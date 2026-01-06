Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay - tàu đô thị - trung tâm hội nghị quốc tế

Ánh Minh
Ánh Minh
06/01/2026 10:46 GMT+7

Hạ tầng giao thông hiện đại, các trung tâm hội nghị quy mô lớn và mô hình giải trí mang tầm quốc tế phục vụ APEC hứa hẹn đưa Phú Quốc trở thành một siêu đô thị cạnh tranh với Singapore trong tương lai.

Hướng tới Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 - sự kiện đối ngoại có tầm ảnh hưởng lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phú Quốc, đặc biệt tại Nam đảo đang bước vào giai đoạn kiến thiết quan trọng bậc nhất kể từ khi trở thành đặc khu kinh tế. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng loạt, không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an ninh, vận hành cho APEC, mà còn góp phần định hình diện mạo siêu đô thị biển đảo mà Phú Quốc hướng tới trong giai đoạn 2025 - 2030.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - "Cửa ngõ" APEC 2027

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 1.

Là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp toàn diện theo chuẩn 4E của ICAO, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng với 120 vị trí đỗ tàu bay, cùng công suất lên tới 20 triệu khách/năm.

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 2.

Đối với một điểm đến đăng cai APEC, sân bay không chỉ là nơi cất - hạ cánh, mà là "điểm tiếp xúc" đầu tiên, nơi phản ánh hình ảnh, chất lượng dịch vụ, công nghệ và định vị quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vì thế được ứng dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới và được tư vấn vận hành bởi Changi Airport Group - đơn vị vận hành sân bay Changi (Singapore). Nhà ga hành khách và nhà ga VVIP mang thiết kế biểu tượng, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp cao, ứng dụng hệ thống vận hành hiện đại bậc nhất hiện nay - TAM, sinh trắc học, công nghệ xử lý hành lý tự động… giúp hành trình của mỗi du khách liền mạch, nhanh chóng. Đây là động thái chiến lược mở cửa cho sự hội nhập mạnh mẽ của đặc khu kinh tế trong tương lai.

Trục giao thông xương sống của Phú Quốc

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 3.

Là đặc khu kinh tế, Phú Quốc cần hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng để đáp ứng cả vận tải sự kiện lẫn nhu cầu đô thị hóa lâu dài. Tuyến ĐT.975, dài 19.26 km, lộ giới 62 m với tối thiểu 10 làn xe, được bổ sung 15 m dành riêng cho tàu điện - là trục xương sống kết nối sân bay - trung tâm hội nghị. Tuyến đường này chính là sợi dây định hình cấu trúc đô thị đa trung tâm của Phú Quốc.

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 4.

Cùng với đó, tuyến tàu điện đô thị (đoạn 1) dài gần 18 km, gồm 6 ga (1 ga ngầm), vận chuyển hơn 4.500 người/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay đến trung tâm hội nghị và các "tọa độ sự kiện - du lịch - thương mại" xuống chỉ còn vài phút. Đây là mô hình hạ tầng hiếm thấy tại Việt Nam nhưng thường gặp ở các siêu đô thị quốc tế như: Dubai, Singapore hay Doha.

Từ một thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến kinh tế - văn hóa - du lịch tầm vóc châu Á - Thái Bình Dương. APEC 2027 vì vậy không phải đích đến, mà là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên hội nhập và phát triển mới.

Trung tâm hội nghị quốc tế - Tâm điểm của đô thị mới

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 5.

Trung tâm hội nghị triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo triết lý cân bằng "Trời tròn - Đất vuông" trong văn hoá phương Đông, biểu trưng cho sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 6.

Điểm nhấn lớn nhất tại Trung tâm hội nghị là ballroom không cột vượt nhịp 81 m, diện tích 11.050 m², sẽ trở thành ballroom lớn nhất thế giới, vượt qua ballroom của Caesars Forum tại Las Vegas.

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 7.

Không gian Dinner Show sức chứa 2.000 chỗ mở ra không gian cho khách tham dự thưởng thức ẩm thực, những màn trình diễn hoành tráng, hiếm có, mang dấu ấn văn hóa riêng của đảo Ngọc. Hiện nay, Tập đoàn Sun Group đang bắt tay cùng đối tác nghệ thuật hàng đầu thế giới Cirque du Soleil để xây dựng show diễn độc bản của Phú Quốc ngay khi Trung tâm hội nghị đi vào hoạt động.

Nhà biểu diễn đa năng - Giao điểm văn hóa - sáng tạo - bản sắc

Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng chiến lược: Sân bay-tàu đô thị-trung tâm hội nghị quốc tế - Ảnh 8.

Nhà biểu diễn đa năng ở dạng khối tròn, khoác lớp vỏ vảy Rồng, nâng đỡ bởi 50 cột trụ tượng trưng 50 người con theo cha xuống biển, gợi nhắc truyền thuyết "Con rồng cháu tiên". Không chỉ phục vụ APEC, đây sẽ là "điểm hẹn văn hóa toàn cầu", nơi tổ chức liên hoan phim, nghệ thuật quốc tế và chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

