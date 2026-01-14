HLV Thawatchai buồn và thất vọng: ‘U.23 Thái Lan đã làm tất cả những gì có thể, nhưng…’

Ở lượt đấu cuối bảng D diễn ra tối 14.1, U.23 Thái Lan hòa U.23 Trung Quốc 0-0. Kết quả này khiến U.23 Thái Lan chỉ có 2 điểm sau 3 trận, xếp cuối bảng và bị loại. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp “Voi chiến trẻ” bị loại ngay vòng bảng ở sân chơi châu lục, dành cho đội U.23.

Chia sẻ trong phần họp báo sau trận, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul không né tránh thực tế. Nhà cầm quân 51 tuổi thẳng thắn thừa nhận: “Trước hết, tôi muốn chúc mừng U.23 Trung Quốc. Họ đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết và điều đó hoàn toàn xứng đáng. U.23 Trung Quốc giữ sạch lưới trong suốt vòng bảng và đó là minh chứng rõ ràng cho chất lượng, sự ổn định của đội bóng này. Còn về U.23 Thái Lan, chúng tôi chắc chắn sẽ thất vọng".

Highlight Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) 0-4 Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU): Mở toang cửa đến play-off

Đánh giá về U.23 Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đặc biệt khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, dù kết quả cuối cùng không như mong muốn.

“Tôi luôn ngưỡng mộ và tự hào về các cầu thủ của mình. Tất cả đều nỗ lực để đạt được mục tiêu ít nhất là vào tứ kết, và họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Trong bối cảnh buộc phải thắng, U.23 Thái Lan đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho cả tấn công lẫn phòng ngự. Chỉ tiếc, chúng tôi không thể tạo ra sự khác biệt”, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul bày tỏ.

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul (thứ 3 từ phải sang) động viên các cầu thủ U.23 Thái Lan sau khi bị loại ẢNH: FACBOOK FAT

Ngoài lời khen dành cho các học trò, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khiến U.23 Thái Lan không thể đi tiếp: “Vấn đề lớn nhất nằm ở chất lượng xử lý trong những thời điểm quan trọng. Đôi khi, chất lượng chuyền bóng của chúng tôi chưa đạt yêu cầu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo cơ hội và ghi bàn. Chắc chắn đây là bài học quan trọng cho toàn đội, đặc biệt với những cầu thủ trẻ lần đầu trải nghiệm áp lực ở một giải đấu lớn tầm châu lục”.

Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ U.23 Thái Lan cũng bộc lộ sự thất vọng sau khi dừng bước sớm. Tiền vệ Ikhlas Sanharn cho biết toàn đội rất buồn vì không thể vượt qua vòng bảng, song khẳng định cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều đã làm hết sức mình.

“Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần cao nhất và hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù kết quả cuối cùng không như kỳ vọng,” Ikhlas Sanharn chia sẻ.

Theo tiết lộ của FAT, sau khi trở về khách sạn, U.23 Thái Lan sẽ có khoảng 1 ngày nghỉ ngơi. Đến ngày 15.1, toàn đội sẽ lên chuyến bay trở về nước. Dự kiến, trong sáng 16.1, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul sẽ có mặt ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok).