Việt Nam đang chuẩn bị gì cho 'giấc mơ' World Cup?

Tầm nhìn đầu tư hạ tầng thể thao mang chuẩn mực toàn cầu

Một điểm chuyển biến đáng chú ý trong chiến lược phát triển thể dục thể thao của Việt Nam những năm gần đây là tư duy xây dựng các tổ hợp đa chức năng, nơi thể thao, văn hóa và đời sống cộng đồng được tích hợp hài hòa. Các khu liên hợp không chỉ đơn thuần là nơi thi đấu, mà còn là không gian huấn luyện, biểu diễn, chăm sóc y học thể thao và sinh hoạt văn hóa - xã hội quy mô lớn.

Phối cảnh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc mới động thổ hôm 15.1 tại TP.HCM

Việc động thổ Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc ngày 15.1 vừa qua tại TP.HCM sau hơn 30 năm nằm trong quy hoạch được xem là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn này. Rạch Chiếc được định hướng trở thành một quần thể thể thao - văn hóa hiện đại, giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển thể thao đỉnh cao ở phía nam, đồng thời mở ra một cực tăng trưởng mới cho đô thị TP.HCM.

Được đầu tư thực hiện bởi Tập đoàn Sun Group, theo hình thức PPP, đây cũng là một minh chứng rõ nét cho việc đưa Nghị quyết 68 đi vào thực tế, khi doanh nghiệp tư nhân được trao quyền và tạo điều cùng Nhà nước tham gia kiến tạo hạ tầng, dịch vụ công và các không gian phát triển mới.

Trọng tâm của dự án này là sân vận động 70.000 chỗ ngồi được thiết kế với mái che cách âm hiện đại, tích hợp hệ thống điều hòa thông minh, cho phép tổ chức thi đấu và biểu diễn trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là yếu tố then chốt để thu hút các giải đấu lớn, những chương trình biểu diễn quy mô quốc tế và các ngôi sao hàng đầu thế giới - điều mà những quốc gia đăng cai World Cup hay Olympic đều coi là tiêu chuẩn bắt buộc.

Trên phạm vi cả nước, tư duy này đang được triển khai đồng bộ. Từ Hà Nội với định hướng phát triển siêu đô thị thể thao Olympic và sân vận động Trống Đồng quy mô 135.000 chỗ ngồi, đến sân PVF đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi do Bộ Công an xây dựng tại Hưng Yên, và Rạch Chiếc tại TP.HCM với tổng mức đầu tư 145.000 tỉ đồng - Việt Nam đang từng bước hoàn thiện “bộ khung” hạ tầng để tiến vào sân chơi thể thao toàn cầu.

Không gian thể thao - văn hóa cho người dân và động lực phát triển đô thị

Các khu liên hợp thể thao hiện đại không chỉ phục vụ các sự kiện đỉnh cao, mà còn mang ý nghĩa sâu rộng hơn với đời sống xã hội. Khi được quy hoạch với những công viên, trục đi bộ, quảng trường, không gian văn hóa ngoài trời, các tổ hợp này trở thành nơi sinh hoạt thường nhật của hàng vạn người dân mỗi ngày, góp phần nâng cao chất lượng sống và hình thành lối sống năng động, lành mạnh, từ đó nâng cao sức khỏe thể chất và tầm vóc của người Việt.

Kiến tạo hạ tầng thể thao quy mô, Việt Nam sẽ hiện thực hóa mạnh mẽ ước mơ nâng tầm thể lực và chất lượng sống cho người dân

KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nhận định: “Trên thế giới, có nhiều sân vận động lớn và hiện đại như ở Dubai, Abu Dhabi hay Oman. Tôi rất vui khi thành phố sở hữu một công trình kiến trúc tầm cỡ tương tự như Rạch Chiếc. Đây sẽ trở thành điểm đến cho du khách, đồng thời phục vụ người dân TP.HCM nói riêng và toàn bộ cư dân miền Nam nói chung”.

Ở TP.HCM, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng không chỉ là trung tâm thể thao, mà còn là một cực tăng trưởng văn hóa mới của thành phố - nơi hội tụ các hoạt động biểu diễn, lễ hội, sự kiện thể thao - giải trí quy mô lớn. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt văn hóa vào đúng vị trí “nền tảng tinh thần của xã hội”, là sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, những thành phố lớn trên thế giới đều coi các tổ hợp thể thao - văn hóa là động lực tăng trưởng mới. Việc thường xuyên đăng cai các giải đấu quốc tế, chương trình biểu diễn lớn không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp từ du lịch và dịch vụ, mà còn giúp xây dựng hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo và có sức hút toàn cầu.

Rạch Chiếc sẽ là bàn đạp để khiến ước mơ đăng cai World Cup tại Việt Nam thành sự thật?

Trong bức tranh đó, những kết quả thi đấu tích cực của thể thao Việt Nam thời gian qua - bao gồm các chiến thắng trước những đối thủ mạnh trong khu vực như U23 UAE hay thành tích cao tại SEA Games 33 cho thấy sự chuẩn bị về con người đang song hành với đầu tư hạ tầng. Khi vận động viên được đào tạo trong môi trường đạt chuẩn Olympic, người dân được tiếp cận không gian thể thao - văn hóa hiện đại, thể thao Việt Nam sẽ có thêm nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng chuyên môn và vị thế quốc tế.

Ở tầm dài hạn, việc đầu tư các khu liên hợp thể thao đẳng cấp thế giới không chỉ nhằm mục tiêu đăng cai, mà còn phản ánh tầm nhìn của Đảng, Nhà nước trong việc coi thể thao và văn hóa là động lực phát triển đất nước. Sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn trong hiện thực hóa các dự án quy mô hàng tỉ USD chính là yếu tố quan trọng giúp chiến lược đó đi vào cuộc sống.

World Cup, Olympic có thể chưa đến ngay trong tương lai gần, nhưng với hệ thống các khu liên hợp thể thao - văn hóa đang dần hình thành trên cả nước, Việt Nam đang tiến những bước đi vững chắc để khẳng định năng lực tổ chức, vị thế quốc gia và niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của thể thao nước nhà.