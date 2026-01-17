Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc bán kết châu Á: Xem kênh nào, vào mấy giờ?

Thu Bồn
Thu Bồn
17/01/2026 21:35 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển U.23 Trung Quốc ở trận đấu thuộc vòng bán kết giải U.23 châu Á 2026 vào ngày 20.1.

Cuộc đấu cân sức giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc

Đội tuyển U.23 Trung Quốc giành vé vào bán kết U.23 châu Á 2026, nơi U.23 Việt Nam đã đợi sẵn. Trận bán kết này sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 20.1, trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, TP.Jeddah.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Trung Quốc. Theo nhận định, màn so tài này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi hai đội bóng tỏ ra khá cân tài cân sức.

Thủ kiên cường - luân lưu bản lĩnh, U.23 Trung Quốc bản vào bán kết gặp U.23 Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc bán kết châu Á: Xem kênh nào, vào mấy giờ?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với U.23 Trung Quốc ở bán kết giải đấu châu lục

ảnh: ted trần

Trước đó ở trận tứ kết diễn ra tối nay 17.1, đội tuyển U.23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đánh bại U.23 Uzbekistan đầy kịch tính. Trước trận này, U.23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, nhưng đã không thể chọc thủng lưới đối phương trong 120 phút (hòa 0-0). Đội bóng Trung Á tấn công áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Highlight U.23 Trung Quốc - U.23 Uzbekistan: Phòng ngự kiên cường, bản lĩnh trên chấm luân lưu

Bước vào chấm luân lưu cân não, đội tuyển U.23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 sau 5 lượt sút. Thủ môn Li Hao tiếp tục thể hiện sự xuất sắc, một lần cản phá thành công quả sút luân lưu của đối phương và góp công lớn vào chiến thắng của U.23 Trung Quốc.

Trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và Trung Quốc phát trên TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo, HTV Thể thao.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.23 Trung Quốc loại Uzbekistan sau loạt sút luân lưu, gặp U.23 Việt Nam ở bán kết

U.23 Trung Quốc loại Uzbekistan sau loạt sút luân lưu, gặp U.23 Việt Nam ở bán kết

Đội tuyển U.23 Trung Quốc vững vàng trên chấm luân lưu, vượt qua U.23 Uzbekistan với tỷ số 4-2 để chạm trán với U.23 Việt Nam ở bán kết.

Lịch thi đấu bán kết mới nhất U.23 Việt Nam: Đá giờ ‘may mắn’, gặp Trung Quốc hoặc Uzbekistan

Xuất hiện pha bóng cực ‘dị’ tại U.23 châu Á 2026: Cầu thủ U.23 Nhật Bản và Jordan đều… sững sờ

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận