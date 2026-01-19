Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.23 Hàn Quốc đổ bệnh trước đại chiến Nhật Bản, HLV Kim Sang-sik được truyền thông nhắc tên liên tục

Văn Trình
Văn Trình
19/01/2026 21:22 GMT+7

Trước thềm bán kết U.23 châu Á 2026, những HLV người Hàn Quốc trở thành tâm điểm theo hai chiều trái ngược: HLV Lee Min-sung của U.23 Hàn Quốc bất ngờ đổ bệnh trước đại chiến với U.23 Nhật Bản, trong khi truyền thông xứ kim chi đặc biệt nhắc đến HLV Kim Sang-sik như biểu tượng ‘yêu nước’, khi cùng U.23 Việt Nam tiến sát trận chung kết lịch sử.

HLV U.23 Hàn Quốc đổ bệnh, đại chiến với U.23 Nhật Bản thêm phần căng thẳng

Theo cập nhật của trang OSEN tối 19.1, bầu không khí trước trận bán kết giữa U.23 Hàn Quốc và U.23 Nhật Bản bất ngờ bị phủ bóng bởi một thông tin không mong đợi: HLV trưởng Lee Min-sung không thể tham dự buổi họp báo chính thức do bị cảm lạnh.  Sự vắng mặt của thuyền trưởng đội bóng xứ kim chi ở thời điểm nhạy cảm này vẫn khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.

Trang OSEN đánh giá: “Trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản vốn là cặp đấu giàu duyên nợ bậc nhất châu Á, mọi biến động về tinh thần, sức khỏe hay công tác chuẩn bị đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Việc HLV Lee Min-sung không xuất hiện trước truyền thông được xem là tín hiệu bất lợi, nhất là khi U.23 Hàn Quốc vừa trải qua hành trình đầy biến động tại giải”.

“Ở trận bán kết sắp tới, khả năng HLV Lee Min-sung xuất hiện ngoài đường biên, chỉ đạo trực tiếp các học trò cũng còn đang bị bỏ ngỏ”, ký giả OSEN bày tỏ.

HLV U.23 Hàn Quốc đổ bệnh trước đại chiến Nhật Bản, HLV Kim Sang-sik được truyền thông nhắc tên liên tục- Ảnh 1.

HLV Lee Min-sung đứng trước nguy cơ không thể chỉ đạo U.23 Hàn Quốc ở trận bán kết

ẢNH: AFC

Vào lúc 18 giờ 30 ngày mai (20.1), U.23 Hàn Quốc sẽ đối đầu U.23 Nhật Bản ở trận bán kết U.23 châu Á 2026. Trước khi góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, U.23 Hàn Quốc trải qua hành trình vòng bảng vất vả, chỉ đứng thứ 2 bảng C với 4 điểm. Tiếp đến, khi gặp U.23 Úc ở tứ kết, các cầu thủ trẻ xứ kim chi cũng gặp rất nhiều khó khăn mới đánh bại đối thủ 2-1, nhờ các bàn thắng của Baek Ga-on và Shin Min-ha.

Thông qua Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), HLV Lee Min-sung phải lên tiếng trấn an CĐV: “Dù tôi không thể dự họp báo, toàn đội vẫn đang chuẩn bị tích cực. U.23 Nhật Bản là tập thể rất mạnh, ngay cả khi họ sử dụng đội hình trẻ hơn. Chúng tôi hứa sẽ phát huy thế mạnh của mình và nỗ lực hết sức để giành chiến thắng”.

HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

Thay mặt HLV trưởng, trợ lý Lee Kyung-soo xuất hiện trước truyền thông chiều 19.1 và đưa ra những phân tích chiến thuật khá chi tiết. Ông đánh giá: “Nếu gây áp lực đủ lớn lên tuyến giữa và hàng phòng ngự của U.23 Nhật Bản, chúng tôi có thể khai thác được những khoảng trống phía sau để giành chiến thắng. U.23 Nhật Bản là tập thể mạnh, thể hiện phong độ tốt nhưng U.23 Hàn Quốc sẵn sàng hạ gục họ để có mặt ở trận đấu cuối cùng’”.

Trong khi đó, cầu thủ Lee Hyun-yong bày tỏ: “Tôi không thể chấp nhận thua Nhật Bản, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu chơi đúng sức và đúng tinh thần tập thể, U.23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn vào lưới của họ”.

HLV U.23 Hàn Quốc đổ bệnh trước đại chiến Nhật Bản, HLV Kim Sang-sik được truyền thông nhắc tên liên tục- Ảnh 2.

U.23 Hàn Quốc đứng trước nhiều thử thách

ẢNH: AFC

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt nhắc đến HLV Kim Sang-sik

Ở một diễn biến khác, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ dành sự chú ý đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik, người đang tạo nên làn sóng mạnh mẽ cùng U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng khi đánh bại U.23 UAE 3-2 sau hiệp phụ ở tứ kết, qua đó lần thứ 2 giành quyền vào bán kết U.23 châu Á. Đối thủ của thầy trò ông Kim Sang-sik là U.23 Trung Quốc – đội bóng cũng vừa tạo địa chấn khi loại U.23 Uzbekistan".

OSEN cũng dẫn lại lời của HLV Kim Sang-sik: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được cạnh tranh cùng các đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã chứng minh họ không lùi bước trước bất kỳ thử thách nào”.

HLV U.23 Hàn Quốc đổ bệnh trước đại chiến Nhật Bản, HLV Kim Sang-sik được truyền thông nhắc tên liên tục- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik liên tục được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến

ẢNH: MINH TÚ

Theo OSEN: “Dù là người Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik luôn đặt lợi ích và niềm tự hào của bóng đá Việt Nam lên hàng đầu. Cách ông nói về U.23 Việt Nam, về tinh thần chiến đấu, sự kỷ luật và bản lĩnh, được xem là minh chứng cho sự gắn bó sâu sắc và tinh thần “yêu nước” theo nghĩa nghề nghiệp. Không né tránh câu hỏi nhạy cảm về trận bán kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn bày tỏ mong muốn rằng U.23 Hàn Quốc sẽ đánh bại U.23 Nhật Bản. Đồng thời, ông Kim Sang-sik cũng kỳ vọng U.23 Việt Nam có thể vào chơi ở chung kết.

“Đây không chỉ là một phát biểu xã giao, mà còn phản ánh khát vọng đặc biệt của HLV Kim Sang-sik: đưa U.23 Việt Nam vào trận đấu cuối cùng, đồng thời chứng kiến bóng đá Hàn Quốc khẳng định vị thế trên một mặt trận khác”, OSEN nhấn mạnh.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

