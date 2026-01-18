U.23 Trung Quốc ‘mổ băng’ U.23 Việt Nam thắng UAE, lập phương án nóng thắng bán kết

U.23 Việt Nam - thử thách lớn nhất của U.23 Trung Quốc

Ngày 18.1, Báo Bắc Kinh Thanh Niên có bài nhận định dài, cho biết ngay sau khi trận đấu giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan khép lại, bộ phận phân tích - thông tin của đội bóng Trung Quốc đã lập tức chuyển toàn bộ băng hình thi đấu cùng các tư liệu cắt dựng của U.23 Việt Nam ở tứ kết thắng U.23 UAE (cùng các trận đấu khác ở vòng bảng U.23 châu Á) cho ban huấn luyện. Khi các cầu thủ còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, công tác chuẩn bị cho trận bán kết đã âm thầm được triển khai.

Đình Bắc và pha đánh đầu ngược đẳng cấp đưa U.23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 trước U.23 UAE

Theo đánh giá của Báo Bắc Kinh Thanh Niên, so với 4 đối thủ trước đó, U.23 Việt Nam chính là đối thủ mạnh nhất mà U.23 Trung Quốc phải chạm trán tại giải đấu năm nay. Lý do nằm ở chỗ đội hình U.23 Việt Nam hiện tại, ở một mức độ nhất định, chính là lực lượng kế cận chủ lực của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhiều cầu thủ trong đội đã từng góp mặt ở các giải đấu lớn, trong đó có vòng loại World Cup 2026.

Những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn,… đều đã nhiều lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và thi đấu tại các giải đấu quan trọng. Trước đó, với nòng cốt là các cầu thủ đủ tuổi U.23, đội U.20 Việt Nam từng gây tiếng vang khi đánh bại Úc, Qatar cùng nhiều đối thủ mạnh khác tại VCK U.20 châu Á cách đây 3 năm.

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

HLV Kim Sang-sik và nhãn quan chiến thuật đáng nể

Không chỉ sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng, U.23 Việt Nam còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik - cựu tuyển thủ Hàn Quốc, hiện đồng thời đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau khi tiếp quản 2 đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tay Philippe Troussier vào giữa năm 2024, ông Kim đã tiến hành những điều chỉnh mạnh mẽ về chiến thuật và nhân sự.

Truyền thông Trung Quốc theo dõi rất kỹ hành trình của HLV Kim Sang-sik với bóng đá Việt Nam ẢNH: VFF

Tờ báo Trung Quốc dẫn nhận định của giới chuyên môn Việt Nam, về việc HLV Kim Sang-sik về cơ bản tiếp nối triết lý huấn luyện từng giúp bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn “phục hưng” dưới thời HLV Park Hang-seo. Đó là chú trọng phát hiện và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, đồng thời tối ưu hóa cơ cấu độ tuổi đội hình, phát huy đặc điểm cá nhân và kiên định với lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn. Đây cũng được xem là nền tảng giúp các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim liên tiếp giành các danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á.

Khi các cầu thủ U.23 Trung Quốc đang ăn mừng thì ban huấn luyện của họ đã nghiên cứu băng hình các trận của U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Tại giải đấu lần này, sau 4 trận đã đấu, U.23 Việt Nam toàn thắng. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng trong các trận hầu như đều thấp hơn đối thủ, nhưng hiệu quả tấn công lại vượt trội. Trước từng đối thủ cụ thể, HLV Kim Sang-sik luôn có những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt: từ sơ đồ 4-4-2 cân bằng công - thủ ở trận ra quân gặp U.23 Jordan, chuyển sang 3-4-3 để tăng cường tấn công ở các trận vòng bảng tiếp theo, cho tới việc sử dụng sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự, chờ thời cơ phản công khi đối đầu U.23 UAE tại tứ kết.

So với cách tiếp cận “lấy bất biến ứng vạn biến” của U.23 Trung Quốc, Báo Bắc Kinh Thanh Niên cho rằng thành công của U.23 Việt Nam đến từ sự đa dạng trong lối chơi, cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân tương đối tốt của các cầu thủ.