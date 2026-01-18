Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc để vào chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
18/01/2026 19:48 GMT+7

Chứng kiến phong độ của đàn em tại giải U.23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tin tưởng U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ để tiến vào trận chung kết.

"Không có đối thủ nào là khó khăn với U.23 Việt Nam lúc này"

Xuất hiện trong chương trình của FPT Play, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết anh không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của U.23 Việt Nam từ đầu giải. Đánh giá về lứa cầu thủ hiện tại, hậu vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội khẳng định: "Tôi nghĩ đối với U.23 Việt Nam hiện tại, không có đối thủ nào là khó khăn. U.23 Việt Nam hiện tại dưới thời HLV Kim Sang-sik là một tập thể rất mạnh, vững vàng bất khuất".

"Các cầu U.23 Việt Nam hiện tại đã thi đấu quá chững chạc và đã rất là thành công. Và tôi nghĩ là U.23 Việt Nam sẽ thành công nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng ở bán kết, các cầu thủ Việt Nam sẽ giành chiến thắng để tiến vào chung kết", Đoàn Văn Hậu nói thêm.

Đoàn Văn Hậu tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc để vào chung kết- Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu nằm trong đội hình U.23 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở giải U.23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc

ẢNH: T.L

Bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ, Đoàn Văn Hậu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ban huấn luyện. Anh nhận định: "HLV Kim Sang-sik đã mang đến một tập thể rất là mạnh và rất là gọi là kỷ luật để tham dự giải đấu lần này". Chính yếu tố kỷ luật và tinh thần đoàn kết đã giúp đội nhà vượt qua những thử thách khó khăn nhất để tiến sâu vào vòng bán kết.

Highlight U.23 Trung Quốc - U.23 Uzbekistan: Phòng ngự kiên cường, bản lĩnh trên chấm luân lưu

Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U.23 Trung Quốc, đội bóng vừa gây sốc khi loại ứng cử viên vô địch U.23 Uzbekistan sau loạt luân lưu ở tứ kết. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía U.23 Việt Nam. Trong năm 2025, hai đội đã gặp nhau hai lần tại giải giao hữu CFA Team China, trong đó U.23 Việt Nam có 1 trận hòa (tỷ số 1-1) và 1 trận thắng (tỷ số 1-0, nhờ pha lập công của Phạm Minh Phúc).

Đoàn Văn Hậu bày tỏ: "Chúc cho U.23 Việt Nam cứ giữ vững tinh thần và sẽ thi đấu thật tốt ở hai trận đấu sắp tới và sẽ giành chiến thắng". Với sự ủng hộ từ lịch sử và bản lĩnh đã được tôi luyện, cơ hội để U.23 Việt Nam góp mặt trong trận chung kết đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel. 

Tin liên quan

U.23 Việt Nam nắm lợi thế trước U.23 Trung Quốc tại bán kết châu Á

U.23 Việt Nam nắm lợi thế trước U.23 Trung Quốc tại bán kết châu Á

Sau chiến thắng kịch tính tại tứ kết, U.23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái lập kỳ tích Thường Châu. Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc này là đối thủ đáng gờm - U.23 Trung Quốc.

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc bán kết châu Á: Xem kênh nào, vào mấy giờ?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đoàn Văn Hậu U.23 châu Á trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận