Truyền thông Đông Nam Á: ‘Cả khu vực chờ U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Trung Quốc’

U.23 Việt Nam là niềm hy vọng chung của Đông Nam Á

Trang báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan Siamsports cho biết, hiện tại mọi sự chú ý của bóng đá khu vực đang đổ dồn vào U.23 Việt Nam sau hành trình đầy ấn tượng tại VCK U.23 châu Á 2026. Siamsports đặc biệt nhấn mạnh chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước U.23 UAE ở tứ kết – trận đấu thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần thép và chiều sâu chiến thuật của U.23 Việt Nam.

Theo Siamsports, thắng lợi này không chỉ giúp U.23 Việt Nam giành vé vào bán kết gặp Trung Quốc ngày 20.1 (lúc 22 giờ 30), mà còn đưa đội bóng lập kỷ lục mới với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

"Chuỗi trận ấy bắt đầu từ chức vô địch U.23 Đông Nam Á, tiếp nối bằng màn toàn thắng ở vòng loại U.23 châu Á, HCV SEA Games 33 và nay là hành trình thuyết phục tại sân chơi châu lục. Phong độ của U.23 Việt Nam khiến cả Đông Nam Á phải ngưỡng mộ. Họ không còn là đội bóng gây bất ngờ, mà đã trở thành đối thủ thực sự đáng gờm”, Siamsports bình luận.

U.23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á từng 2 lần vào bán kết U.23 châu Á ẢNH: AFC

Trang báo của Thái Lan tiếp tục nhắc lại hàng loạt cột mốc đáng chú ý mà U.23 Việt Nam đã thiết lập: “Đội bóng của HLV Kim Sang-sik lần đầu tiên đánh bại U.23 UAE, đồng thời trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hai lần lọt vào bán kết U.23 châu Á, sau kỳ tích á quân năm 2018. Trước đó, U.23 Indonesia mới chỉ làm được điều này một lần vào năm 2014.

Việc U.23 Việt Nam duy trì phong độ cao trước các đối thủ Tây Á và Trung Á cho thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á đã bước sang một giai đoạn mới, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục".

Trong khi đó, trang Thailive phân tích sâu về chuyên môn và cho rằng bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc là cuộc đối đầu giữa hai trường phái trái ngược. Một bên là lối chơi tấn công tự tin, giàu tốc độ và biến hóa của U.23 Việt Nam; bên kia là hàng phòng ngự kín kẽ, kỷ luật của U.23 Trung Quốc – đội chưa thủng lưới bàn nào sau 4 trận.

Thailive chỉ ra rằng xét về đối đầu, hai đội khá cân bằng nếu tính cả giao hữu. Tuy nhiên, ở những lần chạm trán gần đây, U.23 Việt Nam lại cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với các chiến thắng tại Panda Cup 2025 và chuyến làm khách ấn tượng năm 2019.

Thailive dự đoán: “U.23 Việt Nam có lợi thế về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, trong khi U.23 Trung Quốc vừa trải qua 120 phút căng thẳng và loạt luân lưu với U.23 Uzbekistan. Nếu trận đấu phải kéo dài, sự sung sức có thể giúp U.23 Việt Nam tạo ra khác biệt. Một chiến thắng sít sao sẽ đưa đại diện Đông Nam Á vào chung kết”.

CĐV Đông Nam Á đang chờ tin vui từ U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Tại Indonesia, kênh CNN Indonesia và Bola cũng khẳng định U.23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào bán kết, mang theo kỳ vọng chung của khu vực. Theo truyền thông Indonesia, chiến thắng trước U.23 UAE đã đưa Việt Nam tiến rất gần đến trận chung kết và mở ra cơ hội tái lập kỳ tích năm 2018.

Bola nhấn mạnh: “Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thể hiện sự ổn định hiếm thấy, từ vòng bảng đến tứ kết đều toàn thắng. U.23 Việt Nam không chỉ mạnh về kết quả, mà còn cho thấy bản lĩnh, tinh thần và sự chuẩn bị bài bản – điều mà các đội bóng Đông Nam Á đang hướng tới".

Tại Philippines, trang Manila Montet cũng dành những lời đầy cảm xúc cho U.23 Việt Nam. Theo Manila Montet, chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước U.23 UAE là hình ảnh tiêu biểu cho sự trỗi dậy của bóng đá Đông Nam Á: không bỏ cuộc, không sợ hãi và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

“U.23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết. Họ đã nhắc nhở cả châu Á rằng các đội bóng Đông Nam Á không còn là kẻ ngoài cuộc”, Manila Montet viết. Đồng thời, trang Manila Montet còn kêu gọi CĐV khu vực đoàn kết, cổ vũ cho niềm tự hào chung của khu vực - U.23 Việt Nam trước trận đấu với U.23 Trung Quốc.