U.23 Việt Nam nắm lợi thế trước U.23 Trung Quốc tại bán kết châu Á

Bài toán hồi phục

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là ở một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc như VCK U.23 châu Á, 24 giờ nghỉ ngơi hồi phục có thể tạo nên sự khác biệt. U.23 Việt Nam đã hoàn thành trận tứ kết với U.23 UAE vào khuya ngày 16.1 (giờ Việt Nam), sau 120 phút thi đấu. Ngược lại, U.23 Trung Quốc chỉ vừa kết thúc màn "tra tấn thể lực" với U.23 Uzbekistan vào khuya ngày 17.1 (sau 120 phút thi đấu và chấm luân lưu cân não).

Có thể thấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều hơn 1 ngày hồi phục so với U.23 Trung Quốc, trước khi hai đội so tài ở bán kết vào 22 giờ 30 ngày 20.1.

Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ cao ẢNH: TED TRẦN

Nhìn lại chiến thắng trước Uzbekistan ở tứ kết, U.23 Trung Quốc đã phải chơi "chịu trận" đúng nghĩa. Việc phải đuổi bóng, pressing liên tục trước đối thủ mạnh như Uzbekistan chắc chắn đã khiến thể lực của cầu thủ Trung Quốc bị bào mòn nghiêm trọng. Một khi thể lực suy giảm, khả năng tập trung - thứ vũ khí quan trọng nhất trong lối chơi phòng ngự của Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

Cơ hội cho những "mũi khoan" của HLV Kim Sang-sik

Lợi thế về ngày nghỉ cho phép U.23 Việt Nam có thể triển khai một lối chơi chủ động, giàu năng lượng hơn. Với những cầu thủ có tốc độ và khả năng xuyên phá như Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc... HLV Kim Sang-sik sẽ biết cách khai thác sự mệt mỏi của đối phương.

Bên cạnh đó, việc các cầu thủ dự bị đang có phong độ ổn định và thể trạng sung mãn cũng là một điểm cộng lớn. Nếu trận đấu kéo dài, sự tươi mới từ các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Việt Nam sẽ là đòn đánh quyết định trước hàng thủ Trung Quốc.

Thách thức lớn nhất đối với U.23 Việt Nam chính là hàng thủ vững chãi của U.23 Trung Quốc. Đội bóng xứ tỷ dân vẫn chưa để lọt lưới bàn nào kể từ đầu vòng chung kết. Tuy nhiên, mọi kỷ lục đều có điểm dừng, và thời điểm đối phương mệt mỏi chính là cơ hội tốt nhất để phá vỡ cấu trúc phòng ngự gắn kết đó. Khi đôi chân không còn nhanh nhẹn, những sai lầm cá nhân hoặc những pha bóng chậm nhịp sẽ xuất hiện.

U.23 Việt Nam hiện tại không chỉ mạnh ở tinh thần mà còn rất đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương, từ đánh biên, sút xa đến những tình huống cố định. Màn kết hợp giữa sự hưng phấn sau chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE và lợi thế thể chất giúp U.23 Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc đối đầu trước U.23 Trung Quốc.