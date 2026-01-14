Sao nhập tịch lậu Malaysia đáp trả thông tin giải nghệ: 'Quyết phản kháng đến cùng'

Đồn đoán giải nghệ và thực tế hoàn toàn trái ngược

Trong 2 ngày qua, truyền thông Malaysia và Colombia đồng loạt dẫn các nguồn trên trang X, cho rằng Rodrigo Holgado đang cân nhắc giải nghệ, sau khi FIFA cấm anh thi đấu 12 tháng. Nhà báo bóng đá Colombia, Bombiro Quintero thậm chí còn cho biết Rodrigo Holgado vẫn còn hợp đồng với America de Cali nhưng không được trả lương, khiến tương lai của tiền đạo 30 tuổi rơi vào tình trạng bấp bênh.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy Rodrigo Holgado không chọn con đường rút lui. Trên Instagram, khi được hỏi về khả năng trở lại Chile – nơi anh từng khởi nghiệp trong màu áo Coquimbo Unido, Rodrigo Holgado đáp lại ngắn gọn: “Tại sao không?”.

Theo New Straits Times và Metro, động thái này được xem là tuyên bố ngầm của Rodrigo Holgado rằng anh vẫn nuôi tham vọng tiếp tục sự nghiệp, bất chấp án cấm thi đấu đang treo lơ lửng.

“Một phản hồi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là lời phủ nhận mạnh mẽ nhất cho tin đồn giải nghệ. Cũng giống các cầu thủ khác, Rodrigo Holgado vẫn muốn phản kháng đến cùng nhằm cứu vãn sự nghiệp”, trang Metro đánh giá.

Rodrigo Holgado bình luận dưới bài đăng của CLB Coquimbo Unido, khẳng định bản thân chưa có ý định giải nghệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK NST

Rodrigo Holgado là một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA. Ngoài anh, danh sách còn có Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng trên phạm vi toàn cầu. Cùng với đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 CHF, tương đương gần 11,5 tỉ đồng.

Nghiêm trọng hơn, đến tháng 12.2025, FIFA đã hủy kết quả ba trận đấu quốc tế có sự góp mặt của các cầu thủ không đủ điều kiện, gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde và hai chiến thắng trước Singapore (2-1), Palestine (1-0). Tất cả đều bị xử thua 0-3, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại của đội tuyển Malaysia trong năm 2025 và đẩy đội tuyển này tụt xuống hạng 121 thế giới.

Đáng chú ý, Rodrigo Holgado từng có trận ra mắt đội tuyển Malaysia trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (tháng 6.2025), trước khi toàn bộ vụ việc bị phanh phui.

Hy vọng mong manh của Rodrigo Holgado

Thay vì chấp nhận án phạt, hiện Rodrigo Holgado cùng FAM chính thức kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ, với mục tiêu làm rõ trách nhiệm và tìm kiếm khả năng giảm nhẹ án kỷ luật.

Rodrigo Holgado (19) vẫn đang tìm đường trở lại sân cỏ ẢNH: NGỌC LINH

Song song đó, cánh cửa trở lại sân cỏ cho Rodrigo Holgado vẫn chưa khép lại. Tổng giám đốc Coquimbo Unido, ông Pablo Morales, khẳng định đội bóng Chile này luôn sẵn sàng chào đón Rodrigo Holgado trở về.

“Coquimbo Unido sẽ luôn là nhà của Rodrigo Holgado. Cậu ấy gắn bó sâu đậm với CLB, thậm chí còn xăm biểu tượng đội bóng lên người. Nếu một ngày cậu ấy muốn trở lại, cánh cửa sẽ luôn rộng mở”, ông Morales nhấn mạnh.