Truyền thông Trung Quốc và AFC ca ngợi kỳ tích đội U.23, chỉ bước ngoặt thắng U.23 Việt Nam

Kỳ tích của bóng đá Trung Quốc

Lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết U.23 châu Á, thành tích đội bóng trẻ Trung Quốc được truyền thông nước này mô tả như đang viết nên “một câu chuyện cổ tích”. Không chỉ người hâm mộ, hai cơ quan truyền thông nhà nước lớn là Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa Xã cũng đăng tải nhiều bài viết chúc mừng, coi đây là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá nam Trung Quốc.

Tài khoản chính thức của AFC cũng dành những lời ngợi khen hiếm thấy, đăng hình ảnh tiền đạo Xiang Yuwang ăn mừng bàn thắng kèm thông điệp: “Đây là những viên gạch xây dựng nên một giấc mơ. Câu chuyện cổ tích của U.23 Trung Quốc vẫn tiếp tục”.

U.23 Trung Quốc đánh bại U.23 Việt Nam (áo đỏ) để vào chung kết ẢNH: TED TRẦN

Sina Sports nhấn mạnh chiến thắng trước U.23 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn đi kèm hàng loạt cột mốc: U.23 Trung Quốc toàn thắng 5 trận, giữ sạch lưới suốt giải, trở thành đội thứ 3 trong lịch sử vào chung kết U.23 châu Á mà không để lọt lưới bàn nào. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu kể từ năm 2004, bóng đá nam Trung Quốc mới lại có đại diện góp mặt ở trận chung kết một giải đấu châu lục.

Trong hành trình ấy, thủ môn Li Hao được xem là nhân vật trung tâm. Từ vòng bảng đến loạt luân lưu nghẹt thở trước U.23 Uzbekistan ở tứ kết, rồi bán kết với U.23 Việt Nam, Li Hao liên tục có những pha cứu thua quyết định, được ví như “lá chắn thép” trước khung thành.

Sự tôn trọng dành cho U.23 Việt Nam, những thay đổi bước ngoặt được chỉ ra

Ngoài Li Hao, HLV Antonio trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo Sohu, việc ông thực hiện tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở bán kết từng gây tranh cãi, nhưng cuối cùng lại được xem là “nước cờ cao tay” khiến HLV Kim Sang-sik hoàn toàn bất ngờ.

Nhà báo Li Xuan thừa nhận ông từng đánh giá thấp HLV người Tây Ban Nha: “Tôi nghĩ HLV Antonio đã từ bỏ lối chơi kỹ thuật, nhưng trận đấu này cho thấy ông ấy vẫn giữ triết lý bóng đá rõ ràng, chất lượng và hiệu quả. Đã rất lâu rồi bóng đá Trung Quốc mới chơi một trận đẹp như vậy”.

U.23 Việt Nam phần nào bất ngờ với những thay đổi mà U.23 Trung Quốc thực hiện ẢNH: TED TRẦN

Dù ca ngợi chiến thắng đậm, truyền thông Trung Quốc vẫn dành nhiều lời đánh giá tích cực cho U.23 Việt Nam. Sina Sports nhấn mạnh đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước vào bán kết với tư cách nhà vô địch U.23 châu Á 2025 và SEA Games, sở hữu phong độ ổn định cùng lối chơi tổ chức tốt. Việc U.23 Việt Nam lần lượt vượt qua U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út ở vòng bảng và loại U.23 UAE ở tứ kết cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik là đối thủ “không hề dễ chơi”.

“Bước ngoặt chỉ đến sau khi trung vệ chơi ở trung tâm hàng thủ là Hiểu Minh rời sân vì chấn thương nặng. Đồng thời, bàn mở tỷ số đầu hiệp hai và chiếc thẻ đỏ khiến U.23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi. Dù nhận đến 3 bàn thua, U.23 Việt Nam vẫn luôn tiến lên, cho thấy họ là đội bóng có nền tảng kỹ thuật, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và luôn khiến đối thủ phải dè chừng”, 163 Sports nhấn mạnh.