HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ 'khó nhằn'
HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/01/2026 17:49 GMT+7

Trước trận bán kết U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik và HLV Antonio Puche đều thẳng thắn chia sẻ quan điểm, đánh giá đối thủ và thể hiện rõ quyết tâm giành vé vào chung kết.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik chia sẻ cảm xúc khi U.23 Việt Nam góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất giải: “Đầu tiên, U.23 Việt Nam đã đặt chân đến bán kết cùng các đội mạnh hàng đầu như U.23 Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì thế, thành thật mà nói, tôi rất mong chờ vòng đấu này”.

Nhìn lại hành trình đã qua, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh những khó khăn mà đội tuyển U.23 Việt Nam phải đối mặt: “Trước đây, chúng tôi từng đối đầu các đối thủ mạnh như Jordan, UAE. Đó đều là những trận không hề dễ dàng, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đã thể hiện được tinh thần chiến đấu kiên cường để giành kết quả tốt”.

Nói về trận bán kết với U.23 Trung Quốc, thuyền trưởng U.23 Việt Nam khẳng định thử thách còn lớn hơn: “Ngày mai là trận đấu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc. Đó sẽ là một thử thách, sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cần có sự dũng cảm để giành danh hiệu và hướng đến một chiến thắng trong trận ngày mai”.

HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik không giấu mong muốn được chạm trán đội tuyển U.23 Hàn Quốc ở trận chung kết: “Tôi đã nghe được nhiều lời khen từ người hâm mộ, giới truyền thông và cả gia đình tôi. Tôi muốn đưa toàn đội vào trận chung kết và đối đầu U.23 Hàn Quốc. Tôi hy vọng U.23 Hàn Quốc sẽ thắng Nhật Bản để gặp U.23 Việt Nam ở trận cuối cùng”.

Ở chiều ngược lại, HLV Antonio Puche của đội tuyển U.23 Trung Quốc bày tỏ sự hài lòng khi đội nhà góp mặt ở bán kết: “Tôi hạnh phúc khi được có mặt ở cuộc họp báo trước trận một lần nữa. U.23 Trung Quốc đang trải qua một giải đấu tuyệt vời và có những trải nghiệm tuyệt vời”.

Nói về vấn đề thể lực khi U.23 Trung Quốc nghỉ ít hơn đối thủ, HLV Puche thẳng thắn: “Điều đó cũng quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng không phải lý do chủ đạo. Các cầu thủ của tôi sẽ hồi phục tốt và sẵn sàng”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định mục tiêu của đội nhà: “Việc có mặt ở bán kết U.23 châu Á đã là giấc mơ lớn nhất của U.23 Trung Quốc. Nhưng đã vào đến vòng này rồi, toàn đội sẽ chiến đấu hết sức cho tấm vé vào chung kết”.

Li Hao hé lộ bí kíp bắt luân lưu, U.23 Việt Nam cần tìm phương án hóa giải

Li Hao hé lộ bí kíp bắt luân lưu, U.23 Việt Nam cần tìm phương án hóa giải

Thủ môn Li Hao trở thành nhân tố đặc biệt của U.23 Trung Quốc tại VCK U.23 châu Á 2026, không chỉ bởi phong độ xuất sắc mà còn nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt sút luân lưu, trước thềm bán kết gặp U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sáng-sik U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc Bán kết VCK U.23 Châu Á
