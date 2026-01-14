U.23 Thái Lan bị loại vì không thắng Trung Quốc, Úc giật vé đi tiếp khó tin: Đủ 8 đội vào tứ kết

U.23 Thái Lan không thể hoàn thành nhiệm vụ

Trước khi bước vào lượt đấu cuối bảng D, U.23 Thái Lan là đội gặp bất lợi nhất trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. “Voi chiến trẻ” chỉ có 1 điểm sau 2 trận, xếp chót bảng. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, U.23 Thái Lan buộc phải thắng U.23 Trung Quốc. Trong khi đó, nhiệm vụ của U.23 Trung Quốc có phần nhẹ nhàng hơn khi họ đang dẫn đầu, có 4 điểm. Chỉ cần hòa đối thủ, đội trẻ xứ tỉ dân sẽ có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất, bất chấp kết quả ở trận còn lại giữa U.23 Úc và U.23 Iraq ra sao.

Highlight U.23 Thái Lan 0-0 U.23 Trung Quốc: Hòa nhạt nhòa, 'voi chiến' bị loại

U.23 Thái Lan (áo xanh) bước vào trận gặp U.23 Trung Quốc với nhiệm vụ phải thắng ẢNH: FACEBOOK FAT

Với nhiệm vụ phải thắng, U.23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình, chơi tấn công trong hiệp 1. Đại diện Đông Nam Á cũng thi đấu khá tốt, kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến và có tỷ lệ cầm bóng đến 61%. Tuy nhiên, trước đội hình chơi lùi sâu của U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan tỏ ra bế tắc. Mãi đến phút 38, U.23 Thái Lan mới có pha dàn xếp đá phạt góc phía cánh phải, khiến hàng thủ U.23 Trung Quốc bất ngờ và tự đánh đầu về lưới nhà. Đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với U.23 Thái Lan khi thủ Li Hao chơi tập trung, xuất sắc cản phá.

Bên kia chiến tuyến, U.23 Trung Quốc chơi chậm, không mặn mà tấn công. Những cơ hội của họ trong hiệp đấu này đều đến từ những cú sút xa sau những đợt phản công nhanh. Theo thống kê của Sofascore, U.23 Trung Quốc sút đến 6 lần, nhưng bóng đều đi thiếu chính xác khiến hiệp 1 phải khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, U.23 Thái Lan vẫn là những người chơi chủ động. Nhưng cũng giống hiệp 1, các học trò của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành U.23 Trung Quốc. Trong khoảng nửa đầu hiệp 2, cơ hội nguy hiểm nhất mà U.23 Thái Lan tạo ra được là cú sút chéo góc của Sanron ở phút 57 nhưng bị thủ thành Li Hao của U.23 Trung Quốc cản phá.

Highlight U.23 Iraq 1-2 U.23 Úc: Ngược dòng ngoạn mục, vào tứ kết gặp Hàn Quốc

Nửa cuối hiệp 2, U.23 Thái Lan thay đổi lối chơi, dùng nhiều quả tạt bóng bổng. Tuy nhiên, sự thua thiệt về thể hình khiến U.23 Thái Lan không thể tạo ra bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào, chấp nhận khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

U.23 Thái Lan (áo xanh) chính thức bị loại ẢNH: FACEBOOK FAT

Chia điểm với U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan chỉ có 2 điểm sau 3 trận, chính thức bị loại khỏi VCK U.23 châu Á 2026. Trong khi đó, U.23 Trung Quốc có 5 điểm sau 3 trận, đứng thứ 2 bảng D và giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của các cầu thủ trẻ xứ tỉ dân là U.23 Uzbekistan.

U.23 Iraq bị loại theo cách cay đắng

Ở cặp đấu cùng giờ, U.23 Iraq thua ngược U.23 Úc 1-2. U.23 Iraq là đội chơi tốt hơn ở cặp đấu này, vươn lên dẫn trước sau quả đá phạt đền của Amoori Faisal ở phút 63. Nếu kết quả này được giữ nguyên, U.23 Iraq sẽ là đội vào tứ kết với ngôi đầu. Tuy nhiên, họ đã không giữ được thành quả, thủng lưới liên tiếp 2 lần ở các phút 90+3 và 90+8. Các cầu thủ ghi bàn cho U.23 Úc là Yaya Dukuly và Macallister.

Với kết quả này, U.23 Úc có 6 điểm sau 3 trận, vào tứ kết với ngôi đầu bảng D. Đối thủ của họ ở tứ kết là U.23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U.23 Iraq có 2 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 và bị loại.

Như vậy, U.23 châu Á 2026 đã xác định xong 8 đội góp mặt ở tứ kết: Bảng A: U.23 Việt Nam, U.23 Jordan Bảng B: U.23 Nhật Bản, U.23 UAE Bảng C: U.23 Uzbekistan, U.23 Hàn Quốc Bảng D: U.23 Úc, U.23 Trung Quốc.