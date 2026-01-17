Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc bán kết châu Á: Xem kênh nào, vào mấy giờ?

Cuộc đấu cân sức giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc

Đội tuyển U.23 Trung Quốc giành vé vào bán kết U.23 châu Á 2026, nơi U.23 Việt Nam đã đợi sẵn. Trận bán kết này sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 20.1, trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, TP.Jeddah.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Trung Quốc. Theo nhận định, màn so tài này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi hai đội bóng tỏ ra khá cân tài cân sức.

Thủ kiên cường - luân lưu bản lĩnh, U.23 Trung Quốc bản vào bán kết gặp U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với U.23 Trung Quốc ở bán kết giải đấu châu lục ảnh: ted trần

Trước đó ở trận tứ kết diễn ra tối nay 17.1, đội tuyển U.23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đánh bại U.23 Uzbekistan đầy kịch tính. Trước trận này, U.23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, nhưng đã không thể chọc thủng lưới đối phương trong 120 phút (hòa 0-0). Đội bóng Trung Á tấn công áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Highlight U.23 Trung Quốc - U.23 Uzbekistan: Phòng ngự kiên cường, bản lĩnh trên chấm luân lưu

Bước vào chấm luân lưu cân não, đội tuyển U.23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 sau 5 lượt sút. Thủ môn Li Hao tiếp tục thể hiện sự xuất sắc, một lần cản phá thành công quả sút luân lưu của đối phương và góp công lớn vào chiến thắng của U.23 Trung Quốc.

Trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và Trung Quốc phát trên TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo, HTV Thể thao.