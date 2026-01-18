Dư âm trận thắng đội tuyển Trung Quốc đúng mùng 1 Tết ở Mỹ Đình dội về, U.23 Việt Nam cố lên!

Sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên

Trận thắng ngọt ngào nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc chắc chắn là trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra ngày 1.2.2022 (đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022). Đội bóng của HLV Park Hang-seo khi đó thắng đội bóng của quốc gia tỉ dân 3-1 trên sân Mỹ Đình.

U.23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào suốt từ đầu giải Ảnh: AFC

Những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm đó là Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Điểm đáng chú ý, bộ đôi Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh cực kỳ có duyên với mành lưới đội tuyển Trung Quốc.

Trước đó, cũng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ở trận lượt đi gặp chính đội tuyển Trung Quốc, vào ngày 7.10.2021 (trên sân trung lập tại Sharjah, UAE) Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh cũng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam (chúng ta thua sát nút 2-3).

Trước nữa, ở trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), vào ngày 8.9.2019, Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh vẫn là những nhân vật tạo nên 2 bàn thắng, trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển U.23 Việt Nam ngày hôm đó: Hồ Tấn Tài 2 lần thoát xuống bên phía cánh phải, trước khi tạt bóng tầm thấp vào giữa để Tiến Linh kết thúc một chạm, ghi bàn cả 2 bàn.

Nhưng U.23 Trung Quốc rất sợ các pha đi bóng tốc độ, những pha đi bóng mà cầu thủ U.23 Việt Nam có thể thực hiện Ảnh: TED Trần

Cách chọc thủng lưới như thế này được Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh sử dụng lại ở các cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 và tiếp tục thành công. Các đại diện của bóng đá Trung Quốc không ngại những tiền đạo cao lớn, không ngại các pha không chiến, vì dàn cầu thủ của Trung Quốc, nhất là các trung vệ, thuộc vào loại cao lớn nhất châu Á, thậm chí không thua các đội bóng Bắc Âu về mặt thể hình. Nhiều trung vệ của Trung Quốc cao trên dưới 1,90 m.

U.23 Trung Quốc lo ngại nhất điều gì?

Các đội bóng Trung Quốc cũng không ngại các pha tạt bóng bổng, nhưng họ lại rất ngại các pha tạt bóng tầm thấp, những tình huống đối thủ đi bóng đến sát biên ngang rồi chuyền ngược trở lại, như Hồ Tấn Tài vẫn thường thực hiện. Các trung vệ của Trung Quốc rất ngán dạng tiền đạo giỏi chạy chỗ, di chuyển không bóng và chọn vị trí tốt, như Tiến Linh vẫn thường làm.

Minh Phúc (21) từng ghi bàn vào lưới U.23 Trung Quốc tại Panda Cup hồi tháng 11 năm ngoái Ảnh: TED Trần

Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên khi Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh thực hiện nhiều lần cùng 1 bài phối hợp và cùng 1 cách di chuyển loại hàng thủ Trung Quốc và dứt điểm, nhưng vẫn liên tục thành công trước đại diện của nền bóng đá thuộc quốc gia tỉ dân. Ngược lại, cũng không phải ngẫu nhiên mà U.23 Uzbekistan bất lực trong trận tứ kết giải U.23 châu Á năm nay, khi sử dụng các đường tạt bóng bổng từ 2 biên vào trung lộ của U.23 Trung Quốc, hôm 17.1 vừa rồi. Dùng bóng bổng để đối đầu với hàng thủ cao lớn của Trung Quốc, chẳng khác nào dùng sở đoản của mình để đối chọi với sở trường của đối phương.

U.23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik chắc chắn đã nghiên cứu điều này. Chúng ta từng ghi 1 bàn thắng theo cách mà U.23 Trung Quốc sợ nhất tại giải năm nay, đó là pha bóng Đình Bắc đi bóng xuống sát biên ngang, rồi chuyền tầm thấp vào giữa cho Lê Phát đệm bóng ghi bàn mở tỷ số vào lưới U.23 UAE ở tứ kết. Bàn thắng này đúng phong cách Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh vẫn phối hợp ghi bàn vào lưới các đội tuyển Trung Quốc những năm gần đây.

Còn về mặt nhân sự, U.23 Việt Nam có 2 cầu thủ có duyên ghi bàn vào lưới U.23 Trung Quốc trong các trận giao hữu gần đây nhất, gồm tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (ghi bàn tại CFA Team China Cup 2024 và ghi bàn trong trận giao hữu ngày 25.3.2025) và tiền vệ Phạm Minh Phúc (ghi bàn tại Panda Cup 2025 hồi tháng 11.2025). Họ đều có thể tiếp tục ghi bàn vào lưới U.23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U.23 châu Á 2026, vào ngày 20.1.

Quốc Việt, Minh Phúc và nhiều cầu thủ tấn công của U.23 Việt Nam sở hữu sự nhanh nhẹn, khéo léo, giỏi xoay trở trong phạm vi hẹp, những yếu tố mà hàng thủ cao lớn nhưng chậm chạp của U.23 Trung Quốc rất ngán ngại!