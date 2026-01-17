Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Trung Quốc loại Uzbekistan sau loạt sút luân lưu, gặp U.23 Việt Nam ở bán kết

Thu Bồn - Lĩnh Nam
17/01/2026 17:43 GMT+7

Đội tuyển U.23 Trung Quốc vững vàng trên chấm luân lưu, vượt qua U.23 Uzbekistan với tỷ số 4-2 để chạm trán với U.23 Việt Nam ở bán kết.

Bình luận Diễn biến trận đấu

U.23 Uzbekistan: Bản lĩnh của ứng cử viên vô địch

Bước vào vòng tứ kết với vị trí nhất bảng C, U.23 Uzbekistan đang cho thấy sức mạnh của một "ông lớn" tại sân chơi trẻ châu Á. HLV Ravshan Khaydarov không hề giấu diếm tham vọng khi tuyên bố mục tiêu cao nhất là chức vô địch.

Lối chơi của đội bóng Trung Á dựa trên sự gắn kết và khả năng tổ chức đã được trui rèn qua nhiều năm. Tuy nhiên, ở trận đấu tối nay, Uzbekistan sẽ phải đối mặt với một tổn thất không nhỏ khi trụ cột Nurlan Ibraimov vắng mặt do án treo giò. Dù vậy, ông Khaydarov vẫn đầy tự tin: "Chúng tôi đã có phương án thay thế chất lượng. Uzbekistan đã quá hiểu Trung Quốc từ cấp độ U.20, và đây là thời điểm chúng tôi cần cụ thể hóa sự chuẩn bị đó bằng một chiến thắng".

U.23 Uzbekistan - U.23 Trung Quốc: Lộ diện đối thủ của Việt Nam ở bán kết - Ảnh 1.

Uzbekistan (trái) luôn là thế lực ở các giải bóng đá trẻ châu Á

ẢNH: AFC

Việc di chuyển từ Riyadh đến Jeddah với thời tiết nóng bức hơn được xem là thách thức, nhưng với hai buổi tập làm quen sân, đội bóng Trung Á khẳng định họ đã sẵn sàng 100% cho trận cầu mang tính then chốt này.

U.23 Trung Quốc: "Lá chắn thép" và giấc mơ lịch sử

Phía bên kia chiến tuyến, U.23 Trung Quốc đang là hiện tượng thú vị nhất giải năm nay. Lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, đoàn quân của HLV Antonio Puche đang bay cao bằng một lối chơi thực dụng. Thống kê cho thấy, Trung Quốc cùng với Nhật Bản là hai đội bóng không để lọt lưới bàn nào sau vòng bảng. Bản sắc của họ nằm ở hệ thống phòng ngự cực kỳ tổ chức và sự tập trung tối đa của các cầu thủ.

Tuy nhiên, vấn đề của Trung Quốc lại nằm ở hàng công. Dù tạo ra nhiều cơ hội, họ chỉ mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng trong suốt hành trình vòng bảng. HLV Antonio Puche thừa nhận: "Sự cân bằng là điều cốt yếu trong bóng đá. Chúng tôi hài lòng với hàng thủ nhưng cần cải thiện khả năng dứt điểm. Chúng tôi không chỉ đến đây để tham dự giải đấu, chúng tôi muốn trở thành những người chiến thắng".

U.23 Trung Quốc U.23 Uzbekistan Việt Nam U.23 châu Á
Xem thêm bình luận