Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ danh tính trọng tài Úc và tổ VAR trận U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc: Gương mặt thân quen

Văn Trình
Văn Trình
18/01/2026 23:06 GMT+7

Tối 18.1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết giải U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc (22 giờ 30 ngày 20.1).

Trọng tài chính quá quen mặt với U.23 Việt Nam

Theo công bố của AFC, trọng tài Alexander George King (người Úc) sẽ là người cầm còi chính ở trận đấu này. Ông Alexander George King bắt đầu sự nghiệp trọng tài năm 2017, được FIFA công nhận từ năm 2020 và hiện là gương mặt quen thuộc tại giải VĐQG Úc (A-League), AFC Champions League, các giải trẻ châu Á cũng như Asian Cup và vòng loại World Cup khu vực châu Á. Ông Alexander George King cũng là một trong những trọng tài FIFA hàng đầu của Úc, thường xuyên được AFC giao điều hành các trận đấu quan trọng ở cấp độ châu lục.

Theo thống kê của Sofascore, ông Alexander King hiện đã cầm còi 197 trận đấu. Số thẻ phạt vị trọng tài này rút ra cũng ở mức rất cao: 742 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ. Đồng thời, ông Alexander George King cũng từng thổi đến 63 quả phạt đền - thông số thuộc tốp cao nhất trong các trọng tài của châu lục.

Lộ danh tính trọng tài Úc và tổ VAR trận U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc: Gương mặt thân quen- Ảnh 1.

Ông Alexander George King (thứ 3 từ phải sang) có trận thứ 2 làm việc ở trận đấu có sự xuất hiện của U.23 Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN

Phong cách điều hành của trọng tài người Úc được giới chuyên môn khu vực đánh giá là dứt khoát, ưu tiên kỷ luật chiến thuật, hạn chế tranh cãi bằng các quyết định rõ ràng. Đây cũng là lý do AFC thường chỉ định ông Alexander George King bắt chính ở các trận đấu có tính chất căng thẳng, đòi hỏi sự trung lập cao.

Hỗ trợ cho ông Alexander King ở trận này là hai trợ lý đồng hương gồm ông James Andrew Lindsay (trợ lý 1) và ông Kearney John Robinson (trợ lý 2). Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman).

Đáng chú ý, trận bán kết sắp tới cũng là lần thứ 2 ông Alexander George King bắt chính ở trận đấu có sự xuất hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở vòng bảng, khi U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 ở lượt đấu cuối cùng (ngày 12.1), ông Alexander George King cũng là trọng tài chính.

Ông Muhammad Taqi có trận thứ 2 liên tiếp làm việc ở trận có sự xuất hiện của U.23 Việt Nam

Ở phòng VAR, AFC giao trọng trách cho ông Muhammad Taqi, trọng tài FIFA kỳ cựu của Singapore. Ông Muhammad Taqi là trọng tài Singapore đầu tiên được FIFA công nhận có chứng chỉ VAR, từng làm nhiệm vụ tại World Cup, Olympic, Asian Cup và nhiều giải đấu lớn của AFC.

Ông Muhammad Taqi được đánh giá cao ở khả năng phân tích nhanh, can thiệp đúng trọng tâm, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ – những yếu tố có thể trực tiếp thay đổi cục diện trận đấu. Phong cách VAR của ông là không can thiệp tràn lan, nhưng sẽ yêu cầu trọng tài chính xem lại màn hình ngay khi phát hiện sai sót rõ ràng.

Lộ danh tính trọng tài Úc và tổ VAR trận U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc: Gương mặt thân quen- Ảnh 2.

Ông Muhammad Taqi có trận thứ 2 làm trọng tài VAR ở trận đấu của U.23 Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

Thú vị hơn, ông Muhammad Taqi có trận thứ 2 liên tiếp làm việc ở trận đấu có sự xuất hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik, sau trận tứ kết của U.23 Việt Nam gặp U.23 UAE.

Hỗ trợ cho ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari là trợ lý Sivakorn Pu-Udom (người Thái Lan) – một trọng tài VAR dày dạn kinh nghiệm khác của khu vực.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

