thái Lan ở màn tái đấu với tỷ số 0-0.

Nhờ hàng thủ giữ sạch lưới đều đặn, mà U.23 Trung Quốc chỉ cần ghi bàn là nắm chắc chiến thắng. Đây cũng là triết lý tối giản của HLV Antonio. Đá chặt chẽ, thận trọng, ưu tiên giữ sạch lưới, rồi chỉ cần 1 bàn thắng là đủ để định đoạt trận đấu.

Cẩn thận không thừa

Lần đầu lọt vào bán kết U.23 châu Á, chỉ thắng 1 trận vòng bảng trước U.23 Úc với tỷ số 1-0, thắng tứ kết trên chấm luân lưu... đó là những thống kê sẽ khiến U.23 Việt Nam thấy quen.

Bởi đó chính là con đường chúng ta đã đi ở vòng chung kết U.23 châu Á 2018, nơi đội bóng của HLV Park Hang-seo tạo nên "phép màu Thường Châu" với ngôi á quân.

Hãy nhẫn nại tận dụng cơ hội trước U.23 Trung Quốc ẢNH: TED TRẦN TV

Từng vào vai đội bóng yếu tạo nên chiến công lịch sử, U.23 Việt Nam hiểu rõ không đối thủ nào có thể bị xem thường, nhất là khi, đội bóng ấy đã lọt tới bán kết. Bóng đá trẻ đang nhìn thấy dáng dấp của mình năm xưa. Do đó, sự cẩn trọng cần được duy trì tối đa.

Vì U.23 Trung Quốc là đội bóng kỷ luật, chặt chẽ và có tinh thần chiến đấu cao độ. Hàng thủ của HLV Antonio đã chứng tỏ năng lực khi đứng vững trước những "anh hào" châu Á như U.23 Iraq, U.23 Úc và U.23 Uzebkistan. Các hậu vệ phối hợp tốt, chơi tập trung đến mức "chai lì" và tranh chấp tay đôi hiệu quả. Ở trận gặp U.23 Uzbekistan, U.23 Trung Quốc dù để đối thủ dứt điểm tới 28 lần, nhưng hầu hết các pha dứt điểm đến trước phút 75. Ở giai đoạn 15 phút cuối trận và 30 phút hiệp phụ, đội bóng Trung Á hoàn toàn bất lực, chỉ có thể sút xa cầu may.

Tinh thần thoải mái cũng là vũ khí quan trọng để U.23 Trung Quốc làm nên chuyện. Nếu đối thủ tiếp tục "đổ bê tông", U.23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc chiến tâm lý cam go, mà nếu không đủ nhẫn nại, thầy trò HLV Kim Sang-sik có nguy cơ trả giá. Việc đá ở thế cửa trên lâu nay không phải thế mạnh của bóng đá Việt Nam.

Tôn trọng đối thủ, bình tĩnh điều tiết cuộc chơi và tận dụng tốt cơ hội, U.23 Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa vào chung kết.