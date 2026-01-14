Cấp bách các 'siêu dự án' phục vụ APEC 2027: Vận hội lịch sử tái định vị thương hiệu du lịch Việt

Đưa đảo ngọc tiến lên "mặt tiền" của bản đồ du lịch quốc tế

Được thành lập từ năm 1989, đến nay, APEC đã tổ chức 36 diễn đàn cấp cao tại nhiều thành phố lớn, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng từ các nền kinh tế lớn của khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, các sự kiện APEC còn thu hút 20.000 - 40.000 thương gia, doanh nghiệp, khách du lịch... đến địa phương đăng cai. Với quy mô như vậy, Viện Phát triển Gyeongbuk, Hàn Quốc tính toán APEC tạo ra 97,2 tỉ won (670 triệu USD) và hơn 7.900 việc làm cho điểm đến đăng cai.

Những dự án hạ tầng phục vụ APEC sẽ là "di sản" để Phú Quốc tái định vị thương hiệu trong kỷ nguyên mới ẢNH: S.G

TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, khẳng định: APEC 2027 mang lại cơ hội có một không hai để Phú Quốc tái định vị thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế. Kể từ khi hình thành cách đây hơn ba thập niên, đến nay, APEC đã khẳng định tầm quan trọng trong đời sống kinh tế - chính trị toàn cầu. Đây không chỉ là cơ chế hợp tác kinh tế - thương mại quan trọng bậc nhất thế giới, mà còn là "sân khấu" để các nền kinh tế chủ nhà giới thiệu hình ảnh quốc gia, quảng bá thương hiệu địa phương và tái cấu trúc không gian phát triển.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phân tích: Đầu tiên, APEC là sự kiện MICE quy mô đặc biệt. Hàng chục nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ, hàng nghìn nhân vật quan trọng như các bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn, chuyên gia, phóng viên báo chí quốc tế cùng tập trung tại một điểm đến trong thời gian ngắn. Điều này tạo ra lượng nhu cầu đột biến về không gian hội nghị, dịch vụ lưu trú cao cấp, dịch vụ logistics, an ninh, y tế, công nghệ. Đi cùng với đó là sự quan tâm chú ý cường độ cao của truyền thông toàn cầu cũng như dòng khách quay trở lại sau sự kiện. Về bản chất, APEC buộc điểm đến phải bước lên một "mặt bằng mới" về kết cấu hạ tầng, dịch vụ và chuẩn mực quản lý. Nếu được thiết kế như một dự án phát triển điểm đến, di sản của APEC sẽ tiếp tục tạo ra giá trị lâu dài cho ngành du lịch địa phương trong nhiều năm sau khi sự kiện kết thúc.

Phú Quốc từng được đề nghị trở thành đặc khu hành chính kinh tế cách đây hàng chục năm, nhưng vì một vài lý do mà chưa thực hiện được. Nay với APEC 2027, cơ hội để mở ra cơ chế đặc khu cho Phú Quốc là rất rõ. Nếu được trao một cơ chế thuận lợi và mang tính đổi mới cao, Phú Quốc sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành tiên phong của VN trong cuộc đua giữa các đô thị biển đẹp nhất thế giới. Nếu không làm, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. TS Trần Đình Thiên

Dẫn kinh nghiệm từ các nước, ông Tuấn nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức APEC giúp điểm đến tái định vị hình ảnh. Đơn cử, trước APEC 2005, Busan (Hàn Quốc) chủ yếu được biết đến như một cảng biển công nghiệp. Việc đăng cai APEC thúc đẩy thành phố này tập trung huy động nguồn lực xây dựng Trung tâm hội nghị BEXCO hiện đại; đầu tư phát triển mạnh dải bờ biển Haeundae, Gwanganli thành không gian du lịch - giải trí - sự kiện; cải thiện hệ thống giao thông công cộng, cảnh quan ven biển, không gian đi bộ. Nhờ đó, sau APEC, Busan trở thành thương hiệu MICE nổi bật ở Đông Bắc Á, tổ chức liên tiếp các hội nghị quốc tế, liên hoan phim, sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn. Hình ảnh thành phố cảng khô cứng đã được thay bằng một "thành phố biển trẻ trung, sáng tạo, đầy năng lượng".

Tương tự, lựa chọn Vladivostok làm nơi đăng cai APEC 2012 là một tuyên bố chiến lược về "xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương" của Nga. Vladivostok được đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng lớn như cầu dây văng Russky, khuôn viên đại học hiện đại trên đảo Russky, cải tạo cảng, đường sá, sân bay… Vladivostok từ một thành phố xa xôi ít được biết đến đã trở thành biểu tượng "Nga hướng ra Thái Bình Dương", là điểm đến mới cho du lịch biển, du lịch công vụ, nghiên cứu, giáo dục. Di sản của APEC vẫn tiếp tục được thành phố này khai thác để phát triển du lịch, giáo dục và thương mại trong hơn một thập niên qua.

