Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Trung Kiên khen Li Hao hoàn hảo mọi kỹ năng, U.23 Việt Nam sẽ không để Trung Quốc chiến thắng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
19/01/2026 16:25 GMT+7

Thủ môn Trần Trung Kiên đánh giá đội U.23 Trung Quốc tiến bộ so với giải giao hữu Panda Cup, nhưng đội U.23 Việt Nam đã sẵn sàng giành quyền vào chung kết U.23 châu Á 2026.

Mở đầu cuộc họp báo trước trận bán kết, thủ môn Trung Kiên chia sẻ: "Trước cuộc đấu ngày mai, tôi và toàn đội có tinh thần rất tốt. Toàn bộ cầu thủ sẽ hết sức tập trung để tuân thủ chiến thuật của BHL và nỗ lực giành chiến thắng để tặng người hâm mộ. Bản thân tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng, tập trung cao độ. Và cũng thật khó để so sánh các trận đấu đã qua của đội U.23 Việt Nam. Ở mỗi trận, BHL cũng như cầu thủ có sự chuẩn bị khác nhau. Điều quan trọng là toàn đội luôn cố gắng tập trung thi đấu tốt".

Thủ môn Trung Kiên khen Li Hao hoàn hảo mọi kỹ năng, U.23 Việt Nam sẽ không để Trung Quốc chiến thắng- Ảnh 1.

Thầy Kim và Trung Kiên tại họp báo trước bán kết U.23 châu Á

Ảnh: TED TRẦN

Thủ môn Trung Kiên khen Li Hao hoàn hảo mọi kỹ năng, U.23 Việt Nam sẽ không để Trung Quốc chiến thắng- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

Thủ môn Trung Kiên khen Li Hao hoàn hảo mọi kỹ năng, U.23 Việt Nam sẽ không để Trung Quốc chiến thắng- Ảnh 3.

Trung Kiên và U.23 Việt Nam đã sẵn sàng giành chiến thắng

ẢNH: TED TRẦN

Người gác đền của U.23 Việt Nam cũng đưa ra đánh giá về đối thủ: "Với 1 thủ môn chưa thủng lưới sau 4 trận ở U.23 châu Á, một giải đấu rất khó khăn, tôi nghĩ Li Hao là thủ môn chất lượng, hoàn thiện mọi kỹ năng. Sau màn so tài ở Panda Cup, tôi thấy U.23 Trung Quốc là một đội gắn kết, tập thể mạnh. Họ đã cải thiện rất nhiều ở VCK U.23 châu Á. Tôi nghĩ mai là trận đáng xem giữa 2 đội".



Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc ví đội nhà như Hy Lạp còn U.23 Việt Nam giống Nhật, soi cực kỹ Đình Bắc

Truyền thông Trung Quốc ví đội nhà như Hy Lạp còn U.23 Việt Nam giống Nhật, soi cực kỹ Đình Bắc

Báo chí Trung Quốc khẳng định U.23 Việt Nam là đối trọng mạnh nhất mà U.23 Trung Quốc phải đối đầu ở sân chơi U.23 châu Á 2026.

HLV Kim từ chối nói tới Đình Bắc: ‘U.23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao rất giỏi nhưng Việt Nam sẽ thắng’

HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik thăng hoa rực rỡ ở Việt Nam, hãy nghe nhân vật đặc biệt phân tích…

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc Trung Kiên U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận