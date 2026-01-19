Thủ môn Trung Kiên khen Li Hao hoàn hảo mọi kỹ năng, U.23 Việt Nam sẽ không để Trung Quốc chiến thắng

Mở đầu cuộc họp báo trước trận bán kết, thủ môn Trung Kiên chia sẻ: "Trước cuộc đấu ngày mai, tôi và toàn đội có tinh thần rất tốt. Toàn bộ cầu thủ sẽ hết sức tập trung để tuân thủ chiến thuật của BHL và nỗ lực giành chiến thắng để tặng người hâm mộ. Bản thân tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng, tập trung cao độ. Và cũng thật khó để so sánh các trận đấu đã qua của đội U.23 Việt Nam. Ở mỗi trận, BHL cũng như cầu thủ có sự chuẩn bị khác nhau. Điều quan trọng là toàn đội luôn cố gắng tập trung thi đấu tốt".

Thầy Kim và Trung Kiên tại họp báo trước bán kết U.23 châu Á Ảnh: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

Trung Kiên và U.23 Việt Nam đã sẵn sàng giành chiến thắng ẢNH: TED TRẦN

Người gác đền của U.23 Việt Nam cũng đưa ra đánh giá về đối thủ: "Với 1 thủ môn chưa thủng lưới sau 4 trận ở U.23 châu Á, một giải đấu rất khó khăn, tôi nghĩ Li Hao là thủ môn chất lượng, hoàn thiện mọi kỹ năng. Sau màn so tài ở Panda Cup, tôi thấy U.23 Trung Quốc là một đội gắn kết, tập thể mạnh. Họ đã cải thiện rất nhiều ở VCK U.23 châu Á. Tôi nghĩ mai là trận đáng xem giữa 2 đội".