"APEC có thể biến một thành phố bình thường thành biểu tượng mới của khu vực, nếu được xem như một dự án phát triển điểm đến tổng hợp. Phú Quốc đang sở hữu và hội tụ đầy đủ nền tảng về tài nguyên, hạ tầng, cơ chế và hệ sinh thái du lịch để trở thành "đảo ngọc của APEC" - trung tâm du lịch, MICE, kinh tế đêm, du lịch xanh tầm cỡ khu vực và quốc tế. Việc Phú Quốc được lựa chọn là một trong những địa điểm tổ chức trọng tâm của chuỗi sự kiện APEC 2027 sẽ trở thành vận hội lịch sử để đảo ngọc tiến lên "mặt tiền" của bản đồ du lịch quốc tế", TS Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận.

Dấu mốc khẳng định VN là miền đất của khát vọng

Ngay từ đầu năm 2025, khi Phú Quốc chính thức công bố trở thành điểm đăng cai APEC 2027, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN, đã nhận định đây sẽ là điểm đột phá rất mạnh để du lịch VN tiến vào kỷ nguyên mới. Trực tiếp tới thăm các dự án đang triển khai, ông Trần Đình Thiên bày tỏ vô cùng phấn khích bởi không khí hầm hập trên công trường cùng tiến độ thần tốc tại một số dự án chính là khí thế tạo nên điều kỳ diệu.

Phú Quốc - chủ nhà của APEC 2027 đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá ẢNH: N.A

"Đây là lần thứ ba tôi có cảm giác này. Lần đầu tiên là trong chuyến đi Dubai khoảng 12 - 13 năm trước. Đi đâu cũng thấy cần cẩu. Người ta nói thời điểm đó, 60% số cần cẩu trên thế giới đang hoạt động ở Dubai. Khí thế đó đã đưa Dubai trở thành một trung tâm toàn cầu. Lần thứ hai là trên dòng sông rộng mênh mông nơi các tàu chở cát từ Campuchia sang VN. Hàng trăm cần cẩu hoạt động liên tục, tạo nên cảm giác mạnh mẽ rằng VN đang trỗi dậy. Hôm nay, khi đi qua khu vực sân bay Phú Quốc đang thi công, những chiến cần cẩu mang cảm giác "thần tốc" đó quay lại. Phú Quốc đang chứng minh rằng VN là quốc gia có năng lực và có trách nhiệm, không chỉ biết làm nhanh mà còn làm đẹp, làm văn minh và giữ được bản sắc văn hóa. APEC 2027 sẽ là dấu mốc để khẳng định VN là miền đất của khát vọng", ông Trần Đình Thiên chia sẻ.

Với tầm nhìn đó, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN nhấn mạnh phải coi công tác chuẩn bị và tổ chức APEC 2027 như một chương trình đột phá chiến lược quốc gia. Đây là lúc cần dồn mọi sự hỗ trợ để tạo nên một sự kiện mang lại tiếng vang cực lớn, sức hấp dẫn cực mạnh. Ở tầm địa phương, lãnh đạo Phú Quốc nói riêng, An Giang nói chung cần khắc phục ngay những bất cập, tồn tại, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp để thần tốc hoàn thiện các dự án hạ tầng phục vụ APEC. Ở tầm T.Ư, đã đến lúc xem xét nghiêm túc việc xây dựng một cơ chế xứng tầm cho Phú Quốc.

TS Nguyễn Anh Tuấn có cùng quan điểm rằng lãnh đạo địa phương cần ưu tiên hoàn thiện kết cấu hạ tầng then chốt như sân bay, cảng biển, giao thông nội đảo, hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải… với tiêu chuẩn xanh. Đồng thời, rà soát, cập nhật quy hoạch không gian Phú Quốc đến năm 2030 và sau năm 2030 đến năm 2045 theo hướng đồng bộ giữa đô thị - du lịch - hạ tầng, tránh phát triển manh mún; xác định rõ các "cực" tổ chức APEC và hậu APEC. Ông cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục duy trì và mở rộng chính sách miễn và đơn giản hóa thủ tục thị thực cho khách quốc tế đến Phú Quốc, nhất là từ các nền kinh tế APEC. Ngoài ra, thí điểm một số cơ chế quản lý linh hoạt đối với kinh tế đêm, hoạt động giải trí đặc thù, dịch vụ tài chính phục vụ khách cao cấp tại đảo ngọc.