U.23 Thái Lan bị loại, truyền thông bản địa ngậm ngùi: ‘Không có phép màu, FAT nên xem lại’

Ở lượt đấu cuối gặp U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan thi đấu đầy cố gắng. Dù vậy, “Voi chiến trẻ” bất lực trong việc xuyên thủng lưới đối thủ, phải hòa 0-0. Kết quả này khiến U.23 Thái Lan chỉ có 2 điểm sau 3 trận, chính thức bị loại. U.23 Úc (6 điểm, xếp đầu) và U.23 Trung Quốc (5 điểm, nhì bảng) là những đội ở bảng D giành quyền vào chơi ở tứ kết.

U.23 Thái Lan không thể vào tứ kết

Trang báo thể thao nổi tiếng của Siamsport nhận xét: “Dù nỗ lực đến những phút cuối nhưng U.23 Thái Lan đã không thể làm gì được trước sự chắc chắn của hàng thủ U.23 Trung Quốc. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng! Vì thế, “Voi chiến trẻ” chỉ có 2 điểm sau 3 trận, đứng cuối bảng D và bị loại khỏi giải đấu”.

Trong khi đó, Thairath bày tỏ: “U.23 Thái Lan đã cống hiến hết mình, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của U.23 Trung Quốc, qua đó kết thúc hành trình tại U.23 châu Á. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp hai cũng kết thúc với tỷ số 0-0. U.23 Thái Lan chỉ giành được 2 điểm, không đủ để tiến vào tứ kết. Hành trình của họ đã kết thúc một cách đáng tiếc, nhưng cũng không kém phần thất vọng”.

Highlight U.23 Thái Lan 0-0 U.23 Trung Quốc: Hòa nhạt nhòa, 'voi chiến' bị loại

U.23 Thái Lan (áo xanh) bị loại khỏi VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: FACEBOOK FAT

"Nhiệm vụ buộc phải thắng ở lượt đấu cuối dường như đã quá sức với U.23 Thái Lan. Sau 90 phút thi đấu trong trận đấu quan trọng vòng bảng gặp U.23 Trung Quốc, không có phép màu nào đến với U.23 Thái Lan, khiến chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng”, trang Khod Sanam nhận định.

Trang Khaosod nhấn mạnh: “U.23 Thái Lan lại một lần nữa bị loại. Đáng nói hơn, đây là lần thứ 3 liên tiếp U.23 Thái Lan phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Xét rộng ra, trong 6 lần dự VCK U.23 châu Á, U.23 Thái Lan cũng chỉ 1 lần giành quyền vào chơi ở tứ kết, trong kỳ giải được tổ chức ở sân nhà năm 2020”.

Ký giả trang Ball Thai bình luận: “Bước vào trận cầu quan trọng, U.23 Thái Lan rất quyết tâm. Tuy nhiên, ngoài tinh thần thi đấu, rõ ràng chất lượng cầu thủ của U.23 Thái Lan là chưa đủ để đánh bại U.23 Trung Quốc. Các học trò của ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul thiếu sắc bén ở những cú sút cuối cùng, khiến các cơ hội trôi qua một cách đầy tiếc nuối”.

U.23 Thái Lan đã không hoàn thành mục tiêu vào tứ kết ẢNH: FACEBOOK FAT

“U.23 Thái Lan đã không hoàn thành mục tiêu vào tứ kết mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã giao phó cho họ trước ngày lên đường. Dù vậy, thất bại này có thể lý giải được, vì U.23 Thái Lan rõ ràng mang đến đội hình chắp vá, không đủ để cạnh tranh với các đội bóng trong châu lục. Sau giải đấu, liên đoàn và các quan chức có lẽ cần nhìn nhận lại vấn đề, xem xét việc đàm phán với các CLB để các đội tuyển của Thái Lan có lực lượng tốt hơn”, trang Ball Thai đánh giá.