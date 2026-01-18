Đoàn Văn Hậu tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc để vào chung kết

"Không có đối thủ nào là khó khăn với U.23 Việt Nam lúc này"

Xuất hiện trong chương trình của FPT Play, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết anh không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của U.23 Việt Nam từ đầu giải. Đánh giá về lứa cầu thủ hiện tại, hậu vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội khẳng định: "Tôi nghĩ đối với U.23 Việt Nam hiện tại, không có đối thủ nào là khó khăn. U.23 Việt Nam hiện tại dưới thời HLV Kim Sang-sik là một tập thể rất mạnh, vững vàng bất khuất".

"Các cầu U.23 Việt Nam hiện tại đã thi đấu quá chững chạc và đã rất là thành công. Và tôi nghĩ là U.23 Việt Nam sẽ thành công nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng ở bán kết, các cầu thủ Việt Nam sẽ giành chiến thắng để tiến vào chung kết", Đoàn Văn Hậu nói thêm.

Đoàn Văn Hậu nằm trong đội hình U.23 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở giải U.23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc ẢNH: T.L

Bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ, Đoàn Văn Hậu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ban huấn luyện. Anh nhận định: "HLV Kim Sang-sik đã mang đến một tập thể rất là mạnh và rất là gọi là kỷ luật để tham dự giải đấu lần này". Chính yếu tố kỷ luật và tinh thần đoàn kết đã giúp đội nhà vượt qua những thử thách khó khăn nhất để tiến sâu vào vòng bán kết.

Highlight U.23 Trung Quốc - U.23 Uzbekistan: Phòng ngự kiên cường, bản lĩnh trên chấm luân lưu

Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U.23 Trung Quốc, đội bóng vừa gây sốc khi loại ứng cử viên vô địch U.23 Uzbekistan sau loạt luân lưu ở tứ kết. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía U.23 Việt Nam. Trong năm 2025, hai đội đã gặp nhau hai lần tại giải giao hữu CFA Team China, trong đó U.23 Việt Nam có 1 trận hòa (tỷ số 1-1) và 1 trận thắng (tỷ số 1-0, nhờ pha lập công của Phạm Minh Phúc).

Đoàn Văn Hậu bày tỏ: "Chúc cho U.23 Việt Nam cứ giữ vững tinh thần và sẽ thi đấu thật tốt ở hai trận đấu sắp tới và sẽ giành chiến thắng". Với sự ủng hộ từ lịch sử và bản lĩnh đã được tôi luyện, cơ hội để U.23 Việt Nam góp mặt trong trận chung kết đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.