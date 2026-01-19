Trung vệ Trung Quốc tự tin thắng U.23 Việt Nam nhờ hàng thủ cực đỉnh: ‘Chúng tôi không lo lắng lắm’

Liu Haofan khẳng định: "Chúng tôi không lo lắng lắm, dù hàng công chỉ mới ghi 1 bàn. Đương nhiên rồi, U.23 Trung Quốc đã sở hữu hàng thủ chắc chắn. Đội chẳng có gì phải căng thẳng hay lo lắng gì cả. Chúng tôi không gặp áp lực, cứ tự tin ra sân mà đá với U.23 Việt Nam thôi. Đến giai đoạn này rồi, chúng tôi không còn gánh nặng nào, cứ nỗ lực chiến đấu hết mình thôi".

Khi được hỏi về việc thực hiện quả phạt đền đầu tiên trong trận gặp U.23 Uzbekistan trong sự thoải mái, tự tin, trung vệ này trả lời: "Nếu nói rằng tôi không lo lắng thì chắc chắn đó là lời nói dối. Tất nhiên rồi, tôi có lo lắng. Sau khi kết thúc hiệp phụ, HLV trưởng và BHL đã hỏi chúng tôi rằng ai sẽ là người thực hiện quả đá đầu tiên và tôi nói rằng tôi sẽ làm. Thực ra, tôi đã luyện tập những bài đá trên chấm 11 m rồi và hôm đó, tôi chỉ tập trung vào việc phát huy lực sút về một góc và không có thay đổi gì sau đó cả. Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó".



HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

Liu Haofan (thứ 2 từ phải sang) tự tin vào hàng thủ đội nhà ẢNH: TED TRẦN

Phòng ngự là điểm mạnh của đội U.23 Trung Quốc. Họ đang sở hữu hàng thủ tốt nhất giải khi giữ sạch lưới của 4 trận trong hành trình vào đến bán kết. Chỉ duy nhất 2 đội trước đó làm được điều này. Đó là Saudi Arabia (2022) và Uzbekistan (2024). Người hâm mộ Trung Quốc kỳ vọng đội nhà vào chung kết nhờ điểm tựa từ tuyến sau.