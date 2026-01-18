Thủ môn Li Hao tiếp tục là nhân tố then chốt trong hành trình lịch sử của đội tuyển U.23 Trung Quốc tại VCK U.23 châu Á 2026, khi tỏa sáng trên chấm luân lưu để giúp đội nhà vượt qua U.23 Uzbekistan và giành quyền vào bán kết.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn 21 tuổi cho biết anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản luân lưu, cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Li Hao hé lộ bí kíp bắt luân lưu, U.23 Việt Nam cần tìm phương án hóa giải

Li Hao nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống và đúng vậy, tôi có ghi chép về các cầu thủ. Tôi đã nói với Abdullaev rằng tôi biết cậu ấy sẽ sút vào đâu, nhưng cậu ấy không tin”.

Không chỉ nổi bật ở loạt sút luân lưu, Li Hao còn là chốt chặn đáng tin cậy trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Thủ môn cao 1,87 m phải liên tục đối mặt với sức ép lớn từ hàng công U.23 Uzbekistan, thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua, trong đó có những tình huống bay người cản phá các cú sút xa nguy hiểm của Asilbek Jumaev và Sardorbek Bakhromov.

Đáng chú ý, đây đã là trận giữ sạch lưới thứ tư liên tiếp của Li Hao tại giải, góp phần giúp U.23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng và tiến vào bán kết sau năm lần tham dự trước đó. Với màn trình diễn ổn định và bản lĩnh, Li Hao đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” của giải.