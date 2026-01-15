Báo chí Trung Quốc so sánh đội nhà như Nhật Bản, ‘hẹn’ U.23 Việt Nam ở bán kết

Theo đánh giá của trang 163 Sports, việc U.23 Trung Quốc giành 5 điểm sau 3 trận, bất bại và không để lọt lưới bàn nào là “thành tích chưa từng có trong lịch sử tham dự U.23 châu Á”. Trang báo này cho rằng, dù chỉ ghi được 1 bàn thắng, đội bóng của HLV Antonio Puche lại trở thành “ông vua hiệu suất”, khi hàng phòng ngự chắc chắn đã mang về số điểm tối đa.

“U.23 Trung Quốc sánh ngang với U.23 Nhật Bản khi vòng bảng khép lại. Chúng ta cùng với họ đã trở thành hai đội tại VCK U.23 châu Á lần này không để thủng lưới bàn nào. Đội bóng trẻ Trung Quốc đang đi theo con đường “thực dụng nhưng hiệu quả”, tương tự cách Nhật Bản từng sử dụng ở các giải trẻ trước đây, đặt nền tảng từ phòng ngự để tiến sâu. Dù vậy, U.23 Trung Quốc vẫn còn khoảng cách nhất định so với U.23 Nhật Bản, đặc biệt về khả năng kiểm soát thế trận và sức mạnh tấn công”, trang 163 Sports bình luận.

U.23 Trung Quốc (áo đỏ) lần đầu vượt qua vòng bảng U.23 châu Á ẢNH: FACEBOOK FAT

163 Sports nhấn mạnh: “Thủ môn Li Hao chính là nhân vật tiêu biểu cho kỳ tích này. Những pha cứu thua của Li Hao trước U.23 Iraq, U.23 Úc và U.23 Thái Lan mang đẳng cấp thế giới. Hiện tại, Li Hao là trụ cột không thể thay thế và thậm chí có thể giữ vị trí số một của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong nhiều năm tới”.

Sina Sports cũng chung quan điểm khi cho rằng hàng phòng ngự chính là “linh hồn” của U.23 Trung Quốc tại giải đấu lần này. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh sơ đồ 5-3-2 mà HLV Antonio Puche kiên trì sử dụng, giúp đội bóng duy trì sự kỷ luật, bền bỉ và ổn định suốt 3 trận vòng bảng. Sina Sports cũng dẫn lời các cầu thủ như Baihelamu và Wang Yudong, cho rằng yếu tố đoàn kết là chìa khóa giúp U.23 Trung Quốc vượt qua áp lực và làm nên lịch sử.

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc không quên dành lời khen cho HLV Antonio Puche. 163 Sports đánh giá: “Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xứng đáng được ghi nhận, khi sau thành công cùng U.20 Trung Quốc cách đây ba năm, ông tiếp tục đưa U.23 nước ta lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out giải châu lục. Đồng thời, HLV Antonio Puche cùng U.23 Trung Quốc cũng thiết lập kỷ lục điểm số mới tại giải”.

U.23 Trung Quốc tự tin hướng tới chặng đường tiếp theo

Không dừng lại ở việc ca ngợi, Sina Sports nhanh chóng hướng sự chú ý tới cục diện vòng tứ kết và bán kết. Theo tờ báo này, việc U.23 Trung Quốc nằm ở nhánh đấu khá dễ, tránh được U.23 Nhật Bản, U.23 Hàn Quốc - những ứng viên vô địch hàng đầu được xem là tin vui lớn.

“Nếu cùng vượt qua được tứ kết, U.23 Nhật Bản và U.23 Hàn Quốc có thể phải loại nhau từ bán kết. Thật may khi chúng ta không nằm ở nhánh đấu “tử thần” này”, Sina Sports nhận định.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đội nhà hoàn toàn có thể vào đến bán kết ẢNH: FACEBOOK FAT

Ở vòng tứ kết, đối thủ của U.23 Trung Quốc là U.23 Uzbekistan – đội bóng mà họ từng hai lần hòa 0-0 trong năm 2025. Sina Sports đánh giá đây là thử thách lớn, nhưng không phải không có cơ hội, nhất là khi U.23 Trung Quốc đang sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất giải.

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc đã sớm nhắc đến khả năng chạm trán U.23 Việt Nam ở bán kết. Sina Sports dự đoán: “U.23 Việt Nam là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng, với thành tích toàn thắng và lối chơi giàu tổ chức. Nếu giữ vững phong độ, kỷ luật cũng như thi đấu hết mình, U.23 Việt Nam có thể vào bán kết. Song song đó, nếu U.23 Trung Quốc chơi tốt trước U.23 Uzbekistan, chúng ta hoàn toàn có thể mơ về trận bán kết trong mơ với U.23 Việt Nam”.